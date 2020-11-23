Выйдет ли двукратный чемпион мира на старт до Нового года, пока непонятно.

Сергей Устюгов — один из главных бриллиантов российских лыжных гонок. Он уже вписал свое имя в историю, но после каждого его сезона (за исключением разве что 2016/17) оставалось чувство недосказанности. Все прекрасно понимали, что этот парень мог бы достичь еще большего. Однако бесчисленные травмы и болезни стабильно забирали у Лосенка часть сезона. Иногда — существенную.

В последние годы ситуация только усугублялась. Олимпийский сезон не берем в расчет — после убийственного недопуска в Пхенчхан было уже не до стартов. Но в следующем сезоне Сергей до «Тур де Ски» лишь однажды вышел на старт. Однако на главной многодневке сезона умудрился зажечь по полной и занял в итоге второе место. Увы, потом снова вылезли проблемы со здоровьем — из 17 оставшихся гонок Кубка мира он пробежал только четыре.

Прошлый сезон получился чуть более полноценным. Устюгов отбегал весь декабрь и привычно звенел на «Тур де Ски». Вплоть до финального подъема на Альпе Чермис он считался фаворитом, но в упорной борьбе все-таки уступил Александру Большунову. После этого наряду с Сан Санычем и Клебо двукратный чемпион мира был главным претендентом на победу в общем зачете, однако снова болезнь — и снова минус вся вторая половина сезона. Удивительно, но даже при этом Сергей за счет яркого начала умудрился оказаться в восьмерке тотала Кубка мира.

Кто в этом виноват?

Почему все вот так? Можно пенять на невезение и без него тут тоже не обошлось. Взять тот же перелом пальца после падения на лыжероллерах два года назад. Но есть здесь вина и самого спортсмена. Еще Изабель Кнауте говорила, что Устюгов не любил массажи и игнорировал различные восстановительные процедуры. Не нравилось. По молодости это прокатывало. Однако со временем даже столь крепкий и неординарный организм начал давать сбои. А назад время уже не вернуть.

В последние годы Сергей заметно повзрослел и стал более внимательно прислушиваться к организму. В прошлом году вообще лег в больницу прямо в свой день рождения — 8 апреля. Лежал неделю, прошел полное обследование. Потом все межсезонье пил таблетки, залечивал слабые места. Рассчитывал полностью вылечиться и наконец пройти сезон без запинок. Но в итоге его вторая половина все равно практически полностью вылетела...

И вот опять двадцать пять. Нынешнее межсезонье, судя по контрольным, получилось тяжелым для Устюгова. Летом он проигрывал биатлонисту Халили, сентябрьские старты вообще пропустил. Не сказать, что это сильно пугало, все-таки роллеры и лыжи — две совершенно разные истории. Но вот уже в субботу в Муонио Сергей пропустил отборочную разделку классикой на 15 км. Вроде бы тоже не критично. У него персональная квота на Кубок мира по итогам прошлого года, Большунов вон тоже не бежал.

Однако в воскресенье самый титулованный действующий лыжник России вышел на 15 км коньком и... стал только 30-м. С двумя минутами отставания. Через пару часов президент ФЛГР Елена Вяльбе объявила состав на стартовый этап Кубка мира, в котором Устюгова не оказалось. Елена Валерьевна объяснила это болезнью, которую Сергей подхватил уже в Финляндии.

При идеальных раскладах возвращение Лосенка возможно на этапе в Давосе (12-13 декабря), но не исключено, что на старт он выйдет только после Нового года.

«К Новому году Серега будет в порядке. И лет пять еще, надеюсь, отбегает»

Все это сильно настораживает. Такие паузы сильно нервируют и самого спортсмена. Тем более с его-то амбициями. Да и бесконечно воскресать из пепла может только птица Феникс. Набор формы за столь короткий период требует полнейший мобилизации организма, и по щелчку пальцев несколько раз в год делать это невозможно.

Но это для обычных людей. А Устюгову не привыкать удивлять. Да и несмотря на то что в топ-обойме он давно, ему только 28 лет. По лыжным меркам — не возраст. Вот и личный тренер спортсмена Иван Брагин рассчитывает, что его ученик еще лет пять пробегает на высшем уровне.

— Еще с неделю назад узнал о его болезни, — рассказал Брагин. — Говорю ему: «Уже не помню, когда у тебя вкатывание нормально проходило. То простынешь, то сломаешь что-то». Серега подумал и ответил, что последний раз нормально он входил в сезон, еще когда по юниорам попал в сборную.

— У него персональная квота. Правильно пропускать этапы в Руке?

— Конечно. Зачем бежать, если не готов биться на самом высоком уровне? Он никогда не занимает чье-то место. Лучше кому-то из молодых шанс дать. А самому планомерно подготовиться к «Тур де Ски».

— Давос — реально?

— Это решать им с Маркусом Крамером. Подойдет время, они посмотрят по состоянию. Если простуда отступит и он будет готов попадать хотя бы в топ-15 — почему нет? С другой стороны, в Давосе высота — это опасно. Может быть, лучше спокойнее подвестись к Туру. Время покажет.

— Видел в лыжных группах пессимистические настроения относительно Сереги. Мол, слишком часто болеет, и его карьера близится к концу.

— Куда без хейтеров? Во время пандемии он тренировался дома, и я прекрасно видел, как он работал. Практически с ним прошел предсезонную подготовку. Поверьте, это была совсем не «удаленка». Списывать его рано. Да, возможно, он уже не сможет бежать все гонки на чемпионате мира. Но точечно подготовиться к конкретным дистанциям ему вполне по силам.

Я, наверное, предвзятое лицо. И профессиональных травм у Устюгова действительно немало. Но ему только 28, и лет пять у него еще есть. При этом, зная Серегу, могу точно сказать, что держаться за место в сборной до последнего он не будет. Отбывать номер — не для него. Если почувствует, что не тянет, сам примет решение.

Но это все дела будущего. А сейчас у него временные трудности. Да, заболел. Но ничего нового в этом нет. У него так уже последние лет пять-семь. К Новому году он воспрянет, и все будет хорошо.