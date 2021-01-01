Ретивых попал в немилость Вяльбе. В коронном спринте он только четвертый в отсутствие норвежцев

На первом этапе «Тур де Ски» Большунов финишировал вслед за Пеллегрино, Непряева и Сорина не смогли пробиться в финал

«Тур де Ски». Валь-Мюстаир (Швейцария). Первый этап. Спринт.

Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.08,44

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,57

3. Ришар Жув (Франция) — 2,53

4. Глеб Ретивых (Россия) — 4,33

5. Артем Мальцев (Россия) — 4,82

Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 3.32,0

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 3,4

3. Фрида Карлссон (Швеция) — 5,8...

8. Наталья Непряева (Россия)

9. Татьяна Сорина (Россия)...

13. Юлия Ступак (Россия)

Первый этап «Тур де Ски» получился не самым удачным для сборной России. В двух спринтерских гонках наша команда взяла всего одну медаль — Александр Большунов практически без шансов уступил победу итальянцу Федерико Пеллегрино. Глеб Ретивых финишировал четвертым, Артем Мальцев — пятым. У женщин победила шведка Линн Сван. Лидеры же нашей команды — Наталья Непряева и Татьяна Сорина — не смогли пробиться в финал. На втором этапе мужчины и женщины побегут 15 и 10 км классическим стилем.

Клебо не жалеет о своем решении

«Тур де Ски» — особая многодневка, обладающая неповторимой аурой. Чтобы преодолеть в невероятном темпе за десять дней все гонки, определенно надо обладать некоей суперсилой. В прошлом году места на подиуме поровну поделили русские и норвежцы. При этом Россия выступила лучше: золото и два серебра против золота и двух бронз основного соперника — такого не было еще никогда. В общем зачете у мужчин Александр Большунов и Сергей Устюгов опередил Йоханнеса Клебо, у женщин победила олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, Наталья Непряева стала второй, третье Ингвиль Флугстад Эстберг.

В этот раз норвежцы решили отказаться от поездки на многогодневку из-за страха заразиться коронавирусом. Клебо уже заявил, что ему непривычно без стартов в начале января, но он не жалеет о своем решении. В отсутствии трехкратного олимпийского чемпиона и его партнеров по команде многие эксперты предсказывали, что россияне вполне могут занять весь пьедестал по итогам Тура у мужчин. Впервые в истории. И впервые выиграть золото у женщин.

Правда, спринт, который в этом году был перенесен на первый этап (для зрелищности) вновь не удался нашим спортсменам. В прошлом году у нас была всего одна медаль — бронза у Непряевой. У мужчин четвертое место занял наш лучший спринтер Глеб Ретивых. Правда, по итогам «Тур де Ски"-2020 он даже не попал в топ-10. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе незадолго до первого этапа заявила, что Ретивых вообще не надо бегать «Тур де Ски», а сосредоточиться на подготовке к двум гонкам чемпионата мира — индивидуальном и командном спринте. Мол, его поезд уже ушел, если речь идет о полноценной конкуренции в дистанционных гонках.

Пеллегрино вне конкуренции

Наверняка, эти слова только разозлили Ретивых, но в коронном спринте он не смог показать свои лучшие качества. В полуфинальном забеге Большунов и Ретивых заняли только третье и четвертое место (уступив Пеллегрино и Жуве) и рисковали и вовсе не пробиться в финал. Обошлось. Во втором полуфинале конкуренты показали не лучшее время. В финале король спринтов Федерико Пеллегрино не оставил соперникам никаких шансов. Итальянец вырвался вперед с первых метров дистанции, создав небольшой отрыв от Большунова и растянув всю группу. Увы, но так продолжалось всю дистанцию. Александр не смог подобраться к Федерико, а Ретивых и Артем Мальцев так и не достали француза Ришара Жуве.

Наши девушки и вовсе не смогли пробиться в полуфинал. Юлия Ступак (Белорукова) выбыла на стадии 1/4 финала. По ее словам, подвела тактика, которую посоветовал ей тренер. Наталья Непряева по мнению Вяльбе выглядела нерезкой и тяжеловатой. У Сориной попался сильнейший забег — и по времени, и по составу. Естественно, ей никто не собирался давать там дорогу, и ошибки технического плана не позволили занять ей более высокую позицию по ходу гонки и на финише. В итоге в финале достаточно сенсационно выиграла шведка Линн Сван. Фаворитка забега — словенка Анамария Лампич — была лишена второго места за действия при обгоне Надин Фендрих из Швейцарии.

Нашим же не стоит расстраиваться. Это только первый этап из десяти. Все еще можно наверстать.