Клебо наказали в спринте! Большунов пока четвертый, но завтра может вернуть желтую майку

Лыжный сезон начался сенсационно.

Кубок мира. Первый этап

Спринт КК

Мужчины.

1. Валнес. 2. Клебо. 3. Иверсен (все — Норвегия). 4. БОЛЬШУНОВ... 7. РЕТИВЫХ... 16. ЯКИМУШКИН... 18. БЕЛОВ... 24. МЕЛЬНИЧЕНКО... 28. СЕМИКОВ... 33. ВОКУЕВ... 44. ЧЕРВОТКИН... 47. ПОРОШКИН

Женщины.

1. Сван. 2. Далквист. 3. Сундлинг (все — Швеция)... 9. НЕПРЯЕВА... 13. СОРИНА... 28... СТУПАК... 39. МАЦОКИНА... 53. СМИРНОВА. 54. КИРПИЧЕНКО... 56. ЖАМБАЛОВА

Сколько же мы этого ждали: Большунов против Клебо, русский универсал против норвежского гения спринта. Классика современного спорта! Сегодня начата новая глава их противостояния — битва в пандемийный сезон. Вряд ли кто-то сомневался, что первая страница останется за Йоханнесом, все-таки Кубок мира открывался спринтом — вотчиной Клебо. Но первая же гонка завершилась сенсацией.

Большунов прошел проверку на прочность

Сан Саныч за лето ничуть не изменился. Он по-прежнему в каждом забеге с самого начала стремится выйти вперед и все так же не ищет легких путей, выбирая себе забеги, от которых любой другой бежал бы куда подальше.

Вот в полуфинале Клебо и второй гонщик по итогам квала Эрик Валнес взяли себе первый забег. Казалось бы, бери второй, даже думать нечего. Но Большунов лезет в самое пекло. В итоге в первый полуфинал попали пять первых спортсменов по итогам утренней квалификации и бедный швед Хэгстрем, у которого просто не было выбора.

Второй забег по именам был в разы проще. Но вот Глеб Ретивых из него дальше не выбрался. К счастью, Александр прошел проверку на прочность. В эпическом забеге он стал третьим, пропустив Клебо и Валнеса, но по времени с запасом попадая в финал.

Измотал Клебо, но сам захлебнулся

Большунов не был бы Большуновым, если бы в финале не рискнул. Несмотря на все расклады. Он мог бы спокойно разложиться на бронзу, тем более третье место для старта сезона и начала мини-тура — отличный результат. Однако Русский Медведь, как его обычно называют норвежские журналисты, снова попытался схлестнуться с Клебо — и с первого метра дистанции задал космический темп.

На финальном подъеме Сан Саныч захлебнулся. Но так измотал Клебо, что того в гору (!) обошел отсидевшийся за спинами Валнес. На равнинной прямой Йоханнес ничего с Эриком сделать уже не мог. А Большунова примерно по той же схеме «подобрал» Иверсен.

Валнесу, по-хорошему, половину призовых нужно отдать Александру. А если серьезно, то Эрик — большой молодец. Он одержал первую большую победу в карьере и сделал то, чего почти никому и никогда не удавалось: обыграл Клебо в честном финишном спурте.

Большунов же уже завтра может сделать большое дело — вернуть себе желтую майку лидера Кубка мира. Разделка на 15 км — отличная для этого возможность. А Клебо, похоже, придется ждать следующего спринта.