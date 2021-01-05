В топ-8 семь наших. А бонусы выиграл девятый — спринтер Глеб Ретивых. Это праздник какой-то!

«Тур де Ски». 4-й этап

Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)

1. Джесси Диггинс (США) — 25.14,5

2. Рози Бреннан (США) — отставание 14,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) —22,2

4. Юлия Ступак (Россия) — 25,7

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 31,3

6. Татьяна Сорина (Россия) — 35,6...

10. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,9...

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.14,0

17. Анна Нечаевская (Россия) — 1.15,3...

21. Наталья Непряева (Россия) — 1.25,7...

27. Христина Мацокина (Россия) — 1.41,3...

51. Анастасия Фалеева (Россия) — 3.59,2

Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.49,6

2. Денис Спицов (Россия) — 8,3

3. Иван Якимушкин (Россия) — 13,9

4. Алексей Червоткин (Россия) —19,2

5. Артем Мальцев (Россия) — 21,8

6. Морис Манифика (Франция) — 22,9

7. Евгений Белов (Россия) — 27,6

8. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,2...

15. Александр Терентьев (Россия) — 52,5...

23. Илья Семиков (Россия) — 1.17,6...

51. Глеб Ретивых (Россия) — 2.41,8

После трех этапов в швейцарском Валь-Мюстаире лыжники перебрались в итальянский Тоблах. Однако в протоколах по сути ничего не изменилось. В женском зачете по-прежнему зажигают американки, а в мужском разносит всех в пух и прах российская сборная во главе с Александром Большуновым. Его преимущество в общем зачете над вторым местом после третьей победы подряд уже больше минуты!

Интересно, что на втором и третьем месте в тотале теперь также россияне — Артем Мальцев и Денис Спицов. Чисто российский подиум по итогам «Тур де Ски» все реальнее.

У нас проблемы. Как из такой команды выбирать эстафетную четверку на чемпионате мира?

После шокирующих хоккейных 0:5 за российский спорт оперативно постояли лыжники. Со счетом 5:0 они вынесли весь мир в «разделке» на «Тур де Ски». Да, не было норвежцев и финна Ииво Нисканнена, но наши ли это проблемы?

Российский подиум мы ждали изначально. В прошлом году даже с «викингами» первая тройка была российской: Устюгов, Якимушкин и Большунов. Но сегодня итоги превзошли все ожидания.

Началось все с того, что Ретивых принес команде и себе лично первую награду гонки — Глеб выиграл бонусную отсечку. Она была расположена на 1,7 км, и наш спринтер выложился на них полностью, завоевав дополнительные 15 очков. 0,2 он вырвал у самого Сан Саныча Большунова. Третий на том же отрезке — Мельниченко.

С первой отсечки и до самого конца в протоколе сплошняком мелькали российские флаги. Почти всю дорогу на первых строчках были Белов, Мельниченко и Мальцев, однако на последнем круге эту тройку заметно вставило. В итоге Андрея и Евгения удалось обойти французу Манифика. Разложись они чуть лучше, у команды Елены Вяльбе могло быть вообще семь первых мест!

Классную гонку провел Червоткин. Он еще раз доказал, что находится в прекрасной форме и обидный инцидент с Беловым в масс-старте ничуть не выбил его из колеи. Жаль только те три штрафные минуты. Если бы не они, Алексей боролся бы за тройку общего зачета.

Якимушкин второй год подряд в призах по итогам коньковой «разделки» — это очень приятная стабильность.

Спицов не был на пьедестале в личных гонках Кубка мира с декабря 2018-го, так что для Дениса нынешнее второе место — невероятно важное и крайне долгожданное.

Ну а Большунов просто король. Он, как и полагается хедлайнеру фестиваля, вышел на сцену последним — и внешне очень легко «съел» всех. Между делом заочно сцепившись с Ретивых за бонусные очки на отсечке 1,7 км. Вот только Глеб после такого начала встал и добрел до финиша в шестом десятке, а Александр примерно в том же темпе отмолотил оставшиеся 11,3 км.

Интрига мужской части этого «Тур де Ски» сейчас не в победителе, а в том, получится ли весь пьедестал занять россиянам.

И уже сейчас страшно представить, какая у нас будет конкуренция за четыре места в эстафете на чемпионате мира. Одна семерка, которая заехала сегодня в топ-8, чего стоит. А ведь есть еще Сергей Устюгов.

Непряева попрощалась с надеждами на призы

Перед началом многодневки мы верили, что и Непряева будет претендовать на победу. Как иначе, если два года подряд Наталья была второй? Причем тогда соревновались и норвежки, а это конкуренция уже другого порядка.

Однако у нашей спортсменки этот «Тур де Ски» не задался с самого начала. За три первых этапа — ноль подиумов. Вместо них — критика от Елены Вяльбе. Личный тренер Юрий Бородавко тоже, понятное дело, не в восторге. Но для него происходящее сейчас вряд ли можно назвать сюрпризом. Еще в ноябре, накануне старта сезона, в интервью «СЭ» он говорил, что готовность Непряевой вызывает вопросы — летом она отработала не так, как он бы хотел.

Сегодняшняя «разделка» должна была стать лакмусовой бумажкой для Натальи. Потому что если не в Тоблахе и не в коньковой разделке (два года назад в этом самом месте и этом виде программы она одержала первую победу в карьере на этапах Кубка мира), то где вообще?

Увы, Непряевой даже в одной из коронных дисциплин хватило только на треть гонки. Еще на отсечке 3 км она была в десятке в 16 секундах от лидера, а уже к 5 км скатилась в конец второго десятка с отставанием более 40 секунд. На финише получилось почти 1,5 минуты. И теперь, по итогам половины «Тур де Ски», россиянка 11-я с отставанием от Диггинс в 3 минуты. Будем надеяться, к ЧМ она придет в себя.

Интересно, что в программе Оберстдорфа-2021 «разделка» тоже будет «коньком». То есть сегодняшние результаты можно проецировать и на главный старт сезона. И если за полтора месяца ничего не изменится, то главной надеждой нашей команды в этом виде программы будет Юлия Ступак. До декрета она жгла только в спринте, но в этом сезоне успела стать второй в «разделке» в Давосе, а сегодня остановилась в 2,5 секунды от бронзы.

Держит топ-скорости и главное открытие сезона — Татьяна Сорина. Два года назад попадание в десятку она восприняла бы как сказку, а теперь злится и негодует после топ-6. Это много говорит об амбициях спортсменки.

Что же касается «Тур де Ски», то Ступак и Сорина сейчас на четвертой и пятой позициях. Американки Диггинс и Бреннан пока выглядят очень боеспособно, а вот побороться за троечку со шведской красавицей Карлссон (которая может сняться из-за нелепой бытовой травмы) вполне реально. И не пропустить ее вперед в завтрашнем преследовании было бы серьезным шагом на пути к этому.

«Тур де Ски». Общий зачет после четырех этапов

Женщины

1. Диггинс — 1.24,50

2. Бреннан — отставание 20,0

3. Карлссон — 1.02,0

4. Ступак — 1.25,0

5. Сорина — 1.51,0...

11. Непряева — 3.00

Мужчины

1. Большунов — 1.41,19

2. Мальцев — 1.15,0

3. Спицов — 1.18,0

4. Манифика — 1.30,0

5. Якимушкин — 1.48,0...

8. Белов — 2.48,0