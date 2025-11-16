Лыжи
16 ноября, 23:00

«Семья в режиме ожидания»: лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка
Егор Сергеев
корреспондент
Наталья и Александр Терентьевы.
Фото соцсети
Спортсмены поделились трогательным роликом.

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева и двукратный бронзовый призер Игр в Пекине Александр Терентьев ждут второго ребенка. Пара поделилась новостью в соцсетях.

Будет мальчик?

О будущем пополнении в семье спортсменов стало известно 16 ноября: Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в своем Telegram-канале трогательное видео, в котором косвенно намекнула на беременность. В ролике супруги поставили к стене комплекты лыж: по одному от каждого из них, одну небольшую розовую лыжу в честь дочери Василисы и еще одну, совсем маленькую, — бирюзовую.

«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», — подписала видео Наталья, добавив к тексту несколько добрых эмодзи.

Судя по цветовой гамме, пара, вероятно, ожидает мальчика. Но этот факт спортсмены пока не подтвердили.

Вновь пропустит сезон?

Терентьевы сразу получили десятки поздравлений под постом. Однако не обошлось и без нотки сожаления: олимпийская чемпионка совсем недавно начала выступать после появления первого ребенка и теперь вновь пропустит сезон.

В августе прошлого года Наталья родила девочку и уже в декабре продолжила спортивную карьеру. Она набрала форму и успешно выступила на чемпионате России: завоевала четыре золотые медали (в личном и командном спринтах, скиатлоне и эстафете в составе сборной Татарстана). В общем зачете Кубка России-2024/25 она заняла пятую строчку.

Наталья Непряева и&nbsp;Александр Терентьев.Разница в возрасте, свадьба в Барвихе и беременность: история любви лыжников Непряевой и Терентьева

Получится ли совмещать семейную жизнь и спорт?

После рождения Василисы Александр делился с «Матч ТВ», что кому-то из пары придется завершить карьеру, если совмещать спорт с воспитанием дочери не удастся. Молодая мама отмечала: «Я думаю, объективно это буду я, буду заканчивать».

С появлением нового малыша количество обязанностей у Терентьевых увеличится. Получится ли у них совместить любовь к спорту и семейную жизнь — покажет время.

Наталья — олимпийская чемпионка ОИ-2022 в эстафете, трехкратный призер Игр, победительница общего зачета Кубка мира и многодневки «Тур де Ски». Александр — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Лыжники поженились в конце 2023 года в Твери.

Александр Терентьев
Наталья Терентьева (Непряева)
