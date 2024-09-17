Клебо соскучился по россиянам и ждет новых дуэлей с Большуновым. Но в России не верят в искренность слов Йоханнеса
Стартующий лыжный сезон станет уже третьим подряд в условиях международной изоляции для российских и белорусских лыжников. И не сразу скажешь, кто больше от этой изоляции страдает. С одной стороны, вынуждены вариться в собственном соку наши спортсмены, с другой — не хватает конкуренции иностранцам. В последние годы большинство турниров представляли собой матчевые встречи России и Норвегии, особенно в дистанционных гонках у мужчин. Только теперь норвежцы остались без главных соперников. И вот уже Йоханнес Клебо говорит, что ждет нормализации ситуации и возвращения российской сборной. Но почему ему не верят в нашей стране?
«Хочется их скорейшего возвращения»
Российские лыжники привыкают к соревнованиям после отпуска и летних сборов — в Тюмени вовсю идет чемпионат страны по лыжероллерам. Иностранные звезды тем временем еще на сборах. Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, к примеру, сейчас в американском штате Юта. Там он встретился с журналистами, где среди прочего высказался о возможном возвращении россиян на международную арену. И ответ Йоханнеса удивил — он ждет подобного развития событий как можно скорее.
«Мы провели много гонок, в которых было трудно победить. Естественно, хочется их скорейшего возвращения», — сказал Клебо. Правда тут же добавил, что есть в мире вещи куда важнее, чем спорт, поэтому он принимает текущую ситуацию. Норвежец мечтает, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился скорейшим образом, в мире наступила политическая нормализация — и вот тогда уже появится почва для приглашения российской сборной на чемпионат мира и другие крупные старты.
«Я не знаю, какое будущее ждет российский лыжный спорт. У меня нет ответов на вопросы, когда они вернутся и какой будет их уровень», — продолжил Йоханнес, при этом отметив, что по возможности следит за российскими турнирами.
Весной 2022 Клебо был одним из главных апологетов отстранения россиян и сейчас он не видит расхождений со своей позицией. И все же он искренне скучает по соперничеству с Александром Большуновым и другими российскими лыжниками и надеется, что они найдут в себе силы продолжать тренировки с прежней мотивацией даже в текущих условиях. При этом лично он ни с кем из нашей сборной не общается. Причина в языковом барьере — Клебо помнит, что мало кто из россиян владел английским языком, и он не уверен, что за последние два года в этом плане что-то изменилось.
Легков и Губерниев резко ответили норвежцу
Тем не менее почву для заочной дискуссии Йоханнес запустил. «Нечего было так много говорить про то, чтобы нас не допускать. Пускай скучает, — не скрывает своих эмоций в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион Александр Легков. — Пускай все спортсмены объединяются и доносят миру, что надо российских спортсменов допускать до соревнований. Тогда наши приедут и будет соревноваться». В реалистичность подобных инициатив Легков не верит. Он полагает, что на первый план выходит политическая конъюнктура, а она в зимних видах спорта куда менее расположена к России, чем в летних дисциплинах, где постепенно удается получить хотя бы нейтральный статус и претендовать даже на Олимпиаду. И все же давление со стороны самих атлетов может сыграть свою роль и дать хотя бы стартовый импульс для подобных обсуждений. Ведь на текущий момент вопрос даже не стоит на повестке дня.
Не менее резко ответил Йоханнесу и комментатор Дмитрий Губерниев. «Это бла-бла и вранье. Если Клебо соскучился, то пусть напишет запрос в норвежскую федерацию с вопросом «где русские?», — заявил он в беседе с «СЭ». — А так это все сотрясание воздуха. Соскучился он... это называется «пожалел волк кобылу». Соскучился, значит, бейся, чтобы у тебя соперники были хорошие».
Губерниев напоминает, что недавно Норвегия закрыла сухопутную границу с Россией — до недавних пор пограничный пункт в Мурманской области был единственным возможным коридором для россиян в Европу. От Клебо Дмитрий ждет четкой гражданской позиции, а не пустых разговоров в СМИ, которые ничего не меняют. Хотя, с другой стороны, мнение одной из главных звезд современных лыжных гонок серьезно влияет на общественные настроения, полностью игнорировать которые Международная федерация лыжных гонок не может.
Слова Клебо про россиян можно разыграть в свою пользу
Спокойнее прочих на слова Йоханнеса отреагировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он видит в текущей позиции норвежца позитивные сдвиги, на которые и стоит обращать внимание. «Спортсмены высказывались и раньше. Просто им не давали возможности высказаться громко. Были достаточно жесткие репрессии, корпоративная этика не позволяла говорить то, о чем они думают. Все это видят, все это понимают. На сегодняшний день политика отходит на второй план. Поэтому и спортсмены выступают за то, чтобы россияне вернулись на международную арену», — сказал Бородавко «СЭ».
Вместо того чтобы наседать на Клебо, ситуацию, наоборот, нужно использовать в своих интересах. Не требовать от него единолично повлиять на все руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS). А, например, пригласить на совместный старт. Как вариант, на нейтральной территории — например, в Казахстане или Китае. Только представьте себе матчевую встречу между лучшими норвежскими и российскими лыжниками в предместьях Медео в Алматы или на олимпийских объектах Пекина.
Конечно, и тут найдутся недовольные самим фактом контакта с россиянами в текущих политических обстоятельствах, но стоит хотя бы попробовать. И не давить с нашей стороны, ведь многие заявления руководства Федерации лыжных гонок России не помогают выстраивать отношения с иностранцами. Сейчас нам точно не стоит рвать контакты с человеком, который постепенно может стать нашим союзником. Тем более со звездой калибра Клебо. Ведь, по существу, текущая ситуация и правда не идет на пользу никому, ни нашим лыжникам, ни норвежцам, ни тем более FIS. Лыжные гонки и до 2022 года были в кризисе, а сейчас этот вид спорта переживает тяжелые времена. Так может, стоит объединиться ради общего дела?