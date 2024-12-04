Лыжники рубятся за престол Большунова. Пока эту борьбу выигрывает Ардашев

Итоги второго этапа Кубка России в Вершине Теи.

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап. Вершина Теи

Масс-старт, 20 км, свободный стиль, женщины

1. Екатерина Смирнова — 54.44,0

2. Арина Каличева — +2,3

3. Алина Пеклецова — +5,9

Масс-старт, 20 км, свободный стиль, мужчины

1. Сергей Ардашев — 48.19,2

2. Иван Горбунов — +0,6

3. Данил Нелипа — +0,9

В Вершине Теи коньковыми масс-стартами на 20 километров завершился второй этап Кубка России. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов эту гонку пропускал, досрочно уехав из Хакасии, чтобы пройти обследование и понять причины своей плохой формы. Без него молодые лыжники устроили жаркую борьбу за желтую майку лидера.

Сказка Смирновой

В стартовом протоколе женской гонки не оказалось ни одной олимпийской чемпионки. Наталья Терентьева пока набирает кондиции после рождения ребенка, Вероника Степанова, наоборот, ушла в декрет, а Юлия Ступак решила посвятить этот сезон семье. В строю оставалась Татьяна Сорина, но ее подвело здоровье. По словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, было подозрение на пневмонию, но оказалось, что бронхит. Испытывала проблемы с ногой в начале сезона серебряный призер зимних Игр Анастасия Кулешова. Тем не менее в закрывающей этап гонке она выступила и финишировала рядом с подиумом, заняв четвертое место.

Екатерина Смирнова. Фото Федерация лыжных гонок России

В желтой майке лидера на масс-старт вышла Екатерина Смирнова. До этого в дистанционных гонках она не опускалась ниже второго места: два золота и одно серебро. В прошлом сезоне она так успешно не выступала, однако если вспомнить, то два года назад именно ей досталась победа в дистанционном зачете.

В начале масс-старта в Вершине Теи в лидеры выбилась Алина Пеклецова. Своим мощным и непохожим на других ходом она сразу стала просеивать группу участниц. В результате уже к середине дистанции сформировался головной пелотон из семи человек. Пеклецова периодически пыталась убежать от всех, однако ей не хватило на трассе подъемов, ведь на спусках соперницы неизменно подтягивались к легкой Алине.

Группа лидеров начала таять на последнем круге. Кто-то не справился с предложенным темпом, а Евгению Крупицкую подвело падение. За километр до финиша казалось, что золото между собой разыграют Пеклецова и Арина Каличева, которую можно назвать главным открытием старта сезона. Но неожиданно из-за их спин появилась Смирнова и пробороздила себе путь к новой победе.

«Если честно, это сказка. Третья победа подряд (в дистанционной гонке), даже не верится. Меня это даже настораживает. Всю гонку то отставала, то подтягивалась. Не верила, что не то что выиграю, но вообще — что в призах буду. Но в концовке удалось найти силы. Тот рывок, который у меня есть на финише, сегодня мне помог. Понимала, что по дыханию все нормально, можно ускориться. Лыжи прекрасно работали, за что спасибо огромное сервису. Я думала, что Лида Горбунова поборется, но ее в нашей группе не было», — радовалась Екатерина Смирнова в трансляции ФЛГР.

Иван Горбунов, Сергей Ардашев и Данил Нелипа. Фото Федерация лыжных гонок России

Новый статус Ардашева

В мужском масс-старте битва за то, чтобы приехать на следующий этап в желтой майке, была более острой и шла до последних метров дистанции. Лидером общего зачета до гонки был Иван Горбунов, хотя не выиграл ни одной гонки. Он взял стабильностью, так как всегда оказывался высоко в финишных протоколах. На 6 очков в тотале от него отставал Сергей Ардашев, на 16 — Савелий Коростелев. Савелия, который был лучшим в двух дистанционных гонках из трех, подвела 15-километровая коньковая разделка на первом этапе Кубка России. Тогда на последней трети дистанции лыжника «вырубило», и он пришел к финишу лишь 30-м. Четвертое место в общем зачете занимал Большунов, но очевидно, что без участия в гонке выше подняться ему было не суждено.

В отличие от девушек мужчины почти всю дистанцию шли большой плотной группой. В начале попытался оторваться единственный олимпийский чемпион на две гонки Денис Спицов, но его достаточно быстро нагнали. Интрига закрутилась после бонусных отсечек, которых было две. Обе первым пересек Савелий Коростелев. Тогда стало понятно, что кто из тройки Коростелев — Горбунов — Ардашев будет выше в протоколе, тот и наденет желтую майку на следующую гонку.

На последние метры дистанции выходили всемером, и все главные претенденты на лидерство в общем зачете были в деле. Этот финишный бой, как это было и в понедельник в классическом спринте, выиграл Ардашев. Для него желтая майка стала сюрпризом.

«Я не думал, что буду бороться за победу, ведь это конец, да и масс-старты у меня особо не получаются. До первой бонусной отсечки не втянулся, но потом вработался. Самочувствие отличное было, лыжи к последним кругам вообще прекрасно стали работать. Бонусы нужно было брать, но это не было самоцелью, я не дергался. У меня такая особенность, что если я буду дергаться, то меня может просто «вырубить» на середине дистанции и я пешком пойду. Потому и не дергался. Желтая майка — круто, поскольку я никогда не бегал ни в красной, ни в зеленой, ни в желтой майке», — сообщил Ардашев в трансляции ФЛГР.

Третий этап Кубка России пройдет в формате мини-тура в Чусовом с 12 по 15 декабря. В программе разделки коньком и классикой на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, а также спринты свободным стилем. На третьем этапе должен открыть свой сезон Сергей Устюгов, который уже приехал в Чусовой. Выступит ли там Александр Большунов, пока неизвестно.