А все ли шведы чистые? Большунов и Ретивых взяли медали на фоне разговоров о допинге

Победная серия России на «Тур де Ски» сменилась серией шведской.

Лыжные гонки. Кубок мира (Валь-ди-Фьемме)

«Тур де Ски». Спринты (К)

Мужчины

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,8

2. Глеб Ретивых (Россия) — 0,24

3. Александр Большунов (Россия) — 0,32

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70

5. Валентен Шовен (Франция) — 0,76

6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15

«Тур де Ски» не был бы главным событием лыжного Кубка мира, если бы его не сопровождали громкие заголовки. На нынешнем розыгрыше заострять внимание труднее — нет многих лидеров, включая норвежцев, но одни из хозяев многодневки, швейцарцы, постарались.

Швейцарцы ищут допинг, шведы травмируются на подтягиваниях

На сей раз привычный ход вещей решило разбавить издание Blick. На свою страницу журналисты поместили фотографию российских лыжников с вопросом «А все ли эти русские чистые?». Это не первый случай — подобные материалы за прошлый год выходили и у шведов, и у норвежцев.

Задавать важные вопросы — вообще очень правильное дело, почти искусство. В Древней Греции даже изобрели целый философский метод — майевтика, который заключался в раскрытии понятий множеством наводящих вопросов. Все труды Сократа построены на нем.

Но Сократа из швейцарцев не получилось. Они сделали известное действие в лужу и вызвали лишь ленивое ворчание в российской сборной, которую уже порядком задолбали такие вопросы из «13-го сектора».

Все бы ничего, но в статье есть слова и Дарио Колоньи, который говорит: «Они очень сильны, настолько, что можно подумать, что они не чисты. Конечно, там было много чего нехорошего». Это уже мнение не человека со стороны, а одного из триумфаторов Сочи. И в этой связи к Колонье только один вопрос — а будет ли он спрашивать с Ильи Черноусова, который недавно стал его коллегой по швейцарской сборной? Илья-то по идее должен знать про все нехорошее. Как же его тогда в состав на чемпионат мира включать? Налицо взаимоисключающие параграфы.

Неприятная история приключилась и в шведской сборной. Еще пару дней назад она могла сняться вся из-за ложноположительного теста у Сван, а теперь одна из лидеров тура Фрида Карлссон все-таки снялась в одиночку — получила травму при подтягивании. Здоровья Фриде, но... а она вот ничего лишнего не съела перед тренировкой, ничем не пшикнула? Какая-то очень подозрительная травма. Все ли шведы чистые?

Швейцарская ежедневная газета Blick. Фото Blick

У мужчин завалы, дисквалификации и две российские медали

Квалификацию без особых проблем прошли все наши мужчины (хотя и в ней хватало странных результатов вроде последнего 52-го места француза Гайяра), у женщин выпали не самые слабые Кирпиченко, Фалеева и Нечаевская, но основные бойцы остались.

Как ни переживал за коллег в эфире «Матч ТВ» Александр Легков, у мужчин без особого труда с высокой долей вероятности можно было предсказать участие в финале минимум трех россиян, Пеллегрино и, например, француза Жюва. Получилось похоже, но были нюансы в виде завалов и тактических игр. В четвертьфинале француз получил желтую карточку за опасное перестроение перед чехом Новаком и был дисквалифицирован. А еще в одном забеге после сюрпляса перед спуском произошел завал. Из него с честью вышел на прямых ногах Мальцев, а вот Якимушкин падениями соперников не воспользовался.

Мальцев в итоге дошел до финала вместе с Ретивых и Большуновым, причем Глеб в красной майке опередил Александра в полуфинале на одну сотую носком ботинка. Но повезло со скоростью другого забега, который резко замедлился перед финишем.

В финале трем россиянам противостояли Пеллегрино, швед Свенссон и другой француз Шовен. Большунов включился на полную скорость, но пройти полтора километра в горах на одной воле, даже такой, нереально. В итоге сквозь красное море просочился Свенссон, грамотно разложивший силы на финише. Удивительно, но на решающий спуск он ушел первым, чего все избегают, — и в итоге выиграл. Красавец.

Красавцы и Глеб с Александром, которые вместе закрыли Пелле и разыграли серебро. Снова Ретивых выиграл у партнера считаные сотые. Прекрасный результат, и позиции россиян в общем зачете «Тур де Ски» не поколеблены.

Без подиума у женщин, но с улучшением в общем зачете

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 3.14,69

2. Майя Дальквист (Швеция) — 0,54

3. Эмма Рибум (Швеция) — 0,84

4. Наталья Непряева (Россия) — 1,60

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1,97

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2,42

У женщин Ступак осталась за бортом финала, но помощь поступила от партнерш по команде — Непряева и Сорина отцепили на той же стадии лидера «Тур де Ски» Джессику Диггинс, причем на финише было очень нервозно — Сорина буквально встала за Пярмякоски в финишном створе и осталась четвертой — но прошла по времени. Теперь между Диггинс и Ступак перед финальной 10-километровой гонкой в гору 54 секунды. Американка хороша на таком рельефе — в прошлогоднем масс-старте она была шестой при трех норвежках, Непряевой и Штадлобер впереди, два года назад — 12-й при старте шестой. В общем, нельзя назвать Ступак фаворитом.

Ну а в финале спринта было немного шансов против трех спринтерш-шведок. Сван, Дальквист и Рибум укатили по одной лыжне от Непряевой и Сориной скандинавским экспрессом и взяли весь подиум — что уже делали в этом сезоне в Руке, но тогда вместо Рибум была Суннлинг. Затем все вместе со Свенссоном устроили празднование в финишном створе. И все-таки «Sind diese Schweden alle sauber?» — как написали бы швейцарцы.

Общий зачет

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 2:27.51

2. Юлия Ступак (Россия) — 0.54

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.51

4. Наталья Непряева (Россия) — 1.58

5. Татьяна Сорина (Россия) — 2.03

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.10

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2:59.38

2. Морис Манифика (Франция) — 3.22

3. Иван Якимушкин (Россия) — 3.27

4. Артем Мальцев (Россия) — 3.27

5. Денис Спицов (Россия) — 3.50

6. Евгений Белов (Россия) — 5.00