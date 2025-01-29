Вставай на лыжи, вступай в семью. Второй этап серии Topski family собрал рекордное число участников

Олимпийский призер Александр Панжинский развивает любительские лыжные гонки.

Нынешняя зима в Москве необычайно мягкая, как принято говорить, европейская. Выпавшее в декабре рекордное количество снега к концу января из-за теплой погоды почти исчезло. Вместе с ним растаяли и шансы тысяч любителей лыжного спорта провести спортивные выходные в ближайшем парке или где-нибудь за городом. Но выход всегда есть.

Например, клубу Topski, основанному серебряным призером Игр-2010 в спринте Александром Панжинским, даже оттепель не помешала провести второй этап собственной серии лыжных стартов. На этот раз сотни энтузиастов своего вида спорта собрались в Лужниках. Мы тоже приехали туда, чтобы увидеть все своими глазами.

Фото Topski family

Зимняя сказка

Еще в утренних сумерках, когда на часах нет и 9, идем от метро по территории самого большого спорткомплекса столицы. Но жизнь здесь уже кипит — манит огнями огромный бассейн с аквапарком, по набережной Москвы-реки снуют туда-сюда бегуны, с футбольных полей доносятся стук мячей и возгласы игроков. Картина, привычная для теплого времени года, и погода ей под стать.

Даже не верится, что где-то рядом организаторы Topski family готовятся проводить соревнования по лыжным гонкам. Но вот взгляду открывается большой каток, и настроение становится более зимним. Обойдя ледовую арену и миновав палатку с охранником, мы оказались в самой настоящей зимней сказке. Снег, много снега — хватает и на соревновательный круг длиной в полтора километра, и на тренировочный. Играет музыка, ратрак вносит последние штрихи в укатанную лыжню. Старт состоится в любую погоду.

Фото Topski family

В шатре, где выдают стартовые номера, царят детские голоса. По расписанию программу турнира открывают старты юных лыжников. Но пока они заняты не разминкой и даже не подготовкой инвентаря. Дело в том, что каждому из них от организаторов вместе со стартовым номером достался новогодний подарок. Ребята и девчонки деловито шуршат обертками. Но спустя час они уже настоящие спортсмены — под аккомпанемент приглашенного оркестра барабанщиков готовы пробежать свою дистанцию. У самых маленьких это 500 метров, те, кто постарше, бегут и километр, и полтора.

— Благодарен всем, кто сегодня приехал в Лужники, мы бьем рекорды по количеству участников, — сказал Панжинский со сцены перед началом соревнований. — А еще — по количеству детских улыбок! Наши юные лыжники еще до старта получили сладкие подарки, а также их ждут медали на финише. Надеюсь, каждый из вас получит заряд по-настоящему классных эмоций, которые может подарить только спорт. А я буду болеть за каждого. Желаю всем яркого лыжного дня!

Фото Topski family

Идем на рекорд

День действительно получился очень ярким. Стоило начать, как остановиться было уже невозможно, стартовала одна категория участников за другой. Малыши, дети постарше, подростки, взрослые, а еще были и семейные эстафеты, и корпоративные — всего 17 разных категорий. Каждый прошедший дистанцию получает медаль финишера, причем у Topski family есть своя фишка. Если принять участие во всех пяти этапах сезона — трех лыжных и двух беговых, то награды можно соединить и получить одну большую красивую медаль. А победителей и призеров, кстати, награждали сам Панжинский, а также олимпийский призер по плаванию Евгений Коротышкин и двукратный чемпион мира по воркауту Григорий Скурихин.

На лыжно-биатлонной трассе в Лужниках и вокруг нее было шумно и весело весь воскресный день. Кто-то разминался, кто-то бежал свой вид, кто-то общался друг с другом. Детям предложили игровую зону, а еще всех участников ждала полевая кухня с кашей и горячим чаем. Что еще нужно, чтобы отлично провести выходной?

Александр Панжинский. Фото Topski family

— Праздник удался, — сказал «СЭ» Панжинский. — Посмотрите, даже погода нам благоволит — обещали дождь, но за весь день не выпало ни капли. На улице тепло, но у нас достаточно снега, за что мы благодарны Москомспорту, создавшему лыжный оазис прямо в центре столицы. Многие в эти дни мечтают просто покататься, а мы не только даем такую возможность, но и создаем особую атмосферу — подарки, медали, горячая еда, шоу. Надеюсь, что для многих эти старты станут первым шагом в мир спорта и благодаря полученным здесь впечатлениям они останутся в любительских соревнованиях по лыжам и будут регулярно тренироваться и выступать. Это миссия нашего клуба Topski и моя лично — пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом, особенно нашими любимыми лыжными гонками.

Пропагандировать лыжный спорт Панжинский старается и личным примером — в воскресенье в Лужниках на старт вышла вся его семья. Жена Анна, трое детей, младшему из которых чуть больше года, а также родители, которые являются мастерами спорта по лыжным гонкам. Эдуарду Панжинскому стоять на лыжах не мешает даже возраст — он уже отметил 75-летие.

Всего же, по данным организаторов, на старт второго этапа Topski family вышли 824 участника — это рекорд соревнований. Среди них были далеко не только москвичи. География соревнований впечатляет: 29 регионов, 82 города, в самой массовой категории — у мужчин — в заявке почти 200 спортсменов. Но, как отмечает сам Панжинский, останавливаться на этом он не планирует. Цель — собирать такое число атлетов на каждый старт. Следующий намечено провести в Одинцово 23 февраля, регистрация уже открыта.

Фото Topski family

— Благодаря нашим партнерам и спонсорам мы идем вперед и мечтаем о большем, — отметил Панжинский. — Наши соревнования называются Topski family, и мы действительно все как семья, единое сообщество, дружный коллектив единомышленников. Лыжный спорт вообще очень позитивный, а все лыжники — добрые и искренние люди, которые всегда помогают друг другу.

А когда снег растает даже в специально отведенных местах, спортсменов ждут беговые старты от Topski family — в мае и сентябре. Приходите, будет интересно.