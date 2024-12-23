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Биография Раисы Сметаниной: история легендарной советской лыжницы и олимпийской чемпионки

Легендарная лыжница Сметанина попала в реанимацию после инсульта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лыжница Раиса Сметанина на Олимпиаде-1980
Раиса Сметанина.
Фото Getty Images
История одной из лучших лыжниц в отечественной и мировой истории.

Раиса Сметанина
Дата рождения: 29 февраля 1952 года
Место рождения: Мохча (Ижемский район, Коми, СССР)
Рост: 161 см
Вид спорта: лыжные гонки
Окончание карьеры: 1992 год
Семейное положение: не замужем, детей нет

Детство и юность Сметаниной

Раиса Сметанина родилась 29 февраля 1952 года в селе Мохча (Республика Коми) в многодетной семье, у нее пять братьев и одна сестра. Ее родители были потомственными оленеводами, из-за сложной работы старших детей отдавали в интернат.

На лыжи Раиса встала рано, так как это один из популярных средств передвижения по тундре. Девочка смотрела на старших братьев и повторяла за ними, перенимала технику катания. Первое время у Сметаниной были самодельные лыжи.

«Данный инвентарь назвать беговыми лыжами можно весьма условно — папа выстрогал две маленькие дощечки и приделал к ним крепления в виде ремешков из оленьей кожи. Родители почти круглый год проводили на дикой природе со стадами», — вспоминала Сметанина в интервью газете «Культура».

В школе Сметанина начала участвовать в соревнованиях. Директор учебного заведения Степан Пантелеев был большим фанатом лыжных гонок. Вместе с коллегой из соседнего села Александром Филипповым он устраивал турниры для детей.

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Именно на этих соревнованиях Сметанину заметили и пригласили представлять район, а вскоре она отобралась и на первенство республики среди юниоров. Дебют получился удачным — Раиса заняла второе место. При этом у спортсменки не было собственных лыжных ботинок, пришлось позаимствовать у своего тренера. Несмотря на то, что они были большого размера, юниорка смогла успешно преодолеть дистанцию.

После окончания школы лыжница поступила в педагогическое училище в Сыктывкаре. Тогда Сметанина не задумывалась о спортивной карьере. Все изменилось, когда она начала тренироваться у Германа Харитонова. Под его руководством спортсменка смогла отобраться в состав сборной команды лыжниц спортивного общества «Урожай».

«Я вообще начала систематически тренироваться лишь в 15 лет — до того бегала на лыжах только на физкультуре или с друзьями. Поэтому, когда поступила в педагогическое училище, не была сильнейшей даже в группе у первого тренера Германа Харитонова. Результаты росли постепенно. Период прогресса растянулся на долгие годы, что стало возможным благодаря труду моих наставников», — рассказывала Сметанина газете «Культура».

Раиса Сметанина на Олимпиаде-1980.
Фото Global Look Press

Спортивная карьера Сметаниной

В 1971 году на чемпионате СССР в Мурманске Сметанину заметил главный тренер сборной страны Виктор Иванов. Именно он пригласил 19-летнюю лыжницу в национальную команду.

Спортсменка из Коми не вошла в состав олимпийской сборной на Игры в 1972 году. После этого Сметанина сделала все, чтобы через четыре года оказаться на Олимпиаде. На чемпионате мира 1974 года в Фалуне (Швеция) Раиса завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 5 км классикой и золотую в эстафете. Этот успех помог советской лыжнице войти в заявку команды на Олимпиаду в Инсбруке (Австрия).

На первых Олимпийских играх Сметанина взяла серебро в индивидуальной классической гонке 5 км и два золота в 10-километровом забеге и в эстафете вместе с Ниной Балдычевой, Галиной Кулаковой и Зинаидой Амосовой. После возвращения на родину лыжница была удостоена звания заслуженного мастера спорта СССР.

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На Олимпиаде-1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Сметанина вновь стала чемпионкой в личном виде, теперь на 5-километровой дистанции. В эстафете вместе с Ниной Балдычевой, Галиной Кулаковой и Ниной Рочевой она завоевала серебро.

Сметанина также принимала участие в Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия), 1988-го в Калгари (Канада) и 1992-го в Альбервиле (Франция). В Сараево лыжница взяла две серебряные медали в гонках на 10 км и 20 км классикой. Из Калгари спортсменка увезла серебро гонки на 10 км и бронзу — на 20 км. В Альбервиле на последней Олимпиаде в карьере Раиса завоевала золотую медаль в эстафете 4х5 км. Спустя несколько дней после победы лыжница праздновала свое 40-летие.

Сметанина стала первой спортсменкой (как среди мужчин, так и женщин), которая смогла завоевать медали на пяти зимних Олимпийских играх подряд. За свою карьеру Раиса также стала четырехкратной чемпионкой мира, взяла четыре серебра и четыре бронзы с 1974-го по 1991 год.

Раиса Сметанина (справа).
Фото Global Look Press

Достижения Сметаниной

  • Четырехкратная олимпийская чемпионка: 1976 (2), 1980, 1992

  • Пятикратная серебряная призерка Олимпийских игр: 1976, 1980, 1984 (2), 1988

  • Бронзовая призерка Олимпийских игр: 1988

  • Четырехкратная чемпионка мира: 1974, 1982, 1985, 1991

  • Четырехкратная серебряная призерка чемпионата мира: 1978 (2), 1982, 1989

  • Четырехкратная бронзовая призерка чемпионата мира: 1974, 1978 (2), 1980

  • 21-кратная чемпионка СССР

  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

  • Орден Почета

  • Орден Ленина

  • Орден Трудового Красного Знамени

  • Орден Дружбы народов

  • Орден «Знак Почета»

Раиса Сметанина.
Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Личная жизнь Сметаниной

Раиса Сметанина не замужем и у нее нет детей. Лыжница завершила карьеру в 40 лет. Отсутствие наследников спортсменка компенсировала воспитанием нового поколения чемпионов. Олимпийская чемпионка работает старшим тренером-преподавателем в «Центре спортивной подготовки сборных команд» в Коми. Также у советской лыжницы есть племянники, с которыми у нее хорошие отношения.

Раиса Сметанина. Легендарная лыжница Раиса Сметанина попала в реанимацию. У нее был инсульт

Болезнь Сметаниной

В декабре 2024 года 72-летняя Сметанина с инсультом была доставлена в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря легендарную лыжницу перевезли в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

В реанимации Сметанину подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. Врачи делали все возможное, чтобы спасти олимпийскую чемпионку. «Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату ИВЛ и без сознания», — написал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк в своих соцсетях.

19 декабря племянник многократной чемпионки мира Юрий Сметанин рассказал, что лыжница пришла в сознание. «Состояние тяжелое, но она находится в сознании, к сожалению, большего и сам не знаю», — сказал Сметанин «Матч ТВ».

По словам брата выдающейся лыжницы Федора Сметанина, у 72-летней легенды парализована правая сторона тела. «Открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — приводит слова Сметанина ТАСС.

21 декабря появилась информация, что знаменитая лыжница переведена из реанимации и идет на поправку.

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Раиса Сметанина
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