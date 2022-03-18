18-летний Савелий Коростелев обставил олимпийских чемпионов Пекина! Непряева проиграла Истоминой

Сенсации на соревнованиях в Кирово-Чепецке.

Турнир «Олимпийцы России»

Гонки с раздельным стартом (С)

Женщины. 10 км.

1. Мария Истомина — 25.15,2

2. Наталья Непряева — 10,7

3. Екатерина Смирнова — 39,7

4. Алиса Жамбалова — 44,4

5. Анастасия Рыгалина — 59,9

6. Ольга Царева — 1.31,2

Мужчины. 15 км.

1. Илья Порошкин — 34.44,8

2. Савелий Коростелев — 3,6

3. Денис Спицов — 7,6

4. Илья Семиков — 34,4

5. Иван Якимушкин — 34,5

6. Евгений Белов — 50,7

18 марта должен был начаться финал лыжного Кубка мира в Тюмени. Но за последний месяц в мире все так перевернулось, что международный сезон уже закончен, а наши лучшие лыжники соревнуются в Кировской области — на базе «Перекоп», что рядом с Кирово-Чепецком.

Турнир «Олимпийцы России» был организован специально в интересах сборной. Национальный чемпионат никто не отменял, а сидеть целый месяц без стартов — не вариант. Вот и появилось в лыжном календаре новое событие. Для спортсменов это возможность хоть как-то выступать, а не только монотонно тренироваться, для жителей Кировской области — праздник. В другое время герои недавней Олимпиады в Пекине едва ли приехали бы в «Перекоп».

Внезапная победа Порошкина

В четверг под Кирово-Чепецком прошли спринты. Принципиальную победу одержал Глеб Ретивых. Непопадание в олимпийский состав не только не сломало его, напротив, зарядило мотивацией. Он стал вторым на Деминском марафоне, а теперь обыграл и главного спринтера страны Александра Терентьева, и Александра Большунова — Сан Саныч третий.

Трехкратный олимпийский чемпион подустал от многочасовых околоспортивных мероприятий и после финиша признавался, что ему не терпится поскорее вернуться в нормальный тренировочный режим. Все остальное забирает слишком много энергии. Наверное, по этой же причине он в самый последний момент снялся с пятничной гонки с раздельным стартом на 15 км.

Ее итоги получились весьма неожиданными. На бумаге рубиться должны были олимпийские чемпионы Денис Спицов, Алексей Червоткин и серебряный призер марафона в Пекине Иван Якимушкин. Все они — элита нашей сборной. Однако победу одержал Илья Порошкин. Тоже отнюдь не ноунейм, бегал на Кубке мира — попадал там в топ-10, побеждал в составе эстафеты. Но его триумф в Кирово-Чепецке вряд ли кто-то мог предсказать. Если Илья продолжит в том же темпе и на чемпионате России — наверняка вернется в основу сборной.

Кто поразил еще сильнее — 18-летний Савелий Коростелев. Меньше месяца назад он жег на юниорском чемпионате мира в Норвегии, откуда вернулся с двумя золотыми и серебряной медалями. Теперь же он совершенно не стесняется кусаться с мужиками. В спринте в четверг Савелий дошел до финала, стал пятым. Теперь в гонке — серебро! По динамике Коростелев на второй половине накатывал и Порошкина — не хватило 3,6. Но зато на 4 секунды опередил самого Дениса Спицова. Илье Семикову, финишировавшему четвертым, накинул полминуты.

Прорыв Истоминой

Сюрпризом завершилась и женская гонка. По всем раскладам фаворит в каждом виде программы — действующая обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева. Однако сначала ей пришлось выложиться на полную в спринте — их с Анастасией Фалеевой разделило всего 0,19. А в разделке олимпийская чемпионка и вовсе проиграла. Прекрасно разложилась Мария Истомина, она опередила главную звезду женских российских лыж на 10,7.

Это не то чтобы суперсенсация — на одной дистанции в отдельно взятый день может случиться что угодно. Но такой поворот добавляет интереса как к следующим гонкам в «Перекопе», так и к чемпионату России. Казалось, без Юлии Ступак и Татьяны Сориной, которые занимаются здоровьем, интриги никакой. Оказывается, все не так просто. И даже Непряевой придется хорошенько постараться в предстоящие две недели — легкой жизни на внутренних стартах у нее не будет.