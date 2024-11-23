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Сегодня, 11:45

«Ребята привезли целую трамвайную остановку». Большунов начал Кубок России с поражения

Большунов стал седьмым в классической «разделке» на старте Кубка России
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Александр финишировал только седьмым в классической «разделке» в Вершине Теи, уступив чемпиону более 40 секунд.

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап. Вершина Теи
Женщины. Гонка на 10 км классическим стилем (раздельный старт)
1. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 29.18,8.
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) + 7,2.
3. Арина Каличева (Москва) + 28,5.
Мужчины. Гонка на 15 км классическим стилем (раздельный старт)
1. Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — 36.37,3
2. Евгений Семяшкин (Республика Коми) + 17,2.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) + 19,3...
7. Александр Большунов (Республика Татарстан) + 44,3.

Кубок России стартовал в Вершине Теи гонками классикой с раздельным стартом. И сразу же не обошлось без громкой сенсации. Явный лидер сборной страны, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остался на дистанции 15 км не просто без победы, но даже без призового места. Он финишировал только седьмым почти в 45 секундах от чемпиона Савелия Коростелева. Что его, конечно, сильно расстроило.

Контраст с прошлым сезоном

Напомним, что в прошлом сезоне Большунов со старта выиграл личные 23 гонки подряд! Как начал штамповать первые места на первом этапе Кубка России-2023/24 в Вершине Теи в конце ноября, так и не смог остановиться до 19 марта, когда на чемпионате России в Малиновке стал только девятым на десятке классическим стилем. Затем на финале Кубка России в Кировске он также не выглядел неуязвимым в отдельных гонках, однако все равно стал победителем мини-тура, по-чемпионски завершив триумфальный сезон.

Александр Большунов. Большунов одержал первую победу в сезоне. Лидер российских лыж был великолепен на Гонке звезд

Но понятно, что Большунов при всей его уникальности не может обыгрывать в режиме нон-стоп очень сильных конкурентов. Уровень российских мужских лыж очень высок, а желающих обыграть Сан Саныча, стоит тому дать хоть малейшую слабину, хватает. Напомним, Александр в межсезонье традиционно не обошелся без сложностей со здоровьем, но, по словам его личного наставника и старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, постепенно набирал форму как раз к старту Кубка страны.

Правда, набор этой самой формы шел с переменным успехом. Он пропустил контрольные старты в Ханты-Мансийске, зато обнадежил чуть больше недели назад в Кировске на Гонке звезд, где буквально пролетел свой заключительный этап необычной эстафеты коньковым стилем, догнав и уверенно обогнав Коростелева. Хотя несколько дней назад уже в Вершине Теи на всероссийских соревнованиях на десятке классическим стилем занял только пятое место, проиграв более полуминуты Илье Семикову.

Савелий Коростелев.
Фото ФЛГР

Без негатива не обошлось

В общем, было понятно, что классическая «разделка» первого этапа Кубка страны не станет для Александра легкой прогулкой. Так и произошло. Большунов с первым километров стал отставать от графика Савелия и еще нескольких соперников (отметим отсутствие из-за болезни на старте Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина), причем на второй половине дистанции отыграться у него тоже не получилось. Того же Семикова в итоге он обошел, но это было слабое утешение — главные конкуренты, а, особенно, Коростелев пробежали намного лучше.

«Гонка сложная. Ребята, видимо, сейчас сильнее, потому что сегодня привезли целую трамвайную остановку. Пойду потренируюсь, покатаюсь. Нет, болезни нет. Переболел уже, надеюсь, потихоньку все нормализуется. Главным было постараться ровно пройти 15 километров, вроде получилось, самочувствию нормальное. Но, конечно, есть негатив, ведь проиграл очень много и не знаю, чем сейчас заниматься», — заявил Большунов пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) во время трансляции.

Александр Большунов. Большунов не распыляется на соревнования. Он дает порезвиться конкурентам перед Кубком России

Впрочем, особо паниковать поклонникам Сан Саныча не стоит — два года назад он остался без призовых мест в обеих гонках первого этапа Кубка страны в Вершине Теи, а затем вернулся на победную волну. Зная максимализм Большунова, на сей раз он, вероятно, сделает все, чтобы подняться на вершину пьедестала уже в спринте свободным стилем 25 ноября или в гонке на 15 км коньком 26 ноября. Не стал переоценивать победу в стартовой гонке и Коростелев, отметивший пресс-службе ФЛГР: «У Саши Большунова состояние не то, на чемпионате России все увидим».

Перед мужчинами свою стартовую гонку Кубка страны провели женщины. Победу на дистанции 10 км классикой одержала Лидия Горбунова, традиционно очень здорово бегающая этим стилем. Нельзя не отметить и бронзу 22-летней Арины Каличевой, сделавшей серьезную заявку на попадание в российскую лыжную элиту. Добавим, что опытнейшая олимпийская чемпионка Татьяна Сорина не попала даже в топ-10, финишировав только 12-й, а Анастасия Кулешова вообще не вышла на старт.

Александр Большунов
Савелий Коростелев
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