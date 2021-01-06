Первый золотой дубль россиян на «Тур де Ски»: Большунов и Ступак безупречны

Пятый этап многодневки «Тур де Ски» завершился двойной победой российской сборной. В гонках преследования классическим стилем лучшими стали Александр Большунов и Юлия Ступак, в мужской гонке россияне заняли весь подиум.

«Тур де Ски»

Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9

2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание 55,5

3. Евгений Белов (Россия) — 55,6

4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8

5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7

6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4

7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2

8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1

9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5...

14. Александр Терентьев (Россия) — 2.12,4...

44. Глеб Ретивых (Россия) — 4.47,0

Формат гонки преследования в применении к нынешнему мужскому «Туру» утратил интригу. Вопрос, кто будет победителем, не стоял с первого же километра дистанции. Большунов стартовал первым и в принципе со вполне отыгрываемым отставанием — 8 секунд. Но группа преследователей в составе шести россиян и француза Мориса Манифика догнать лидера даже не пыталась. Большунов уходил вперед с каждым шагом, мгновенно доведя отрыв с нескольких секунд почти до минуты. Остальные россияне вместе с французом включились в тактическую борьбу за второе-третье места.

«Красный Сапсан» на фоне фотообоев

«Красный Сапсан», как его метко назвал комментатор Александр Легков, несколько раз пытался высадить французского пассажира. Но Манифика оказался упорным, в какой-то момент даже лидировал. Внутрироссийские разборки на этот раз проходили предельно корректно. Никто никому не мешал, не перескакивал из лыжни и не пересекал дороги.

Но все равно за несколько сот метров до финиша упал Артем Мальцев. Упал исключительно по собственной вине, запутавшись в лыжах, и сломал палку. Запасную ему тут же дали, но время оказалось упущено. Мальцев откатился на восьмое место, пропустив вперед не только подуставшего Дениса Спицова, но Манифика. В принципе, если бы не это падение, были все шансы, что первые семь мест останутся за россиянами.

В итоге вторым вслед за Большуновым в титулованной компании неожиданно стал молодой Иван Якимушкин. Третий — Евгений Белов, четвертый — Алексей Червоткин, пятый — Андрей Мельниченко. А в десятку, помимо Мальцева, смог залезть еще и Илья Семиков. Получился настоящий чемпионат России на выезде, словно Альпийские горы на фоне — это какие-нибудь фотообои. Наверняка норвежцам такое доминирование красных комбинезонов не понравилось.

— Сегодня было два варианта по ходу гонки: бежать масс-стартом и смотреть после первой отсечки, сколько секунд, либо ехать собственную гонку, если не догонят, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». — После старта я уже понял, что ухожу в отрыв и ехал собственную гонку. Форма неплохая, надеюсь, в дальнейшем все получится.

Ступак одержала победу в день рождения сына

Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 0,7

3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

4. Рози Бреннан (США) — 17,3

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 37,3

6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3

7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5...

10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7

11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3...

24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3...

28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5...

45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9

Юлия Ступак провела в Тоблахе однозначно лучшую свою гонку после декрета, если не вообще в карьере. Во всяком случае, такой яркой и убедительной мы Юлю давно не видели. А ведь уходила она в гонку с четвертой позиции с отставанием 26 секунд от лидера — вполне весомый задел, который не так и просто отыграть на 10 километрах дистанции.

Но Ступак в любимой классике была несравненна. Вместе со шведкой Эббой Андерссон они сходу догнали дуэт американок — олимпийскую чемпионку Джессику Диггинс и Рози Бреннан. Дальше пошла уже командная работа: важно было сохранить силы на финиш, но при этом не дать приблизиться Татьяне Сориной с финкой Кристой Пармакоски, которые шли в непосредственной близости.

Шведка и россиянка казались явно свежее американок. Но отставать никто не хотел. Только на последнем круге «отвалилась» Бреннан, для которой классический стиль особенно не выигрышен. Ступак и Андерссон взвинтили темп, но сбросить Диггинс не удалось. Казалось, что выиграет американка: как спринтер она в последних гонках была лучшей.

Но Ступак провела гонку суперграмотно: перекрыла для американки удобную лыжню, а потом одновременным ходом оставила соперниц позади. Ее победа была бесспорной, а вот Диггинс и Андерссон рассудил только фотофиниш. На мгновение быстрее оказалась шведка.

— Очень рада, что удалось победить, — сказала Ступак в эфире Eurosport. — Сегодня была хорошая гонка, соперницы боролись до конца. Год назад у меня родился сын, эту победу я посвящаю ему.

Интересно, кстати, что всего побед на этапах Кубка мира в карьере Ступак теперь три, из них две были одержаны именно в Тоблахе. Однозначно в актив себе гонку могут записать и Татьяна Сорина с Алисой Жамбаловой (6-е и 7-е места соответственно). А еще очень радует возвращение Натальи Непряевой: она поднялась с 21-й на 10 позицию, показав второе чистое время прохождения дистанции. Первое — у Ступак, которая была всего на секунду с небольшим быстрее.

В общем зачете Ступак пока идет третьей, правда, проигрывая Диггинс довольно много — 58 секунд. Впрочем, впереди еще три гонки, из них две — любимым для Юлии классическим стилем. Шансы подняться повыше есть, и вполне реальные.

Тур де Ски. Общий зачет

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15

2. Рози Бреннан (США) — 0.22

3. Юлия Ступак (Россия) — 0.58

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.29

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.53

6. Эбба Андрессон (Швеция) — 2.08...

10. Наталья Непряева (Россия) — 2.35

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2:15.51

2. Артем Мальцев (Россия) — 2.06

3. Морис Манифика (Франция) — 2.09

4. Денис Спицов (Россия) — 2.15

5. Иван Якимушкин (Россия) — 2.30

6. Евгений Белов (Россия) — 3.16

Расписание «Тур де Ски»:

Валь-ди-Фьемме (Италия)

8 января. 15.15. Мужчины. Масс-старт, 15 км (К). 17.35 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

9 января. 15.05 Спринт (К)

10 января. 14.45 Женщины. Горный масс-старт, 10 км (С). 17.35 Мужчины. Горный масс-старт, 10 км (С)