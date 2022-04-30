FIS уравнивает женские и мужские дистанции в лыжах. Феминистский бред или дельная идея?

На конгрессе Международной лыжной федерации 18 мая будет поставлен на голосование вопрос о стандартизации дистанций в мужских и женских забегах.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг объявил о том, что на ближайшем конгрессе организации 18 мая поставит на голосование вопрос о стандартизации дистанции в мужских и женских соревнованиях на чемпионатах мира и Олимпиадах. По замыслу трехкратного олимпийского чемпиона, представители обоих полов должны стартовать в забегах на 10, 20 и 50 км. Это означает, что самая короткая дистанционная гонка на 15 км у мужчин становится еще короче, приобретая эстафетный формат. А самая длинная гонка у женщин — 30-километровый марафон — увеличивается почти вдвое. Возможно, это не революция, но очень радикальные изменения в существующих правилах.

Мы уже получили положительные сигналы

Последние годы в лыжных видах спорта проходят под флагом наступления феминисток. Женщины добились права прыгать с трамплина и выступать в двоеборье, а недавно получили разрешение выступать на полетных трамплинах и проводить женский аналог «Турне четырех трамплинов». Реформы в беговых лыжах — из той же серии. Правозащитницы говорят, что облегченные дистанции морально дискриминируют дам, как бы намекая на то, что их физические возможности ниже, чем у мужчин. В реальности для профессиональных лыжниц даже 50-километровые дистанции не представляют никаких проблем, что доказывает популярная в Европе марафонская серия. Ну, а существующие различия в более коротких забегах только вносят путаницу и усложняют жизнь организаторам соревнований.

Сторонники идеи равенства дистанций приводят пример легкой атлетики, плавания и велотрека, где практически все забеги/заплывы/заезды для обоих полов идентичны, и называют консерватизм лыжников неуместным. «Надеюсь, я завершу свою работу историческим решением, — говорит Ульванг, который после 16 лет во главе беговых лыж не собирается переизбираться на новый срок. — Я выдвинул предложение сделать дистанции для мужчин и женщин одинаковыми. Пришло время навести порядок. Надеюсь, что лыжный мир меня поддержит. Я не исключаю, что у идеи будут противники, в том числе в Норвегии. Но мы уже получили положительные сигналы из Швеции, Финляндии, США и многих других стран».

Если предложение Ульванга будет принято, равные дистанции в программе чемпионатов мира смогут появиться не ранее 2025 года. И реализовывать эту идею, возможно, придется бывшей норвежской лыжнице Гури Хетланд (Кноттен), которая метит на место трехкратного олимпийского чемпиона в комитете FIS. Не исключено, что инициативы лыжников станут примером и для биатлонистов, где также до сих пор сохраняется традиция разной протяженности гонок для мужчин и для женщин.

Лыжные гонки. Фото Global Look Press

Пошли они с этими предложениями!

Традиция устанавливать разные дистанции для мужчин и женщин в лыжных гонках идет с начала 1950-х, когда девушки-лыжницы дебютировали на чемпионатах мира и Олимпиадах. До 1978 года дамы не бегали на лыжах на расстояния дальше 10 км, а до 1986 года — дальше 20 км. При этом мужские забеги на 50 км были уже на первой зимней Олимпиаде в 1924-м. Подобный «рассинхрон» отчасти объяснялся тем, что представительницы ведущих сборных значительно превосходили конкуренток из других стран. Чем короче дистанция, тем выше конкуренция, зрелищнее и динамичнее гонка. А удлинение женских забегов, по мнению противников идеи «равенства полов», сделает такие старты более унылыми.

Предложение уравнять дистанции для мужчин и для женщин в конце прошлого сезона высказывали шведские лыжницы Фрида Карлссон и Линн Сванн, но год назад эта идея не встретила большого энтузиазма у других спортсменок. В поддержку выступила только норвежка Тереза Йохауг. «Не чувствую дискриминации в более коротких дистанциях, — возразила коллеге по сборной Норвегии Тириль Уднес Венг. — Напротив, если женщины будут преодолевать 50 км, на это будет скучно смотреть. Бедной Терезе придется целых три часа бежать одной. Не думаю, что таким способом можно повысить интерес к лыжным гонкам».

— Ой, пошли они с этими предложениями! — говорила весной прошлого года лидер сборной России Наталья Непряева. — Пусть у себя в Швеции бегают одинаковые дистанции. На чемпионате Швеции сделают, проверят себя. Меня все устраивает в том, какие дистанции мне предлагаются.

Наталья Непряева. Фото Global Look Press

Унылый и малоконкурентный вид

Понятно, что действующие лыжницы, привыкшие стартовать на определенных дистанциях, будут категорически против реформ, но в случае принятия предложения Ульванга в кратчайшие сроки приспособятся к новым условиям. Но вопрос не в том, какие последствия могут иметь изменения для конкретных спортсменок, а как это отразится на всех «равнинных» лыжах. Ведь предлагается не просто перевести женщин на мужские дистанции — перемены носят более хитрый характер. Например, уменьшение мужской разделки до 10 км будет очень выгодно спринтерам — многие мастера коротких забегов, начиная с Йоханнеса Клебо, получат дополнительное преимущество перед «дистанционщиками».

20 км в скиатлоне вместо 30 км для мужчин — тоже серьезная корректировка, и ее последствия непредсказуемы. Но самое непонятное — это, безусловно, женский марафон на 50 км. Конечно, девушки сейчас бегают «полтинник» и даже 70 км, но как это может выглядеть на чемпионатах мира и Олимпиадах — огромный вопрос. Здесь можно вспомнить опыт легкоатлетов, которые ради все того же гендерного равенства включили в программу чемпионатов мира женскую ходьбу на 50 км и получили унылый и малоконкурентный вид. После этого все стало очевидно, что на Олимпиаде ему делать нечего, и в итоге из программы Игр выкинули и мужской «полтинник». Не исключено, что подобным печальным путем может пройти и марафон в лыжах.