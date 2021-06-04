Вяльбе избрана в Совет FIS. Почему это очень круто

Трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России будет представлять Россию в руководящем органе международной федерации (FIS).

Вяльбе успела буквально заскочить в последний вагон. Всего в Совете было 16 мест, на которые претендовали 19 кандидатов. И представитель России попала последним, 16-м номером. У Вяльбе — 80 голосов из 121 возможного. Не вошли в Совет представители Канады, Испании и Польши, причем у ближайшего из них — на 5 голосов меньше, чем у Вяльбе.

Вяльбе заменила в составе другого россиянина, Андрея Бокарева. Сначала в феврале прославленная лыжница заняла место Бокарева на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта, а затем была избрана в Совет, куда ранее входил Бокарев.

Вяльбе — первая женщина, которая выиграла выборы

Избрание Вяльбе — крайне важный момент для всего российского спорта. И не только потому, что наша лыжница стала первой в истории FIS женщиной, которая была в честной борьбе избрана в члены Совета. До этого женщины входили только по специальной квоте или в руководство отдельных комиссий. Вяльбе и тут оказалась первопроходцем.

Особенно круто, что россиянку избрали несмотря на санкции против всего российского спорта. В то время как наши спортсмены выступают без флага на олимпиадах и чемпионатах мира, а стране запрещено принимать международные соревнования, Вяльбе с самым настоящим флагом России становится членом Совета FIS! Повезло, что санкции ВАДА этого не запрещают.

Членство в Совете важно не только с точки зрения имиджа, но и в плане влияния на ключевые решения. Ведь реформ в лыжных видах более чем достаточно, и крайне плохо, когда решения принимаются без учета мнения российской стороны. Совету предстоит обсудить, например, новый регламент для столкновений в лыжных гонках, с тем чтобы избежать спорных эпизодов, какие были зимой с участием Александра Большунова. И теперь голос Вяльбе будет учтен в числе прочих.

Елена Вяльбе. Фото Андрей Аносов, СБР

В лыжах теперь появится смешанный формат

Одна из главных реформ, которая уже случилась, — это появление в лыжах смешанной эстафеты и смешанного формата в командном спринте. Мировая премьера состоится в марте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Точный формат соревнований пока не утвержден, но это точно будет суперинтересно. И обе смешанные гонки состоятся в один день, как на биатлонных чемпионатах мира. То есть сочетать спринт и классическую эстафету у лыжников точно не получится.

Вообще, странно, почему лыжные власти так долго упирались против появления смешанного формата. Он давно существует в других циклических и даже лыжных видах: плавании, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина. Лыжи до сих пор оставались чуть ли не последним оплотом классических ценностей. И это, кстати, не с лучшей стороны говорит о FIS и об умении международной федерации адаптироваться к требованиям сегодняшнего дня.

А еще чиновники сократили длительность «Тур де Ски», с тем чтобы в олимпийский сезон у спортсменов появилось больше времени для подготовки к Играм. Это логично: ранее многодневку вообще часто пропускали лидеры или участвовали не целиком. О планах Большунова и сборной России в этом отношении пока рассуждать рано, но явно акцент будет делаться на Олимпиаду.