Легенду мировых лыж Нортуга посадили в тюрьму. Виноваты наркотики и беспредел за рулем

Срок — семь месяцев плюс пожизненное лишение прав для нарушителя-рецидивиста

Петтер Нортуг — любимчик Норвегии и всего лыжного мира. Он настоящая звезда. Дело не просто в титулах. Хотя их у него выше крыши: этот парень — двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. Нортуг — как Усэйн Болт или Майкл Фелпс или Хабиб: он из той категории людей, которые сами по себе шоу. Не важно, любите ли вы спринт, лыжи, плавание или бои — когда в дело вступают спортсмены такого масштаба, оторваться от трансляции невозможно.

Всех их, само собой, сопровождают скандалы. Которые фактически только добавляют популярности. Но Нортуг по части залетов выделяется даже на фоне своих звездных коллег. Он не просто загулял, а доигрался до самой настоящей тюрьмы.

Гонки на телефон

После провальной Олимпиады в Сочи Петтер в состоянии алкогольного опьянения попадал в аварию, а после пытался скрыться с места преступления. Тогда его относительно простили — спортсмен отделался 50 днями домашнего ареста, временным лишением прав и штрафом в 185 тысяч крон (чуть больше 1 миллиона 600 тысяч рублей).

Спустя шесть лет Нортуг снова попался за рулем. На этот раз полиция остановила знаменитого лыжника, когда вместо разрешенных 110 км/ч он гнал 168. Причем одной рукой Петтер снимал свои гонки на телефон. Усугубилось дело тем, что полицейские нашли в квартире спортсмена кокаин и MDMA. Благо анализы показали, что в организме спортсмена в тот вечер наркотиков не было. Иначе дело было бы совсем плохо.

В результате спустя четыре месяца после инцидента норвежский суд постановил: пожизненно лишить Нортуга водительских прав и отправить его за решетку на семь месяцев. Камеры зафиксировали, что в предыдущие дни норвежец минимум трижды разгонялся быстрее 200 км/ч — и так же снимал это на телефон, попутно высмеивая других водителей.

Рождественский подарок

Петтер с решением суда согласился полностью. Он изначально не пытался снять с себя в вину и ответственность и признался, что после завершения карьеры имеет проблемы с алкоголем и наркотиками. Интересно, что норвежцы, судя по комментариям, хуже относиться к нему не стали. В основном тон сочувствующий. А сам Нортуг незадолго до суда выпустил милый клип, в котором поет песенку про мальчика, который вряд ли получит рождественский подарок в этом году. Назвал «Рождество Петтера». Зашло на ура. Только на Facebook спортсмена более 4000 комментариев.

Хотя после сегодняшнего решения мальчику впору переходить на шансон.

Если серьезно, то уровень комфорта в норвежских тюрьмах сильно выше, чем свобода в некоторых странах. И нет сомнений, что к одному из самых популярных людей страны относиться будут максимально уважительно. Хотя тюрьма есть тюрьма. И легендарному спортсмену будет над чем подумать. После залета в 2014-м Петтер говорил, что многое переосмыслил и стал гораздо сильнее. И уже следующей зимой он провел выдающийся чемпионат мира, выиграв четыре золота. Будем надеяться, нынешний опыт также пойдет Нортугу во благо. И в следующий раз разрывать медиапространство он будет уже исключительно позитивными историями.