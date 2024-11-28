Нортуг просится к Черноусову в сборную Лихтенштейна. Как там дела у россиянина?

Бронзовый призер сочинской Олимпиады готов принять норвежца под свое крыло.

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг продолжает поджигать лыжное медиаполе в преддверии официального старта сезона, который откроет этап в финской Руке 29 ноября. Не так давно норвежец рассказал, что общается с Александром Большуновым, который, по словам Нортуга, теряет соревновательную страсть из-за отстранения. Сейчас Петтер сообщил, что охотится за новым гражданством. Один из вариантов — Лихтенштейн. В сборной этого карликового государства работает давний знакомый норвежца — россиянин Илья Черноусов.

Черноусов рад Нортугу

О своем намерении поменять гражданство ради выступления на Олимпиаде Петтер сообщил в подкасте «Резервный состав» телеканала TV2. Лыжник поинтересовался у ведущего, от какой страны было бы проще квалифицироваться на Игры, тот предложил Турцию, но Нортуг назвал другой вариант.

«Лихтенштейн выглядит привлекательно. У них есть лыжная федерация. И знаете, кто тренирует сборную? Он взял медаль в марафоне в Сочи — Илья Черноусов. Он там тренер. Может быть, это шанс на следующую Олимпиаду. Лихтенштейн близок к Альпам. Это центр, если хочешь тренироваться. Быстро добираться до всего чего угодно», — сказал лыжник.

Не очень понятно, насколько эти намерения серьезны, но явно Петтер отдает себе отчет, что в состав сборной Норвегии на Игры-2026 ему никак не попасть. Да, он завязал с алкоголем, наркотиками, возобновил тренировки. Однако Нортугу уже 38 лет, будет 39 в январе, а конкуренция в родной стране мощнейшая. Болельщики такому сюжету будут рады, даже ходили предложения взять Петтера на Олимпиаду ради эстафеты. Вот только с реальностью это не имеет ничего общего. Проще Дзюбе заиграть в сборной при Карпине, чем Нортугу выступить на Играх в Италии.

Сам лыжник этого тоже хочет, но дает себе не так много шансов. В выступлении за другую страну он видит больше возможностей. «20 процентов. Было бы чертовски круто поучаствовать в еще одной Олимпиаде, и это должно случиться в 2026-м. В 2030-м будет уже поздно», — объяснил он в подкасте «Резервный состав».

Черноусов на такое предложение ответил коротко, хотя позитивно для Нортуга. «Прямо сейчас не могу так много сказать, но лично я всегда Петтеру рад», — приводит его слова Dagbladet.

Илья Черноусов. Фото Global Look Press

Переезд в Швейцарию

Илья возглавил сборную Лихтенштейна летом 2022 года. Заметных успехов на лыжне у представителей команды не было, поэтому видится, что Нортугу не составит большого труда пробиться на Игры. Вот только придется отбирать эту путевку у местных, так как олимпийских лицензий Лихтенштейну много не дадут, хоть для сборной они не самоцель.

«На самом деле, так напрямую задачи и не ставили, — говорил о своих целях Черноусов в интервью «Чемпионату» в 2022 году. — Но понятно, что руководство хотело бы иметь больше квот на Олимпиаду-2026. Для этого нужно определенные результаты показывать. Повторюсь, таких прямых задач никто и не ставил. В итоге все хотят немного развить лыжные гонки, вновь сделать их популярными и привлекательными среди молодежи. И в Швейцарии, и в Лихтенштейне большая проблема сохранить спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Этот возраст выпадает, юноши и девушки идут учиться. В России в этом возрасте спортсменов можно уже считать профессионалами. Здесь не так, и уровень по молодежи заметно проседает. Если человек учится, когда ему тренироваться? Только по вечерам? В общем, в местной федерации думают, что сделать, чтобы лыжные гонки развивались».

До работы с Лихтенштейном Черноусов пытался перезапустить свою карьеру в сборной Швейцарии. В этой стране он давно живет вместе с детьми и женой-биатлонисткой Селеной Гаспарин, бравшей серебро на Играх в Сочи. В России к нему было неоднозначное отношение. Тренер Юрий Бородавко, например, посчитал его частично виновным в допинг-скандале, ведь Илья был единственным из марафонской тройки призеров, к кому у Ричарда Макларена не было претензий.

«Он тоже в этом заговоре, сдает партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — говорил Бородавко.

Спустя годы Черноусов дружелюбно ответил на эти высказывания: «На Юрия Викторовича у меня нет никаких обид. Если бы он в лицо мне что-то сказал, это одно, а вырванные из контекста слова, поданные через СМИ, совсем другое. Конечно, неприятно было читать такое даже в прессе, но, повторюсь, никаких обид у меня на него нет».

Швейцарское гражданство лыжник получил в 2020 году, тогда же был оформлен его переход. Однако попасть в сборную новой страны он за два года так и не смог.

Илья Черноусов. Фото Getty Images

Возвращение в Россию

Несколько лет Черноусов не появлялся на родине, но приехал в феврале этого года на «Гонку Легкова». Тогда планировалось сделать что-то вроде реконструкции победного сочинского марафона, ведь, помимо олимпийского чемпиона Александра Легкова и бронзового призера Ильи Черноусова, на старт вышел и обладатель серебра Максим Вылегжанин.

«Когда Александр пригласил на 10-летний юбилей Олимпиады в Сочи, то я не то чтобы не мог отказаться, мне сразу пришлось включить это в напряженный рабочий график сборной Лихтенштейна. Думаю, они тоже посмотрят трансляцию. Там следят за развитием лыжных гонок России и учатся у лидеров».

Черноусов приехал на родину один, без семьи. Объяснил это проблемами с логистикой, да и дочери не очень любят лыжные гонки, предпочитая художественную гимнастику.

В «Гонке Легкова» олимпийская троица финишировала в таком же порядке, как и в Сочи 10 лет назад. Только боролись они тогда не за медали. Победу в гонке одержал Александр Большунов. 1 минуту 35 секунд уступил ему Легков, ставший 15-м, Вылегжанин остановился на 22-й позиции, а Черноусов — на 32-й. Илья проиграл лидеру 8,5 минуты.

Черноусов также съездил на Сахалинский марафон, заняв там 12-е место. А вот российских журналистов вниманием обделил. На пресс-конференцию, предшествующую «Гонке Легкова», многие представители СМИ пришли как раз ради общения с редким гостем. Илья предложил им пообщаться не до, а после пресс-конференции. Однако по ее окончании быстро собрался и убежал.