Лыжники и биатлонисты пробуют новый совместный формат. Первая реакция

Как прошли квалификационные забеги на Гонке чемпионов в Рязани.

В Рязани в эти дни проходит уникальное событие — Гонка чемпионов, в которой участвуют лыжники и биатлонисты — по 20 от каждого вида спорта. Главная гонка состоится в воскресенье — смешанная эстафета. В ней будут стартовать 10 команд. На первом этапе лыжницам предстоит преодолеть 8 километров, затем такую же дистанцию побегут лыжники, которые передадут эстафету биатлонисткам, а те в свою очередь — биатлонистам. В субботу состоялись квалификационные забеги. В них определялось, кто в какой команде окажется.

Смольская пришла в Рязань за третьей победой

Объяснить, как по итогам квалификации определяются составы команд, было не так просто. Однако по ходу дела картина стала проясняться. Сначала на старт вышли 10 биатлонисток, которые бежали спринт на 6 километров с двумя огневыми рубежами. После все то же самое сделали 10 биатлонистов. Кто финишировал в квалификации в первой пятерке, мог выбрать себе партнера противоположного пола своего вида спорта из тех, кто занял места с шестого по десятое. Например, у мужчин квалификацию выиграл Антон Смольский и имел право первого выбора. Естественно, на жеребьевке он взял в команду свою жену Динару, которая в женской квалификации была 10-й. А вот если бы Смольская заняла пятое место и выше, то Антон бы так сделать уже не смог.

— Как тебе формат? — вопрос к Динаре от «СЭ» после финиша женской квалификации.

— Я выхожу на дистанцию и делаю свою работу, не участвую в роли лыжника. Поэтому новый формат будет завтра, когда будем принимать эстафету от лыжников. Это будет что-то новенькое. Да, весело, что мы видим лыжников на разминке. Это необычно. Даже можно где-то что-то подсмотреть, как они работают. Мне нравится.

— Понятно, что в команде хотела бы быть с Антоном, а кого из лыжников еще выбрала бы?

— Мы обсуждали, кто бы нам попался. На самом деле они все одинаково сильного уровня. Разговаривали с лыжниками. Денис Спицов сказал, что трасса равнинная и все будут друг за друга цепляться, поэтому, скорее всего, биатлонистам эстафету передадут все вместе.

— Насколько сложно стрелять после таких маленьких кругов?

— В стрельбе стоя почувствовала, что надышалась, наелась. Увидела, что лидирую после лежки, и это меня подстегнуло. Почему-то совершила три ошибки, наверное, где-то упустила технические моменты. Я радуюсь, потому что хорошо поработала дистанции. Что касается завтрашней стрельбы, то тут другая ответственность, потому что мы в команде с лыжниками, которые будут думать: «Блин! Почему она промахнулась?».

— В Рязани же побеждала на Кубке Содружества два года назад?

— Да, две из двух гонок выиграла. Пришла за третьей, — заявила Смольская «СЭ».

Получается, пробежал квалификацию плохо, значит, получишь себе в команду сильного партнера, который пробежал хорошо и оказался в топ-5. Так составы получались равными, но важность первого дня при этом уменьшается. Тем не менее спортсмены выкладывались в субботу по полной. Среди них чемпион мира по биатлону Антон Бабиков. Он рассказал «СЭ», что в формате его смущает другой момент.

— Не кажется, что первый день с соревновательной точки зрения не такой важный, что можно было не так выкладываться?

— Я сделал большой объем работы после последнего Кубка России. Поэтому с тренером рассматриваем эти старты с точки зрения, что нужно проработаться максимально, а не просто кататься и махать ручками. Я и сегодня поработал почти на пределе своих возможностей, и завтра в любом случае бороться усердно.

— Если бы у тебя была возможность выбирать четверку. Кого бы взял в команду?

— Сложный вопрос. Лыжников всех уважаю, кто здесь присутствует. Там очень интересные ребята. Судя по последним стартам, взял бы Ардашева, потому что мне очень понравилось, как он пробежал марафон в Кирово-Чепецке. Прямо болел за него. Среди лыжниц — сложнее. Многие могут себя проявить. Выберу Анастасию Фалееву, потому что она ни одного спринта не проиграла в сезоне. Да, здесь не спринт, но вряд ли будут применять дистанционную тактику. Если выбирать из биатлонисток, то Анастасию Халили оставим Кариму Халили. Взял бы Тамару Дербушеву. Это очень стабильный боец, с характером.

Александр Большунов. Фото ФЛГР

— Как-то огорчился, что Большунов не смог приехать?

— Я этому даже не удивился. Чего мне огорчаться? Егор Митрошин — замечательный спортсмен. Нужно таких людей привлекать.

— В формате что-то бы хотел поменять?

— Много чего. Надеюсь, что организаторы будут собирать мнения и учитывать ошибки. Я бегал еще в 2017-м году Гонку чемпионов в Тюмени. Мы начинали со стрельбы дуэльной, чтобы определить, кто будет выбирать. Это тоже интересный формат. Во-вторых, не делал бы эстафету лыжница-лыжник, а потом уже мы. Потому что так лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы на лыжных этапах. Но если бы мы побежали в другом формате, то было бы сложнее. Да, сложнее организовать с точки зрения логистики стадиона, но точно интереснее.

— Но если биатлонистов поставить вперед, то интрига может умереть раньше.

— Зато не станут обесцениваться лыжные этапы. А так они пройдут — и все. Не будет большой разницы между лыжниками на километровом кругу. Они не будут делать большие разрывы. А если бы какие-то ошибки произошли в биатлонных этапах, то лыжники могли бы тянуться и пытаться сокращать. Если пойдут масс-стартом, то привезет лыжница лыжнице 3 секунды, то что? На биатлонных этапах это не большие отставания, — объяснил Бабиков «СЭ».

Антон Бабиков. Фото СБР

Лыжники кайфуют

После биатлонистов на старт квалификации вышли лыжники: сначала девушки, затем мужчины. Они выбирали себе партнеров из своего вида спорта по такому же принципу. Оставалось соединить созданные пары лыжников и пары биатлонистов в одну команду. Это было сделано методом случайной жеребьевки.

Составы на эстафету получились следующими:

1. Анастасия Кулешова, Илья Семиков, Ирина Казакевич, Василий Томшин.

2. Екатерина Никитина, Иван Якимушкин, Тамара Дербушева, Александр Логинов.

3. Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков.

4. Наталья Терентьева, Артем Мальцев, Анастасия Халили, Карим Халили.

5. Татьяна Сорина, Андрей Мельниченко, Виктория Сливко, Кирилл Бажин.

6. Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов.

7. Дарья Непряева, Егор Митрошин, Кристина Резцова, Александр Поварницын.

8. Евгения Крупицкая, Сергей Ардашев, Анна Сола, Дмитрий Лазовский.

9. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов.

10. Анастасия Фалеева, Савелий Коростелев, Динара Смольская, Антон Смольский.

Радость от своей команды не скрывал победитель квалификации лыжников Савелий Коростелев.

— Как тебе команда?

— Замечательная! Русско-белорусская лыжно-биатлонная команда, — светился Коростелев.

— Почему ты выбрал Фалееву?

— Потому что она была шестая в квалификации и спринтер.

— Как тебе происходящее?

— Классная атмосфера, классное мероприятие, но единственное я бы хотел, чтобы наш пролог был немножко повеселее. Можно было бы делать гонку на выбывание. То есть со второго круга по одному сливать. Но все равно весело получилось. Самое главное болельщикам доставили эмоции. Мы здесь ради этого.

— Антон Бабиков считает, что лучше бы лыжников и биатлонистов надо поменять местами в эстафете, ведь лыжники финишируют почти все вместе. Согласен?

— Я не согласен с Антоном. У биатлонистов все будет решаться на рубеже. Это интереснее для зрителя. Да, мы можем на финише порубиться, но прикол в том, что нас пачка приедет. Возможно, были бы какие-то догонялки.

Анастасия Кулешова. Фото ФЛГР

Делилась улыбкой и Анастасия Кулешова. Призера Олимпиады не расстроило даже то, что перед стартом соревнований случился казус с автограф-карточками — у Кулешовой и некоторых других лыжников на них было написано «сборная России по биатлону».

— На самом деле прикольно. С одной стороны на карточке по лыжным гонкам, с другой — по биатлону. Некая дружба, которую мы будем дальше выстраивать. Мини-пинок к действию.

— Как восприняла, когда первый раз увидела?

— Смех. Мы сидели с Мальцевым и Шевченко. Просто все посмеялись. Это не в укор никому. Человеческий фактор есть. Представляете, сколько организаторам нужно учесть. Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас в СМИ это так раскрутили.

— Обиды не было?

— Нет. Мне кажется, что спортсмены очень легкие люди на подъем. Нас жизнь научила легко ко всему относиться. Меня точно.

— Как формат? Мне кажется, что для тебя коротковата дистанция.

— Очень классный формат. Я принимала участие в Кировске в смешанной эстафете. Сейчас с биатлонистами. Давным-давно говорила, что надо такое устраивать. Надо устраивать мини-эстафеты девочка-мальчик. Это очень интересно, смотрибельно и будет развивать, как биатлон, так и лыжи, да и в принципе прививать любовь к спорту.

— Антон Бабиков сказал, что формат немного обесценивать лыжников, потому что от лыжников не так много зависит.

— В этом плане — да. Даже дело не в маленьком круге, а в равнине. Но, например, Алине Пеклецовой тяжело бежать на равнине. Она любит, чтобы подъемы были в гору. Все равно интересно бегать разные форматы, чтобы пробовать новое и делать какие-то выводы.

Смешанная лыжно-биатлонная эстафета пройдет в Рязани в воскресенье, 5 января. Старт гонки — в 13.00 по московскому времени.