Старт сезона в «Триколор Спорт»: смотрим первый этап Кубка России по лыжным гонкам на канале «ТВ Спорт»

В России 26 ноября будет дан старт новому сезону по лыжным гонкам. «Триколор Спорт» получил эксклюзивные права на трансляции первого этапа Кубка страны. Соревнования сильнейших российских лыжников покажут в эфире телеканала «ТВ Спорт».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 26 по 29 ноября в Республике Хакасия, п. Вершина Теи. На старт выйдут звезды мировых и российских лыжных гонок. В соревнованиях ожидается участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, олимпийской чемпионки Вероники Степановой, победителя общего зачета Кубка России прошлого сезона Сергея Ардашева, а также Алексея Червоткина, Дениса Спицова, Татьяны Сориной и других известных лыжников.

Вероника Степанова. Фото Global Look Press

Кубок России стартует 26 ноября женской гонкой на 10 км классическим стилем. В этот же день пройдет и мужская гонка в данной дисциплине. В рамках первого этапа турнира медали также будут разыграны в спринте и гонках свободным стилем на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно. Все соревнования будут показаны в прямом эфире на телеканале «ТВ Спорт».

«Лыжные гонки занимают особое место в российском спорте, а выступления наших сильнейших спортсменов неизменно вызывают большой интерес болельщиков. Кубок России станет одним из ключевых событий в эфирной сетке наших телеканалов, которые в октябре оказались в топе по охвату среди тематических спортивных каналов в России. Уверена, что соревнования по лыжным гонкам позволят нам привлечь новую аудиторию и удержать наши каналы на вершине рейтинга», — отметила генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Лыжники. Фото Global Look Press

Телеканал «ТВ Спорт» доступен на спутнике, а также бесплатно в приложении «Триколор Кино и ТВ» на мобильных устройствах и планшетах, телевизорах с функцией Смарт ТВ и в одноименном онлайн-кинотеатре.

Кроме того, телеканал «ТВ Спорт» вещает в составе кабельных операторов фактически на всей территории России, а также в крупнейших онлайн-кинотеатрах.

Расписание трансляций на «ТВ Спорт»

26.11.2026 — 07.00 мск

Лыжные гонки. Кубок России. I этап. Вершина Теи. 10 км. Женщины. Классический стиль

26.11.2026 — 08.30 мск

Лыжные гонки. Кубок России. I этап. Вершина Теи. 10 км. Мужчины. Классический стиль

28.11.2026 — 09.00 мск

Лыжные гонки. Кубок России. I этап. Вершина Теи. Спринт. Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги

29.11.2026 — 06.30 мск

Лыжные гонки. Кубок России. I этап. Вершина Теи. 10 км. Женщины. Свободный стиль

29.11.2026 — 08.00 мск

Лыжные гонки. Кубок России. I этап. Вершина Теи. 15 км. Мужчины. Свободный стиль