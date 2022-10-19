Папуасы не выбрали Большунова и норвежцев спортсменами года. Что за странная олимпийская премия?

Разбираемся, что не так с наградами ANOC Awards, врученными в Сеуле по итогам 2022 года.

Только не спешите обвинять в желтых заголовках, эпатаже или, упаси боже, расизме. Премия ANOC Awards, которую в среду вручали на Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных Олимпийских комитетов в Сеуле, действительно оставила много вопросов, а как в заголовке появились папуасы — вы увидите чуть позже.

Что за премия?

Для начала разберемся, о чем вообще речь. ANOC Awards была представлена в 2014 году как «премия за достижения спортсменов олимпийских видов спорта по итогам года». Как говорится на официальном сайте, в четные годы отмечаются главные герои Олимпийских игр, в нечетные — континентальных чемпионатов и чемпионатов мира. ANOC — это и есть Ассоциация национальных олимпийских комитетов. То есть как в футбольном «Золотом мяче» голосуют представители сборных, так и здесь (по идее) у всех стран равное представительство.

Как гласит сайт организации, «проводимое каждый год мероприятие дает возможность национальным олимпийским комитетам мира собраться вместе в непринужденной и развлекательной обстановке и насладиться вечером, посвященным спорту».

Развлеклись делегаты действительно что надо. Даже в «Золотом мяче» отчасти понятно искажение выбора — в футболе часто выбирали Месси и Роналду просто потому, что они более известны в малых странах, которые имеют такой же голос, как и, к примеру, Германия.

В случае с ANOC Awards произошло другое: выбор в нескольких номинациях в принципе не поддается логическому объяснению.

Южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Фото Global Look Press

Кто лучшие спортсмены года?

Итак, вот как выглядит, по мнению жюри, список лучших на Олимпиаде-2022.

Лучшая женская команда: сборная Канады по хоккею.

Лучшая мужская команда: сборная Швеции по керлингу.

Лучшая смешанная команда: американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер.

Лучшая спортсменка: китайская фристайлистка Эйлин Гу.

Лучший спортсмен: южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.

Специальный приз выдающемуся спортсмену: нидерландский конькобежец Свен Крамер.

Выдающийся комитет Олимпиады: Китай.

Вклад в олимпийское движение: Сэр Криг Риди.

Премии, объединяющие такие разные виды спорта, неизбежно вызывают споры. Можно поспорить и насчет смешанной команды — почему бы не отметить норвежских биатлонистов, которые в Пекине чудом выиграли гонку, где уступали проигрывали минуту после женских этапов? Или немецких саночников, которые вынесли всех и вся? Словом, выбор большой, ну да ладно. Или финны разве не заслужили премии за победу в хоккейном турнире? Впрочем, без энхаэловцев турнир был объективно слабый.

У многих российских спортсменов наверняка вызовет отторжение личность Крэйга Риди, который возглавлял ВАДА в период допинг-скандалов. Но допустим, он мог выполнять большую кулуарную работу, которую мы не заметили.

Намного больше недоумения вызывает номинация «лучший спортсмен» — по сути главная. Награду получил 22-летний кореец Хван Дэ Хон. И не покидает ощущение, что это решение как-то связано с местом проведения сессии и развлекательной атмосферой на ней. Хван действительно для мирового шорт-трека личность выдающаяся. У него, как пишут СМИ, самый большой контракт в мировом шорт-треке. Но в Пекине корейцы проявили не на все сто. Конечно, мешали судьи, благоволившие хозяевам, но Хван в итоге сумел завоевать лишь одно золото и серебро в эстафете.

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Что не так с премией?

А теперь список самых титулованных спортсменов Олимпиады-2022:

Никто из них не был ни разу отмечен на церемонии. Организаторы проигнорировали успех норвежской сборной, которая установила рекорд зимних Игр по количеству золота.

Для сторонников теории антироссийского заговора можем упомянуть, что россиянам в прошлом эти премии тоже давали. В 2019 году отметили гимнастку Дину Аверину, в до этого наградили ОКР и Александра Жукова. Лариса Латынина получала награду за жизненные достижения. Хотелось бы побольше, конечно, но уж очень любит эта организация разные истории типа команды беженцев, хоккейной сборной объединенной Кореи и других героев с заходом на социальную миссию. У нас таких мало.

Но некоторые номинации откровенно забавные. Так, за вклад в олимпийское движение получал награду сам Томас Бах, несколько раз — катарские шейхи.

При чем здесь папуасы?

А теперь к тому, при чем здесь прекрасные жители Океании. Мы так и не выяснили, как конкретно выбираются победители номинаций. ANOC не объявляет весь состав жюри. Нам известны имена лишь трех людей из восьми.

Голосовали не комитеты, а представители пяти континентов плюс президент Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (итальянец Иво Ферриани), генеральный секретарь ANOC (шведка Гунилла Линдберг) и председатель комиссии спортсменов Каро Присцилла Лелаи из Папуа-Новой Гвинеи. При всем уважении, страна в западной Океании не самая э... зимняя. Ну а если добавить сюда континентальную ассоциацию Океании, то и вовсе четверть голосов была у представителей этой части света.

Хотя к подобным премиям надо относиться спокойно. Люди собираются, показывают, что их ассоциации и комитеты нужны, прежде всего — друг другу. А это же прекрасно, когда люди нужны друг другу.