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4 марта, 22:38

16-летняя участница Олимпиады-2026 сноубордистка Замфирова тяжело травмирована пьяным туристом

Руслан Минаев

16-летняя болгарская сноубордистка Малена Замфирова, занявшая девятое место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх 2026 года в Италии, получила тяжелые травмы во время подготовки к этапу Кубка мира в чешском Шпиндлерув-Млине.

Как сообщила болгарская лыжная федерация, спортсменка находилась на склоне в районе подъемника, когда в нее врезался нетрезвый турист, катавшийся на лыжах и не контролировавший свой спуск. Удар пришелся в спину.

В результате инцидента Замфирова получила множественные переломы. Для стабилизации состояния ее доставили в госпиталь на вертолете, где провели несколько операций. Ожидается, что в ближайшее время спортсменку перевезут для дальнейшего лечения в Австрию.

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