Шведские лыжницы открыто используют препарат, повышающий выносливость. Почему его не запретят?

Бикарбонат натрия считают серой зоной с точки зрения допинга.

Шведское издание Expressen опубликовало статью, в которой рассказало, что многие члены сборной страны по лыжным гонкам регулярно принимают относительно новый препарат компании Maurten. Он содержит разрешенный бикарбонат (или гидрокарбонат натрия), однако вопросы к нему все же имеются — в первую очередь по части этики. Есть мнение, что вал мировых рекордов в легкой атлетике в последние годы напрямую связан с этими таблетками. Почему же они до сих пор не запрещены и куда смотрит ВАДА?

Плюс к выносливости

Бикарбонат натрия — это пищевая сода, которая есть у многих из нас на кухне. Кто-то использует ее для готовки, кто-то для уборки, а некоторые спортсмены — чтобы улучшить свою выносливость. Положительный эффект гидрокарбоната на организм во время тренировок начали изучать еще в 1980-х годах прошлого века. В итоге он стал популярным, особенно в циклических видах спорта: легкой атлетике, велоспорте, лыжных гонках, гребле. Исследования показывают, что применение гидрокарбоната натрия улучшает спортивный результат на 1-3 процента.

«Когда вы напрягаетесь, вырабатываются лактат и ионы водорода. Эти ионы водорода вызывают ощущение закисления мышц. Бикарбонат будет буферизовать эти ионы, так что вы сможете работать намного дольше при тех же усилиях. Речь идет о коротких, взрывных усилиях, но это также может дать эффект несколько раз за одну гонку, потому что тело, например, начинает восстанавливаться после подъема в гору», — приводит Expressen слова спортивного диетолога Яна Камфенса.

Пищевую соду не планировали запрещать, но у нее существовал один значительный побочный эффект. Чтобы спортивный эффект проявился, атлетам нужно было принимать от 20 до 25 таблеток. Такая доза приводила к проблемам с желудком и кишечником. Шведский производитель спортивного питания Maurten этот вопрос смог решить. Выпущенная в 2023 году добавка «Bicarb System» оказалась полностью безопасной и уже не оказывает негативного влияния на здоровье. Мини-таблетки бикарбоната заключены в оболочку, которая замедляет их высвобождение. Компания Maurten отмечает, что препарат необходимо проглатывать, а не разжевывать. Таким образом он проходит через желудок и попадает в кишечник, не вступая в реакцию с желудочной кислотой.

Женский масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам в Фалуне. 17 марта 2024 года. Фото Global Look Press

Содовая революция

Чудо-таблетки Maurten быстро распространились за пределами Швеции. Теперь их принимают многие элитные спортсмены в тех дисциплинах, где особенно важна выносливость. Британская газета Telegraph назвала продукцию Maurten «Святым Граалем бега». По данным издания, ее использовали более 80 процентов легкоатлетов на Олимпийских играх в Париже и две трети медалистов легкоатлетического чемпионата мира 2023 года.

«Bicarb System» осваивают в велоспорте и лыжных гонках. Как пишет Expressen, двукратная чемпионка мира Майя Дальквист называет себя ветераном использования пищевой соды. Появление безвредного гидрокарбоната натрия обрадовало шведскую лыжницу: «Новый продукт Maurten показывает себя очень хорошо. Мне он помогает».

Согласно информации Telegraph, к таблеткам присматриваются и футбольные клубы, в том числе команды английской премьер-лиги. Препарат собирает много положительных отзывов. «Я бы не стал его принимать, если бы думал, что это что-то плохое. Исследования показывают, что с ним все хорошо. Этот бренд произвел революцию в данном вопросе. Вероятно, поэтому он стал таким крупным», — сообщил шведский легкоатлет Андреас Крамер.

Однако не все разделяют данный оптимизм, даже в Швеции. Другой скандинавский легкоатлет и участник Олимпиады в Париже Самуэль Пильстрем считает, что вопрос сложный: «Вы двигаетесь в какой-то серой зоне, на границе разрешенного». Скепсис есть и у сотрудника компании Maurten, бывшего спортсмена Мустафы Мохамеда: «Стоит обсудить, следует ли разрешить использовать гидрокарбонат натрия. Если вещество слишком сильно улучшит результаты, то Всемирное антидопинговое агентство должно заняться этим вопросом».

Однако руководитель компании Тобиас Кристенссон уверен, что их продукт останется легальным в профессиональном спорте. Он напоминает, что бикарбонат естественным образом присутствует в организме. С ним согласен и шведский эксперт по допингу Оке Андрен Сандберг: «Это часть обычной физиологии организма. Можно сравнить с сахаром, который тоже является отличным допингом, то же самое и с кофеином. Это никогда не будет запрещено».