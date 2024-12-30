Йохауг не может найти себя на «Тур де Ски». Жалуется на наклейки-номера и отбивается от критики

В соревнованиях у женщин властвует американка Джессика Диггинс.

Если в России у лыжников сейчас возникла соревновательная пауза, то в Европе спортсмены уже традиционно встречаются на «Тур де Ски». На данный момент прошло два этапа, а впереди еще пять. Однако уже все четче вырисовываются фавориты в борьбе за главный трофей. У мужчин обе гонки выиграл норвежец Йоханнес Клебо, у женщин — американка Джессика Диггинс.

Трудности Йохауг

Изначально не планировала участвовать в «Тур де Ски» его трехкратная победительница Тереза Йохауг. Норвежка вернулась в лыжные гонки ради домашнего чемпионата мира. До соревнований в Тронхейме она хотела выступить только в восьми гонках Кубка мира, а многодневку в Италии — точно пропустить.

Однако все изменилось, и Тереза заявилась на «Тур де Ски», за что получила порцию критики от двукратного олимпийского чемпиона Мартина Сундбю, который сейчас работает экспертом на телеканале NRK. «Странная расстановка приоритетов. Трудно понять, что она получит от поездки на «Тур де Ски». Она теряет много времени, которое могла посвятить тренировкам. Что хорошего ей принесет «Тур»? Трудно представить, что это лучше отдыха и физических упражнений. С учетом того, что ее единственной целью является чемпионат мира, это странно. Меньше всего я мог себе представить, что она будет чувствовать неуверенность в себе», — заявил Сундбю.

Йохауг долго не тянула с ответом соотечественнику: «Возможно, Мартин так думает, но мне кажется, что я знаю свое тело лучше, чем он. Я хочу тренироваться на соревнованиях. Если я просто поеду домой и буду тренироваться, то потеряю некое чутье. Тогда можно стать неуверенным в своей форме. Я не совсем осознаю скорость Кубка мира. Какая должна быть скорость, с чего начинать? Будет немножко напряженно, но должна сказать, что я довольна. У меня не было надежды приехать сюда и рассчитывать на прогресс».

«Тур де Ски» начался с конькового спринта. Тереза до финальных разборок не добралась, заняв в квалификации 39 место. Такой результат для ярко выраженной дистанционщицы вполне нормальный. До своей соревновательной паузы норвежка тоже далеко не всегда добиралась до спринтерских четвертьфиналов.

Казалось, что Тереза возьмет свое в классическом масс-старте на 15 километров. В начале гонка шла под диктовку Йохауг, которая вместе с партнершей по команде Астрид Слинн быстро выбрались из середины пелотона и устроили протяжку. Однако сбросить соперниц и убежать в отрыв у норвежек не получилось, а выиграть финиш у хороших спринтерш для Терезы задача нереальная.

В результате Йохауг показала шестой результат. В общем зачете «Тур де Ски» после двух этапов у нее аналогичная позиция. Норвежка проигрывает лидеру 1 минуту и 14 секунд.

Фото Global Look Press

Опасные номера

После масс-старта NRK всех опрашивал по поводу стартовых номеров, которые клеятся на ноги спортсменов. Дело в том, что многие из них не доехали вместе с лыжницами до финиша и создавали помехи на трассе. «Я потеряла оба своих номера, и их на трассе попадалось немало. Так что это немного пугает», — объясняла Йохауг. Норвежка выразила надежду, что для следующего этапа организаторы найдут необходимый клей.

Для Терезы отклеившиеся номера никаких реальных проблем не создали, а вот для другой норвежки, Норы Саннесс, один из них стал причиной падения. Организаторам пришлось оправдываться. «Весь сезон у нас был тот же поставщик, поэтому немного странно, что это происходит именно сейчас, — объяснял медиа-координатор FIS Синне Дирхауг. — Возможно, они оставили номера в снегу, прежде чем наклеить, из-за чего они плохо прилипают».

Нельзя назвать хорошим выступление в масс-старте шведских лыжниц. Ни одной представительницы страны не оказалось по итогам в топ-6. Лучший результат у Эббы Андерссон — седьмое место. Почти все лидеры сборной назвали причиной неудачи некачественный сервис. «Физическое состояние было хорошим. Но есть и другие условия, из-за которых выступление не было успешным, — говорила Андерссон Expressen. — В подъем лыжи держали нормально, но на других участках трассы было гораздо сложнее». Согласна с ней и подруга Майя Далквист, занявшее 45 место: «Могу сказать то же самое. Обычно я могу отыграть отставание на спуске, но сегодня не получилось, было тяжело».

Зато все прекрасно у прошлогодней победительницы «Тур де Ски» Джесси Диггинс. После победного финиша в масс-старте она не жаловалась на наклейки и хвалила свои лыжи. Удивительно, но для 33-летней лыжницы это была первая победа в классической гонке в карьере. «Это очень-очень круто. Это заняло у меня примерно 340 гонок на Кубке мира. Вот поэтому вам никогда не надо сдаваться. Я работала очень усердно над своим классическим стилем всю жизнь, и меня переполняют эмоции, что я наконец-то сделала это».

У Йохауг, кстати, после возвращения классические гонки идут плохо. Но дальше на «Тур де Ски» — конек. 31 декабря мужчины и женщины пробегут разделки свободным стилем на 20 километров.