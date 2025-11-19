Лыжи
Сегодня, 16:40

Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина. Ей было 83 года

Егор Сергеев
корреспондент
Алевтина Олюнина.
Фото Гиви Киквадзе, Анатолий Рухадзе, ТАСС
Побеждала в Саппоро.

Печальные новости из Костромской области: на 83-м году жизни скончалась выдающаяся советская лыжница Алевтина Олюнина. Об этом сообщила Федерация лыжных гонок России.

Золото Саппоро и всемирное признание

Вершиной карьеры Алевтины Олюниной стали XI зимние Олимпийские игры 1972 года в японском Саппоро. В составе сборной СССР она завоевала золотую медаль в эстафете 3x5 км и добавила к этому серебро в индивидуальной гонке на 10 км.

На счету лыжницы также две золотые медали чемпионатов мира и девять титулов чемпионки СССР. Она побеждала на международных соревнованиях в Норвегии, Германии, Швеции и Финляндии.

В ФЛГР выразили соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки: «Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти».

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области также присоединился к соболезнованиям: «Пусть светлая память об Алевтине Сергеевне живет в сердцах всех, кто ее знал и вдохновлялся ее успехами».

Анфиса Резцова.«Первая медаль в биатлоне далась тяжело. Три промаха, бежала, как никогда». Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Наследие и память

После завершения спортивной карьеры Алевтина Олюнина 26 лет посвятила преподавательской деятельности в Костроме. «На примере Алевтины Сергеевны было воспитано не одно поколение костромичей-спортсменов. На протяжении всей своей жизни заслуженный мастер спорта занимала активную жизненную позицию, вносила значительный вклад в воспитание подрастающего поколения», — отметили в региональном спорткомитете.

Ежегодная лыжная эстафета на призы Алевтины Олюниной в Костроме стала данью уважения ее вкладу в развитие спорта. Ее спортивные заслуги подчеркивали различные награды — она была кавалером двух орденов «Знак почета» и носила звание «Заслуженный мастер спорта».

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким.

