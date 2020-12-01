Норвегия и Швеция бегут с Кубка мира. И это хорошо

В решении двух топ-сборных больше плюсов для лыжных гонок, чем минусов.

Одностороннее решение Йоханнеса Клебо о пропуске гонок Кубка мира ожидаемо оказалось цветочками. Вслед за лидером отказалась от гонок вся сборная Норвегии, причем, исходя из заявления федерации, скандинавы не хотят приезжать и на «Тур де Ски». Шведы тоже рассматривают возможность пропуска второго по важности старта в сезоне. Они просят Международную лыжную федерацию об изменении формата с целью сократить количество переездов. Видимо, в Руке все-таки произошло что-то страшное.

— Мы убедились, что сохранять дистанцию и избегать тесного контакта на Кубке мира сложнее, чем мы предполагали вначале, — объясняет менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг. Поэтому, говорится в пресс-релизе на сайте федерации, комитет по лыжным гонкам принял трудное решение, что Норвегия не примет участия в гонках Кубка мира в Давосе и Дрездене в декабре. Также в текущей ситуации не планируется участие в «Тур де Ски».

Реакция в мире и российской сборной — сдержанная. Александр Большунов жалеет, что Клебо не будет, и надеется на скоро возвращение, Маркус Крамер понимает причины произошедшего, а главный по лыжам в FIS Пьер Миньере советует Норвегии и Швеции, по крайней мере, провести национальные старты, которые показали бы по телевидению. Но при этом останавливать Кубок мира никто не собирается. Без «Тур де Ски» бороться за Большой хрустальный глобус почти нереально. Чемпионат мира, на котором хотят сконцентрироваться наши соперники, в зачет не идет. По сути, все норвежцы и шведы от этого титула отказываются.

Норвежцы не бегут? Все бегут!

Да, без дуэли Большунова и Клебо России и Норвегии будет скучно. Но, если присмотреться, плюсов у демарша норвежцев и шведов тоже много, и это не плюсы из анекдота про оптимиста на кладбище.

Сборные поменьше наконец получат возможность выигрывать медали и, что важнее, призовые. Руководство FIS уже пообещало, что запланированные этапы состоятся без одной или двух сборных. Теперь подвиги швейцарца Хедигера, которым можно посчитать шестое место в спринте в Руке, будут окупаться. Первая десятка в протоколах не будет пестрить норвежскими флажками процентов на 70. Шансы на титулы появились у Иво Нисканена, Дарио Колоньи. Да даже Илья Черноусов в Давосе может неожиданно начать сразу с подиумов.

Женские лыжи наконец вздохнут полной грудью (на радость мужской части болельщиков), что в коронавирусные времена делать вообще непросто. Татьяна Сорина (Алешина), которая после финишей на 20-30-х местах в прошлом сезоне взяла два серебра в Финляндии, де-факто становится лидером Кубка мира. Поистине голливудский сюжет. Тереза Йохауг перестает «привозить» всем по полторы минуты, и начинается настоящая борьба. И не факт, что в ней будут доминировать россиянки. Беспристрастный болельщик не из Норвегии может только руки потирать.

Если норвежцы разработают календарь национальных стартов, а не будут закрываться на тренировках, — тоже прекрасно. У всех, кто смотрит лыжи, будет возможность нажать на кнопку на ноутбуке и самому выбрать, что смотреть. А можно и то, и другое. Наверняка у норвежцев гонки будут «от ножа» — там есть минимум человек 10, которые способны бороться за высокие места. И скамейка запасных длиной с очередь на нашумевший концерт Басты. Может, обострение внутренней конкуренции у норвежцев и нам поможет, хотя надеяться стоит только на себя. Условий и лыжных стадионов у них достаточно. Может быть, это не высокогорье, как в Альпах, но пару лет назад Норвегия и вовсе отказывалась от работы на высоте.

Стоит ли нам последовать примеру?

После решения оппонентов могла промелькнуть мысль: можем повторить? В России тоже полно мест для масштабных стартов, во многих регионах пускают зрителей — почему бы не посвятить пару месяцев популяризации лыж? Но решение закрыться дома было бы противоестественно для нашей сборной. Россияне даже до Квебека в разгар первой волны пандемии доехали и были готовы стартовать — совсем другая философия по сравнению с «цинизмом», о котором говорил любитель «рюкзачества» Клебо. В Архангельской области были готовы провести чемпионат и первенство России, если бы не коронавирус (как оказалось, ложный) прямо перед стартом первой гонки.

Так что наши будут идти до конца. Медалей международного масштаба в сборной хочется очень многим, и сейчас наступает уникальный шанс. Главное в этой борьбе — не остаться без золота чемпионата мира, как было в 2019 году.