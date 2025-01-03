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Сегодня, 10:45

Сборная Украины устроила демарш на «Тур де Ски». Организаторы в недоумении

Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Лыжный гонщик Андрей Доценко
Андрей Доценко.
Фото Global Look Press
Украинские лыжники уверяют, что с самого начала планировали сняться с многодневки после трех первых гонок.

Украинские лыжники устроили большой переполох, внезапно покинув многодневку «Тур де Ски». 1 января все пять участников соревнований с Украины не вышли на старт гонки преследования в Тоблахе (Италия). И организаторы не смогли внятно объяснить это исчезновение. Со спортивной точки зрения данный демарш ничего не изменил — украинцы участвовали в престижной серии впервые с 2018 года и не претендовали на высокие места. Однако у многих возникло подозрение, что мог произойти массовый побег ради эмиграции, как уже случалось с некоторыми украинскими спортсменами за границей. Так что весь следующий день официальным лицам и самим лыжникам пришлось объясняться со СМИ.

Почему такой резонанс?

«Они просто не явились на старт. Понятия не имею, где они, — приводит шведское издание Expressen слова координатора «Тур де Ски» Михала Ламплота. — Иногда некоторые команды забывают нам сообщить о снятии. Что стало причиной в этот раз, я не ведаю. Нет правила, обязывающего сборные и отдельных лыжников предупреждать о досрочном прекращении участия. Однако было бы хорошо знать о таких планах заранее, поскольку это меняет стартовый порядок и делает его нестандартным».

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31 декабря пятеро представителей Украины — Виктория Олех, София Шкатула, Анастасия Никон, Андрей Доценко и Денис Мухотинов — выступили в Тоблахе на третьем этапе Тура, разделке на 20 км свободным стилем. Однако на следующий день, 1 января, на старт гонки преследования никто из представителей украинской команды уже не явился. Пресс-менеджер FIS Синне Дирхауг заявила, что не знает о причинах демарша украинцев. Координатор Кубка мира Дорис Каллен также сообщила журналистам, что понятия не имеет, где украинская сборная.

Однако вскоре украинский лыжник Андрей Доценко в комментарии Tribuna.com сообщил, что у команды на «Тур де Ски» запланировано всего три гонки из семи и снятие с последних трех стартов было плановым. «Мы планировали заранее, что принимаем участие только в начале Тура — и все. Все это было сделано целенаправленно, согласно документации, — отметил главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко. — Организаторы знали, что мы уже закончили выступления, просто международная пресса раздула такой скандал, что Украина не появилась на старте. В начале «Тур де Ски» стартовало 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Так же и среди женщин. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования».

Лыжный гонщик Денис Мухотинов
Денис Мухотинов.
Фото Global Look Press

Странная стратегия

На первых трех этапах многодневки украинским лыжникам было непросто. После гонки 31 декабря Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон оказались последними в генеральной классификации, отставая от лидера гонки на 17 минут. Андрей Доценко в гонке с раздельным стартом занял предпоследнее, 90-е место, не вписался в лимит времени и на старт четвертого этапа выходить уже не имел права. А Мухотинов в общем зачете шел 87-м из 89 участников. При этом Пуцко говорит, что главной целью для сборной Украины в нынешнем сезоне является чемпионат мира в Норвегии, а «Тур де Ски» — это просто этап подготовки к супертурниру в Тронхейме.

«Далее у нас запланирован у нас этап Кубка мира в Энгадине, Швейцария. Это будет с 22 по 26 января. И потом Италия, на следующий уик-энд. Заканчиваем мы 2 февраля. Ну и потом чемпионат мира, — отметил Пуцко. — Немножко будет меняться состав. На этих двух этапах будут Виктория Олех и Анастасия Никон. А у ребят там немножко будут изменения. Мы будем приобщать еще Александра Лисогора, который находится в Эстонии. То есть планируем выбирать лучших».

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При этом стратегия украинцев кажется странной: непонятно, зачем было сниматься с последней гонки в Тоблахе перед выходным днем и переездом в Валь-ди-Фьемме. Почему было не потренироваться еще и в гонке преследования? Впрочем, в резоны аутсайдеров вникать бесполезно. Не исключено, что единственной целью появления украинцев на «Тур де Ски» и на чемпионате мира является оправдание запрета на участие в этих стартах россиян. Ведь без сборной Украины рассказы о возможных конфликтах с нашими спортсменами на лыжне выглядят совсем глупо. Как бы то ни было, украинцы, уверенно занимающие последние места, на престижных международных стартах представлены, а россияне, которые могут составить реальную конкуренцию лидерам, — нет.

Фото Global Look Press

Эпидемия снятий

Между тем не только украинцы снимаются с «Тур де Ски». Накануне стало известно, что борьбу в многодневке прекратил действующий победитель серии и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Харальд Амундсен. Накануне этот лыжник выиграл разделку и гонку преследования, став главным претендентом на общую победу. «К сожалению, в четверг он проснулся с больным горлом и уже на пути домой», — приводит слова врача сборной Норвегии Уве Ферагена Dagbladet. Также из-за болезней объявили о завершении выступлений в Туре один из сильнейших спринтеров мира француз Люка Шанава, лидер сборной США Гас Шумахер, а также занимающий третье место в общем зачете Кубка мира норвежец Мартин Левстрем Нюнгет.

После четырех этапов Тура у мужчин лидирует пятикратный олимпийский чемпион и трехкратный победитель серии норвежец Йоханнес Клебо. Он захватил первую строчку после спринта, и после схода Амундсена не совсем понятно, кто сможет составить конкуренцию главной звезде. Всех преследователей, за исключением шведа Эдвина Ангера, Клебо уже опережает более чем на минуту. Впереди у лыжников классический спринт, где Йоханнес наверняка увеличит свое преимущество, а также два масс-старта, в том числе традиционный подъем в гору, который не слишком любит титулованный норвежец.

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У женщин борьба в общем зачете Тура идет намного веселее. «Старушки» Тереза Йохауг и Астрид Ойре Шлинн, работая в паре на четвертом этапе, сумели лишить лидерского бипа американку Джесси Диггинс. Однако хватит ли норвежским ветераншам сил еще и на новые трассы Валь-ди-Фьемме — большой вопрос. Диггинс наверняка нанесет конкуренткам ответный удар в пятницу в спринте. Впрочем, американка тоже далеко не юниорка — ей 33 года, и силы Джессики тоже не беспредельны. Напомню, что Диггинс является действующей чемпионкой «Тур де Ски», а также выигрывала эту серию в 2021 году.

Сборная Украины по лыжным гонкам
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