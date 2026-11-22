Волков провалился на предсезонном турнире в Норвегии. В разделке 22-й, в спринте — не прошел квалификацию

И все на фоне слухов о смене гражданства.

Российский лыжник Сергей Волков занял 22-е место в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на предсезонных соревнованиях в норвежском Бейтостолене. 25-летний спортсмен уступил победителю, норвежцу Андреасу Фьордену Рее, более полутора минут.

Турнир в Бейтостолене (Норвегия)

Мужчины. 15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — 31.33,3

2. Уле Сурке (Норвегия) — 15,5

3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 26,1

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22. Сергей Волков (Россия) — 1.30,8

Плохие результаты

В воскресенье, 22 ноября, в Бейтостолене завершился предсезонный турнир, который традиционно собирает сильнейших норвежских лыжников перед стартом Кубка мира. Единственный россиянин в мужской гонке на 15 км Волков преодолел дистанцию за 33 минуты 4,1 секунды.

Победу одержал Рее с результатом 31.33,3. Второе место занял Уле Тафьорд Сурке (+15,5 секунды), третьим стал Мартин Левстрем Нюэнгет (+26,1). Отставание Волкова от победителя составило 1 минуту 30,8 секунды.

Неудачно для россиянина сложился и предыдущий день. В субботу, 21 ноября, он участвовал в квалификации спринта классическим стилем, но не сумел попасть в число 30 сильнейших, получающих право выступить в четвертьфинале. Сергей преодолел дистанцию 1,3 км за 2 минуты 43,12 секунды и занял 44-е место среди 108 участников. Победителю квалификации, норвежцу Матсу Вильяму Йенссену, он уступил 9,67 секунды, а от заветной тридцатки его отделили 3,15 секунды.

«Не все сегодня получилось. Но неплохо для начала сезона. 44-е место — хорошо это или плохо? Наверное, нормально для такой высокой конкуренции», — написал Волков в своем Telegram-канале.

Любопытно, что неделей ранее россиянин показал точно такой же результат в дистанционной гонке на предсезонных соревнованиях в финском Муонио — 22-е место на 10 км свободным стилем.

А вот спринт там сложился куда драматичнее. Волков показал 14-е время в квалификации, а затем финишировал вторым в своем четвертьфинале, что позволяло ему выйти в полуфинал. Однако судьи усмотрели помеху сопернику и переместили россиянина на последнее место в забеге. Позднее, по словам Сергея, представители жюри признали решение ошибочным, но результаты пересматривать не стали.

Сергей Волков. Фото ФЛГР

Дальше — переход в Словению?

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в сентябре разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом в сезоне-2026/27. Однако, как выяснилось вскоре, жизнь наших лыжников проще не стала — страны, в которых было запланировано проведение турниров, начали массово вводить визовые ограничения.

Норвегия не осталась в стороне и 16 ноября ужесточила правила въезда для российских атлетов, включая обладателей нейтрального статуса. Аналогичное решение приняли власти Финляндии, где уже 27 ноября стартует первый этап Кубка мира в Руке.

Впрочем, для Волкова нашлась юридическая лазейка. Россиянин уже некоторое время проживает в Словении и выступает за местный лыжный клуб. У него есть вид на жительство в стране Шенгенской зоны, а на таких спортсменов визовые ограничения не распространяются.

«Да, мне разрешено въезжать в Норвегию. Я проживаю в Словении и являюсь членом словенского клуба. Он сейчас находится на сборах в Бейтостолене. Ограничения на въезд ко мне не относятся, поскольку я проживаю в Словении. И это не вопрос визы», — объяснял Волков норвежскому NRK.

Не исключено, что вскоре для Сергея все трудности вообще могут закончиться. На днях финское издание Yle сообщило об интересе Федерации лыжного спорта Словении к возможному переходу россиянина в местную сборную. Сам атлет подтвердить наличие переговоров не смог, однако и исключать смену спортивного гражданства не стал.

«Приятно, что ко мне есть интерес, если такой, правда, существует. Со мной конкретно никто пока не связывался. Я сейчас и в дальнейшем буду принимать решения во благо своей карьеры», — заявил Волков РИА «Новости».

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев также сообщил «Матч ТВ», что организация не получала от Сергея обращения о смене спортивного гражданства.