«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал

Этап Кубка страны в Подмосковье начался с триумфа Натальи Непряевой и Александра Терентьева, а также с новой серии обвинений между старыми соперниками.

Этап Кубка России. Спринт (К)

Женщины

1. Наталья Непряева — 3.24,76

2. Анастасия Фалеева — 2,53

3. Диана Соболева — 3,05

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.56,42

2. Александр Большунов — 1,62

3. Глеб Ретивых — 2,67

Для лидеров Кубка России по лыжным гонкам Александра Большунова и Вероники Степановой в последние дни было слишком много отвлекающих моментов. Олимпийский балл, различные премии, активность в социальных сетях. Все это, наряду новым серьезным переездом из Кирово-Чепецка и размокшее от оттепели Подмосковье не могло не сказаться. Как результат — Сан-Саныч уступил в финале классического спринта Александру Терентьеву, попутно поскандалив в Сергеем Устюговым. А Вероника даже не сумела пробиться в Красногорске в финал, заняв последнее место в своем полуфинале. В итоге победу у женщин праздновала самая грозная преследовательница Степановой в общем зачете Наталья Непряева.

Работа над стабильностью

Во время Олимпийского бала Вероника публиковала в соцсетях бодипозитивные фото с бицепсами стиле Марит Бьорген. Это должно было продемонстрировать всем великолепную физическую форму 21-летней лыжницы. Степанова в начале нынешнего сезона действительно показывает серьезный прогресс, в том числе в «классике», где она ранее была не слишком сильна. Однако спринт в Красногорске не пошел у молодой звезды с самого начала — только шестой результат в квалификации, и провал в полуфинале. Если у представительницы Камчатского края все в порядке со здоровьем, то ей предстоит сконцентрироваться на работе над стабильностью.

Непряева, пропустившая один из этапов Кубка России из-за болезни, пока еще отстает в общем зачете. Но она выиграла уже вторую гонку подряд. И если так пойдет дальше, то соперничество действующей обладательницы «Большого Хрустального глобуса» и ее юной конкурентки может стать настоящим украшением второй половины сезона в женских лыжах. Во всяком случае, следить за ним намного интереснее, чем за текущим женским Кубком мира, где сейчас лидирует норвежка Тириль Венг, не выигравшая на данный момент ни единой гонки. Очень любопытно было бы взглянуть, как это болото разбудоражила бы Степанова. Но — увы.

Сергей Устюгов и Александр Большунов. Федерация лыжных гонок России

Скандал между Устюговым и Большуновым продолжается

Мужской забег продолжил разборки между нынешним лидером команды Александром Большуновым и недавним лидером наших сборной Сергеем Устюговым. Оба звездных соперника жестко рубились в финале, причем Устюгов заявил, что Большунов делал это не по правилам, якобы блокируя своего соперника на трассе. Сергей в знак протеста против действий судей, не наказавших Александра, даже отказался участвовать в церемонии награждения.

«Я сказал Сане прекратить так делать, потому что это некрасиво, я даже не пожал ему, — приводит слова Устюгова ТАСС. — Нельзя так делать, это не по-человечески. Но про Саню так нельзя говорить — его слова зацепят, а он потом ляпнет что-нибудь в ответ, что меня за уши вытащили или что-то в этом роде. К великим надо обращаться по-другому. Все это шутки, конечно, но вы заголовки напечатаете, а на меня потом хейтеры обрушатся с криками «завязывай».

«Мне сказали, что ничего не было видно, в том числе по трансляции, видимо, мне померещилось, как и в Кирово-Чепецке, — продолжил Устюгов. — Определенные выводы я для себя сделал. Не обиделся, но неприятно. Я бы себе такого не позволил. Если я подрезаю, то не прыгаю на ботинки, концы лыж, стараюсь не сбивать, все должно оставаться в пределах разумного. А если тебе создается помеха, ты спотыкаешься, то это не особо приятно. Но это лыжные гонки — контактный вид спорта, раньше, говорят, даже локтями толкались. Я потом посмотрю в трансляции, что произошло, но определенные выводы для себя я сделал. Я не обиделся, но неприятно».

По словам Сергея, он больше не намерен выходить на старты текущего этапа Кубка России. «Сейчас такое настроение, что не хочется бежать. Ни удовольствия, ничего. Хотел сбегать гонку и уехать, но останусь здесь, погуляю по новогодней Москве и двину в сторону дома», — цитирует Устюгова РИА Новости.

Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых на пьедестале почета. Фото Федерация лыжных гонок России Фото Федерация лыжных гонок России

Готов пробежать суперфинал

Характерно, что пока Большунов и Устюгов сражались на трассе красногорского спринта, у них из-за спины на последнем подъеме выскочил Александр Терентьев. В прошлом году этот лыжник подавал огромные надежды как потенциально лучший в мире спринтер-классист. Но начало этого сезона для него получилось скомканным. Здорово, что Александр приходит в себя. Кстати, что всего пару месяцев назад Терентьев и Непряева объявили себя парой, а теперь синхронно победили на этапе Кубка страны. Наверняка это неспроста.

«Мы друг с другом соревновались, друг друга обгоняли, и Терентьев в этот момент — опа, и побежал! А мы зарубаемся там друг с другом, — приводит ответ Большунова на заявление Устюгова РИА Новости. — На самом деле, там просто внутренний радиус, и я выскакивал чуть-чуть вроде бы впереди, там не было вариантов, потому что поворот почти на 180 градусов, надо было занимать внутренний радиус. Устюгов думает, что были нарушены правила? Ну пускай теперь с камерой бегает».

«Когда Устюгов наступал, закрывал радиус первым в Чусовом, то этого никто не видел, все было нормально, — передает слова Александра ТАСС. — Сейчас я ему немного помешал, так сразу все на меня срываются — тренер Устюгова всякими словами поливает. Я никого поливать не собираюсь, готов все доказывать на лыжне. Если Устюгов готов, я могу с ним суперфинал пробежать, чтобы выяснить, кто сильнее. Мы даже будем бежать по разным лыжням. Просто Сергею кажется, что я его главный соперник, и он хочет меня постоянно обогнать, даже ни на кого больше не обращает внимания. Здесь быстрый снег, и все решал каждый сантиметр».

Напомним, что 10 декабря после победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Сергей назвал своих побежденных конкурентов «мешками». Это принял на свой счет в том числе и Александр Большунов, намекнувший на то, что Устюгов получил свое место в эстафетной команде на Играх в Пекине не по спортивному принципу. После этого Большунов и его единомышленники устроили перформанс с мешками на подиуме. В общем, получился настоящих треш-ток, который, несомненно, придает Кубку страны дополнительную остроту. Особенно, если помнить как Устюгов после спринта на чемпионате мира чуть не устроил драку с подрезавшим его Йоханнесом Клебо. Будет очень жаль, если Устюгов и вправду обидится, и больше не выступит на следующих этапах Кубка страны.