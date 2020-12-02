Демарш норвежцев убьет Кубок мира и «Тур де Ски». Рейтинги лыж рухнут

Викинги до ужаса боятся «короны» или просто что-то задумали?

Желание норвежцев пропустить декабрьский отрезок Кубка мира и последующий «Тур де Ски» уничтожит суть этих соревнований. Это как чемпионаты мира по легкой атлетике без ямайских спринтеров, по настольному теннису без китайцев или по синхронному плаванию без России. Возможно, на первом-втором старте без доминирующей команды конкуренты порезвятся и искренне порадуются упавшему счастью. Но потом ценность таких побед начнет напрягать. Ты вроде бы первый, но не факт, что лучший.

Пусть это прозвучит пафосно, но великим интересно побеждать только великих. Рулона Гарнднера с его олимпийским золотом никто бы не вспоминал, не победи он в финале самого Александра Карелина. Джозеф Шолинг стал одним из героев Рио-2016 не из-за первенства на 100 м баттерфляем, а из-за победы над Майклом Фелпсом. Да и сравните по резонансу бесконечные Кубки сборной СССР на хоккейных чемпионатах мира в 60-70-е с проигранной (но кому!) Суперсерией-1972.

Да, победы всегда хороши для отчетов. Для ура-патриотов. Но сами спортсмены прекрасно понимают реальные расклады. В тех же лыжах Мартин Сундбю в 2017-м, будучи лидером Кубка мира, узнал, что на финал в Канаду не полетит Сергей Устюгов (в тот год Лосенок зажег на «Тур де Ски» и выиграл пять медалей на ЧМ, включая два золота), и тоже отказался от этой затеи. Без главного соперника — неинтересно.

Нам нужно брать из этой ситуации по максимуму

Разумеется, России сейчас сниматься резонов нет. Да, без норвежцев (а если еще шведы не приедут, так вообще) будет очень грустно. Но нашей команде нужно просто делать свою работу. Очков за отсутствие норвежцев меньше не дают, призовых — тоже. Эти пропуски — точно не забота команды Вяльбе. И повлиять на ситуацию мы сами никак не можем.

А вот для глобальных рейтинговых лыжных гонок такой поворот — катастрофа. И как FIS профукала две главных команды из трех, просто непонятно. Неужели они не общались накануне с представителями федераций и не было никаких предпосылок к такому повороту?

FIS вообще, такое ощущение, забила на поправки, которые во время пандемии необходимы. Тот же биатлон сдвоил сразу три этапа Кубка мира, чтобы максимально сократить переезды. Плюс взял на себя тестирование на ковид. В лыжах же календарь, составленный год назад, вообще не стали трогать, а оплату за проверку на коронавирус возложили на национальные федерации. И суммы там уже к середине сезона набегают сумасшедшие.

Вот теперь и будут расхлебывать. Норвежский внутренний старт по рейтингам наверняка перебьет декабрьский Кубок мира. А если они со шведами решат не соревноваться за границей до чемпионата мира — это просто разрушит лыжный сезон.

Шантаж с элементами мазохизма?

При этом решение норвежцев тоже выглядит дико странным. Допустим, у Йоханнеса Клебо панический страх заболеть коронавирусом. В нынешней ситуации судить за это нельзя. Каждый сам вправе распоряжаться своей жизнью.

Но невозможно поверить, что ужас охватил всю норвежскую сборную. Почему не отправить в Давос или на «Тур де Ски» тех, кто не боится? Норвежцы участвуют в биатлонном Кубке мира, соревнуются их двоеборцы, а прыгуны с трамплина в эти выходные, о боже, выступят в Нижнем Тагиле. Все это как-то плохо сочетается с решением лыжников, которое скорее напоминает какой-то бойкот. Может быть, норвежцы таким образом просто хотят добиться чего-то от FIS? И давят максимально болезненным для Международной федерации лыжных гонок способом?

Просто будет крайне нелогично, если сначала они пропускают декабрь и аппетитнейший в плане очков Кубка мира «Тур де Ски», а потом как ни в чем не бывало вернутся в сезон. Сегодня мы боимся, а завтра нет? Очень странно это все.