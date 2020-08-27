Один из самых титулованных сноубордистов в мировой истории Вик Вайлд порассуждал причинах протестов, которые привели к остановки соревнований в США.

— В России многие думают, что нынешние столкновения в США — просто политика. Часть игры перед предстоящими президентскими выборами. В этом есть правда?

— Конечно, они используют этот импульс в своих интересах. Что лишний раз показывает, насколько эгоистичны политики в нашем мире. Они готовы разрушить страну только ради победы на выборах. Политики забыли, что они слуги народа, а не наоборот.

— Но в Америке же вроде бы супердемократия.

— Я верю в американскую идеологию, но политики, чьи-то интересы и некоторые корпорации разрушают основы, которые делают Америку прекрасным местом. Американцев постоянно бомбардируют пропагандой. Новостей почти не существуют. Вместо этого им говорят, что думать, и в основном это выглядит так: одни люди просто как овцы на левом пастбище, а другие такие же овцы, но на правом. И волки просто смеются по дороге в банк. (Владимир Иванов)

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