Клебо отказался от объятий с девушкой после победы на «Тур де Ски». Это часть подготовки к ЧМ

Звезда лыжных гонок из Норвегии очень боится заболеть перед супертурниром в Тронхейме.

Тур де Ски. Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3:24.17

2. Мика Вермейлен (Австрия) — 1.23

3. Юго Лапалю (Франция) — 1.44

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 3:46.59

2. Астрид Эйре Шлинн (Норвегия) — 0.47

3. Джессика Диггинс (США) — 2.41

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо в четвертый раз в карьере стал первым на многодневке «Тур де Ски», повторив рекорд швейцарца Дарио Колоньи. Для победы 28-летнему норвежцу хватило 18-го места на последнем этапе. Восхождение на вершину Альпе ди Чермис выиграл другой представитель Норвегии — Симен Крюгер, а подвиг Клебо в воскресной гонке заключался в отказе от объятий со своей девушкой — Перниллой Десвик. Несмотря на большую победу, Йоханнес сдерживал радость, поскольку его главной целью на нынешний сезон является домашний чемпионат мира в Тронхейме, до которого осталось 55 дней. А девушка, по мнению звездного лыжника, может стать источником инфекции после ее новогоднего визита в Мадрид.

Любовь на карантине

Лучшие иностранные лыжники традиционно встречают Новый год в спартанских условиях — между этапами «Тур де Ски». Семьи некоторых звезд разделяют с ними тяготы путешествия, но по большей части родственники остаются дома и поздравляют спортсменов по удаленной связи. Не стала исключением и многолетняя подруга Йоханнеса Клебо Пернилла Десвик. Правда, празднованию в студеной Норвегии девушка предпочла поездку с друзьями в солнечную Испанию. А затем рванула в итальянские Альпы, где ее знаменитый бойфренд перед последним этапом практически гарантировал триумф на многодневке. Рванула, зная, что помешанный на борьбе с вирусами Клебо всегда придерживается как минимум двухдневного карантина после того, как его подруга контактирует с другими людьми.

— Пока Пернилла здорова, проблем нет, — объяснил Йоханнес в интервью VG отказ от объятий с девушкой после финиша на Альпе Чермис. — Но после того как она побывала в Мадриде и встретила Новый год с друзьями, контакт с ней — больший риск, чем мне хотелось бы. На самом деле это не моя инициатива — она сама пока хочет сохранять дистанцию. Сейчас у нас будет два или три дня, когда я буду жить один, а Пернилла, полагаю, проведет время с мамой и папой. Так что я, скорее всего, вскоре отправлюсь в изоляцию. А потом не факт, что мы увидимся до чемпионата мира. Придется подождать и посмотреть, чем закончится ее путешествие в Испанию.

Десвик поздравила своего бойфренда с новой яркой победой только вербально, находясь на некотором расстоянии от своего спутника. Впрочем, она давно привыкла к такой тактике. Еще в разгар ковида Йоханнес сначала заставил Перниллу перейти на дистанционное обучение в вузе, а затем начал устраивать длительные карантины после того, как девушка расширяла свой круг общения. Не то чтобы Клебо особенно подвержен вирусным заболеваниям, но это его пунктик, с которым вынуждено мириться все окружение норвежца. И, возможно, это не такое уж бесполезное чудачество. Например, давний российский соперник Йоханнеса Александр Большунов в нынешнем сезоне уже переболел ковидом, а сейчас пропустил Гонку чемпионов из-за новых симптомов «першения в горле».

Тереза Йохауг. Фото Global Look Press

Йохауг не боится общения с семьей

Что касается спортивной части «Тур де Ски», то интрига на многодневке в этом году исчезла после того, как с гонки из-за того же «першения в горле» снялся главный соперник Клебо Харальд Амундсен. В результате Йоханнес лидировал с первого до последнего этапа, одержав четыре победы из семи возможных. Все золото в отдельных стартах собрали норвежцы, что лишний раз говорит об уровне соперничества в отсутствие россиян. Отметить можно разве что неожиданный взлет на третью строчку 26-летнего француза Юго Лапалю. Ранее у этого парня на взрослом уровне в основном были только эстафетные награды, а сейчас он дважды поднимался на личный подиум на этапах «Тур де Ски» и выиграл горный зачет многодневки.

В нынешней новогодней серии намного интереснее получилась борьба у женщин. Она завершилась триумфом Терезы Йохауг, которая недавно возобновила карьеру после декрета и вообще думала отказаться от поездки в Италию из-за не самой звенящей формы. В первых гонках казалось, что 36-летняя норвежка не сможет составить конкуренцию американке Джесси Диггинс. Однако после шестого этапа Тереза забрала золотой бип и поставила жирную точку, выиграв финальную гонку в подъеме. У Йохауг четвертый титул в общем зачете «Тура» — это повторение рекорда Юстины Ковальчик. Итогом многодневки стала смена обоих чемпионов, и все кубки на сей раз отправились в Норвегию.

Муж Йохауг Нильс Якоб Хофф, в отличие от девушки Клебо, поддерживал свою спутницу на протяжении всего «Тура». Это наверняка помогло Терезе поймать кураж. Хотя четырехкратная олимпийская чемпионка могла бы встретить в Италии более серьезное сопротивление, если бы на старте оказались россиянки, а также звезда из Швеции Фрида Карлссон, пропустившая серию из-за травмы. Тем не менее Йохауг поднялась на Альпе Чермис за 17 минут и 57 секунд, что быстрее, чем два десятка участников мужского масс-старта. Возможно, результат Терезы был бы еще лучше, если бы женщины стартовали раньше мужчин по свежей трассе. Хотя главный старт для Йохауг впереди, ведь она вернулась на лыжню не ради рекордов на «Тур де Ски», а ради победы перед своими болельщиками на чемпионате мира в Тронхейме.