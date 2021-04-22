«Пригласил Пеллегрино на сбор в Тюмень». Как будут выглядеть тренировки звездных иностранцев в лыжной сборной России

Тренер россиян Маркус Крамер — о сенсационном переходе в его группу итальянских спринтеров Пеллегрино и де Фабиани.

Чемпион мира и лучший спринтер по итогам прошлого сезона итальянец Федерико Пеллегрино вместе со своим товарищем по команде Франческо де Фабиани будет готовиться к Олимпийским играм вместе с одной из групп сборной России под руководством Маркуса Крамера.

Новость, которая поначалу казалась первоапрельской шуткой, подтвердилась. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заключила соглашение с итальянскими коллегами. Теперь два лучших итальянских лыжника присоединяются к группе Крамера, куда входят также Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов и Артем Мальцев.

Значение этого события, на самом деле, трудно переоценить. И дело даже не в том, что в лице Пеллегрино Ретивых и Устюгов получат потрясающий спарринг. И конкуренция на тренировках в группе теперь будет почти как на кубковых этапах, за «минусом» разве что Большунова и норвежцев.

Самое крутое — то, что Пеллегрино и де Фабиани именно сами попросились к Крамеру. И это на фоне допинговых санкций в отношении российского спорта. Мы даже на Олимпиаде в Пекине не сможем пройти под своим флагом. Но лучшие гонщики мира все равно хотят тренироваться с нами. Пошли бы они к тренеру, в репутации которого есть хоть капля сомнения? Стали бы проситься в группу, у которой нет ярких результатов? Конечно же, нет.

Вяльбе согласна на сотрудничество с итальянцами

— Это была инициатива итальянцев, — рассказал Крамер в интервью «СЭ». — На финале Кубка мира в Швейцарии ко мне подошел Пеллегрино и попросился в группу.

— Его что-то не устраивало в Италии?

— У них сейчас в стране остались только два сильных лыжника. А для молодых они сделали отдельную команду с прицелом на Олимпийские игры 2026 года. В принципе, для моей группы совместные тренировки с другими спортсменами — обычное дело. Мы проводили совместные работы с Сундбю, в прошлом году пересекались с итальянцами и французами. Несколько тренировок с нами провела Ана Мария Лампич (победительница спринтерского зачета Кубка мира — Прим. «СЭ»). Я без проблем общаюсь с тренерами из других стран, и если мы где-то пересекаемся на сборах — то спокойно можем организовать общую тренировку.

— Да, но одно дело — время от времени вместе тренироваться, и совсем другое — взять спортсменов под свою ответственность, да еще в олимпийский сезон.

— Конечно. Именно поэтому я тогда не дал Пеллегрино никакого ответа. Сначала мне нужно было поговорить со своими спортсменами, и конечно — с Еленой Вяльбе. Я тренер сборной России, и в конечном счете ей решать, возможен такой вариант или нет. Ребята из моей группы отреагировали очень позитивно. Это в их интересах: уровень на тренировках вырастет. Елена с этим тоже согласна. Надеюсь, такое сотрудничество в итоге принесет пользу обеим сторонам.

— Как это будет выглядеть на практике? Итальянцы станут ездить с вами по всем сборам, в том числе и российским?

— Пока в плане у нас стоит сбор в Тюмени в сентябре. Надеюсь, итальянцы тоже смогут приехать. Хотя из-за ситуации с коронавирусом загадывать, конечно, сложно. В принципе, планируется, что все сборы мы будем проводить вместе. Также итальянцы помогут нам в организационном плане: сервисом, машинами, физиотерапевтом. Это очень важно как дополнительная возможность обменяться опытом и получить какие-то свежие идеи.

В первую очередь остаюсь тренером сборной России

— Устюгов и Ретивых уверены, что хотят тренироваться вместе с Пеллегрино? Итальянец много раз у них выигрывал.

— У нас был серьезный разговор в Тюмени во время чемпионата России. Сначала оба, конечно, удивились. Но потом сказали, что это очень круто. Тренироваться вместе с лучшим спринтером мира по итогам прошлого года — отличная возможность.

— Вам как тренеру тут не позавидуешь: если Пеллегрино сезон провалит, а россияне станут выигрывать — вам достанется от итальянцев. А если наоборот — то от Елены Вяльбе.

— В первую очередь я остаюсь тренером сборной России. И это для меня на первом месте. Но я уверен, что двое итальянцев нам помогут. А там уже ребята пусть сами на трассе разбираются.

— Вы будете работать с итальянцами весь следующий цикл, или только один сезон?

— Пока речь шла об одном сезоне. Я не знаю, возможно, после Олимпийских игр Пеллегрино или де Фабиани решат вообще закончить карьеру.

— Вы разговаривали с их предыдущим тренером, который работал с ними в Италии?

— Мы давно знакомы. Это Стефано Сараку, он работает еще с Аной Марией Лампич. Как я уже говорил, мы даже проводили совместные тренировки. Сейчас он сосредоточится в Италии на работе с молодыми спортсменами, и это тоже новый вызов.

— Когда у вас будет первый сбор в новом составе?

— Он начнется 17 мая в Рамзау.