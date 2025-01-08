Российский лыжник Гонтарь сменил спортивное гражданство: с ноября выступает за Словению

Ранее Валерию приписывали паспорт Украины.

31-летний лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство. Теперь двукратный чемпион Универсиады-2017 выступает за Словению, хотя ранее его подозревали в переходе под украинский флаг. На российских соревнованиях он не появлялся уже несколько лет.

«Вплоть до угроз расправы»

Информация о переходе Валерия обнаружилась на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда — в профиле спортсмена указан флаг Словении. Смена спортивного гражданства произошла еще в 2024 году: первое соревнование под флагом новой страны Гонтарь провел еще 30 ноября и занял второе место в спринте в Планице.

Всего Валерий вышел на 13 стартов — в основном это гонки под эгидой Федерации европейских ассоциаций лыж и сноуборда. Бывший россиянин больше ни разу не поднимался на подиум, а лучшим результатом, помимо серебра в Планице, стало 11-е место на 20-километровом масс-старте классическим стилем в немецком Обервизентале.

В 2022-м Валерия уже подозревали в смене спортивного гражданства — тогда «Чемпионат» сообщил, что Гонтарь теперь выступает за Украину. Информацию опроверг сам спортсмен. Также он заявил о сообщениях с угрозами, которые стал получать на телефон и в социальных сетях из-за неверной информации о получении украинского паспорта.

«Шум непонятно отчего, почему и откуда, — высказался Гонтарь в разговоре с «СЭ». — Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. У меня больше вопросов, чем у вас. Почему Украина? Как это все написали? Я мало читал, потому что старался избежать негатива — его за эти дни было достаточно. До сих пор получаю. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы».

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«Обиды никакой нет»

Возможно, тогда причиной подозрения в смене спортивного гражданства стало долгое отсутствие на стартах. До смены гражданства Валерий не соревновался на российских и международных турнирах с декабря 2019 года — объяснял это трудностями, вызванными коронавирусом, а также действительно признавался в желании сменить паспорт. Еще в 2022-м Гонтарь говорил, что переехал в Европу и желает там остаться.

«Хотел поменять гражданство, когда понял, что в России ловить нечего. Обиды никакой нет. Надоело тратить время на переезды из региона в регион. Ежегодно повторялось то же самое. Понял, что это не то, чего бы мне хотелось. Вы знаете, что в РФ очень много талантливых спортсменов, большая конкуренция. Как и сказал ранее, проще завершить, чем перейти. Если атлет переходит в другую страну, нужно быть сильным и готовым получать такие сообщения, которые приходят мне сейчас, — угрозы, оскорбления», — рассказал «СЭ» Гонтарь.

В 2017-м Валерий выиграл две золотые медали на Универсиаде в Алматы, а всего взял три награды — две личные и одну в эстафете. Тогда Гонтарь победил вместе с партнерами в командном старте, а также стал лучшим в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров.