Наши лыжники из заявки на Кубок мира стартовали в Хакасии. Отказались от попыток попасть в Финляндию?

На предсезонке в Вершине Теи победила Степанова, а Большунов взял медаль в Кировске.

Всероссийские соревнования. Кубок Хакасии. Вершина Теи

Женщины. 5 км классическим стилем

1. Вероника Степанова — 13.28,6

2. Евгения Крупицкая — 26,8

3. Ксения Бушмелева — 31,0



Мужчины. 10 км классическим стилем

1. Алексей Червоткин — 23.20,8

2. Сергей Ардашев — 11,6

3. Егор Митрошин — 15,1



Всероссийские соревнования в Кировске

Женщины. 5 км свободным стилем

1. Анастасия Прокофьева — 13.21,4

2. Елизавета Еремеева — 17,4

3. Ольга Жолудева — 27,7



Мужчины. 10 км свободным стилем

1. Андрей Мельниченко — 23.22,0

2. Александр Большунов — 21,7

3. Платон Исламшин — 27,3

Через неделю, 27 ноября, в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. На нем мы, возможно, увидим четырех наших спортсменов — Савелия Коростелева, Дарью Непряеву, Наталью Терентьеву, а также Сергея Волкова (последний в состав сборной не включен, но имеет нейтральный статус и словенский вид на жительство, дающий возможность свободно перемещаться по шенгену). Другие лыжники, прошедшие отбор в команду, в Финляндию, видимо, не попадут. Некоторые из них уже начали соревноваться в Вершине Теи, где пройдет первый этап Кубка России.

Бессмысленный отбор

Команду на первые этапы Кубка мира сформировали по итогам отбора, который проходил в Ханты-Мансийске. В нашу заявку вошли семь мужчин и девять женщин при квоте 10+10. Несмотря на свободные места, в составе не оказалось некоторых из тех, кто имеет нейтральный статус и здорово выступил на соревнованиях в Югре. Среди них, например, Иван Горбунов. Он показал лучший результат по итогам двух гонок: 4-е место на 10 км классикой, 2-е место на 10 км коньком.

Иван был в списке тех, на кого пожаловалось в FIS норвежское издание Adresseavisen. Ссылаясь на свои источники, скандинавское СМИ заявило, что четверо наших лыжников якобы по-прежнему связаны с Росгвардией, и направило эту информацию в международную федерацию. В этой четверке, помимо Горбунова, значатся Евгений Семяшкин, Егор Митрошин и Екатерина Шибекина. Всех этих спортсменов в состав сборной на Кубок мира пока не включили.

Позже отбор в Хантах окончательно потерял смысл. Финское правительство приняло решение ограничить допуск в страну россиян по краткосрочным профессиональным визам. Поэтому лыжники, которые не въехали в страну до введения запрета, на первый этап Кубка не попадут.

Спортсменам приходится мириться с этой ситуацией. Похоже, что почти все отобравшиеся в команду официально начнут сезон в Вершине Теи (Хакасия), где 26 ноября стартует этап Кубка России.

Вероника Степанова. Фото ФЛГР

Старт в Хакасии

За неделю до Кубка России в Вершине Теи обычно проводят предсезонный старт — Кубок Хакасии. Первыми гонками стали классические разделки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. На старт у девушек вышли две лыжницы, которые есть в составе на Кубок мира: Евгения Крупицкая заняла второе место, Дарья Канева — восьмое.

На 26,8 секунды Крупицкую опередила Вероника Степанова. Нейтральный статус олимпийская чемпионка не получила и не была включена в изначальный состав команды на Кубок мира после соревнований в Ханты-Мансийске. «Те, кто выбрал Вершину Теи для пребывания в конце ноября, оказались «хорошо информированными оптимистами». Нейтральный лыжный экспресс в Руку и Тронхейм был остановлен злыми стрелочниками в сторону Восточной Сибири. Сестрам Непряевым, которые все-таки побегут, — искренне удачи, остальным — добро пожаловать на первый этап Кубка России», — написала Степанова в соцсетях перед гонками в Хакасии.

В разделке на 10 км у мужчин состав был представительным. Из неполучивших допуск на международные соревнования не хватало разве что Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион собирается оспорить решение FIS в Спортивном арбитражном суде, но попадание на первые этапы Кубка мира даже в случае положительного решения выглядит нереальной задачей.

Победу в стартовой гонке Кубка Хакасии у мужчин одержал олимпийский чемпион Алексей Червоткин. На 11,6 секунды от него отстал обладатель Кубка России прошлого сезона Сергей Ардашев, на 15,1 — Егор Митрошин, который имеет нейтральный статус, неплохо провел отбор в Хантах, но не включен в состав на Кубок мира.

Дальше в программе соревнований в Вершине Теи классический спринт (20 ноября) и разделки на 10 км свободным стилем (22 ноября).

Большунов в итоге вышел на старт соревнований в Кировске, где лыжников, включенных в состав на Кубок мира, не было, да и состав участников получился слабее. В коньковой разделке на 10 км он занял второе место, уступив 21,7 секунды Андрею Мельниченко. В женской гонке на 5 км победила Анастасия Прокофьева.

Помощь из Эстонии

Трое из шестнадцати лыжников российского состава на Кубок мира сейчас находятся в Финляндии и должны выступить в Руке через неделю. На прошлых выходных они участвовали в предсезонном турнире Муонио, где Коростелев даже победил в одной из гонок.

Однако в Руке они могут оказаться без поддержки сервиса. Сейчас за российскими лыжниками пристально следят не только в Финляндии. В Эстонии разгорается скандал из-за того, что сервисмены сборной этой страны Урмас Вяльбе (бывший муж Елены Вяльбе) и Сергей Лопухин (бывший специалист сборной России по лыжным гонкам) оказывали помощь нашим спортсменам на турнире в Муонио. По информации издания Delfi, они даже подсказывали россиянам промежуточное время по ходу дистанции. Действия специалистов были зафиксированы камерами, вызвав общественный резонанс в балтийской республике.

Вице-канцлер министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митт заявил, что подобная помощь не запрещена. «Предоставление таких услуг в настоящее время не запрещено. Также не обсуждался вопрос и о возможном запрете», — отметил чиновник в разговоре с Ilta-Sanomat. При этом в министерстве сообщили, что работа с россиянами вызывает вопросы с этической точки зрения.

Коростелеву, Непряевой и Терентьевой не следует покидать Финляндию, иначе нашим единственным представителем на Кубке мира в Руке окажется Волков. Сергей может передвигаться по Европе свободно. В ближайшие выходные он должен выступить на предсезонном турнире в Бейтостолене, хотя норвежское правительство тоже закрыло въезд для российских спортсменов.

«Да, мне разрешено въезжать в Норвегию. Я живу в Словении и состою в словенском клубе. Мы не представляем свою страну или национальную федерацию, мы индивидуальные спортсмены, — сказал Волков NRK. — Те ограничения, которые только что ввело финское правительство и которые хочет ввести Норвегия, а также Швеция, ко мне не относятся, потому что я живу в Словении. И у меня не виза. Вы не можете отказать мне во въезде или пребывании в вашей стране».

Соревнования в Бейтостолене пройдут с 20 по 22 ноября. Сергей заявлен на классический спринт и коньковую разделку.