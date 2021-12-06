Сергей снова на самых заметных ролях в Кубке мира.

Российская сборная заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. При этом на финише Сергей Устюгов до последнего рубился с Йоханнесом Клебо и проиграл норвежцу всего 0,2. Так близко подобраться к лучшему финишеру мира редко кому удается. Правда, сразу после россиянин предположил, что Клебо просто не раскрывал все карты.

— Итак, вы убеждены, что Клебо на финише не выкладывался на всю?

— Ну а как? Это лучший финишер мира. Ну, не считая классического спринта, — тут Сергей кивнул на проходящего мимо Терентьева. — Клебо все контролировал. Это же Клебо! Всех на финише разматывает. Может быть, он просто хотел немного пустить пыль в глаза и показать острую борьбу?

— Обычно все, кто выкатывается с ним на финишную прямую, выглядят обреченными. А вы зарубились.

— Честно? Я просто не поверил в себя. Если Клебо поддался — окей. А если же нет, то мне на 100 процентов не хватило веры в себя.

— Почему?

— Потому что финиши в последнее время я проигрываю. А тут как-то получилось...

— Маркус Крамер говорит, что в топ-форме вы можете рубиться с Клебо на финише.

— Маркус — оптимист. Вот в разделке все выступили неудачно. А он нам: в эстафете все будет по-другому. Артем Мальцев пошутил про оптимизм тренера. Но он нам постоянно говорит, что если начнем мыслить плохо, будет только хуже.

— Было ощущение, что норвежцы «гуляли» на четвертом этапе.

— Так и есть. Огромную работу проделал Иван Якимушкин. Я вот тоже экономился. Понял, что смысла растрачиваться нет, надо беречь силы на финиш.

— Вы шли плотно. В субботу Йохауг предъявила Сориной за несоблюдение дистанции. Что думаете?

— А на меня, кстати, не жаловались после эстафеты? Тоже пару раз по палкам дал. И Клебо в том числе. Но это нормально. У нас контактный вид спорта. Это в легкой атлетике каждый бежит по отдельной дорожке. Лыжи — другое. Раньше вообще локтями толкались, вытесняли с трассы.

— Скучаете по тем временам?

— Конечно! Прыгнул вперед — и закрыл кого-нибудь. Весело. Помню, как на предолимпийской неделе в Сочи Нортуг вот так прикрыл японца. Петтеру дали предупреждение — и все. Сейчас за такое сразу дисквал.

На Губерниева не обижаюсь

— В эфире «Матча» вы передавали приветы биатлонистам. Почему?

— Не хочу никого обижать, но было такое сообщение в наш адрес: «Ну что, лыжники, без подиума сегодня?»

— Месседж от Дмитрия Губерниева зацепил вас?

— Да нет, просто тоже передал Дмитрию привет. Он нас подтролливает.

— Это добавляет перчинки?

— Да все ради забавы.

— То есть никаких обид?

— А что обижаться? Он ничего плохого мне не делал. Да, болтает, но это же его работа.

— Тем более про лыжные гонки говорят больше.

— Если после слов Дмитрия Губерниева найдутся спонсоры, которые выделят ратрак моей спортивной школе, то я буду говорить о нем все что угодно. (Смеется)

Не на каждой гонке нужно уделываться в кашу

— Два этапа Кубка мира прошли. В целом все идет нормально?

— Конечно. Я на Кубке мира. Настроение отличное. Может быть, со стороны выглядит странно, когда я с улыбкой после 25-го места. Но мне кажется, лучше так. Родные будут видеть, что у меня все хорошо, не загоняюсь. Им спокойнее. А если прибегу 25-м и после этого буду унылым и убитым, разве от этого кому-то станет проще?

— Правильно понимаю, что за последние два года вы немного растеряли веру в себя и сейчас она возвращается?

— Раньше на этапах Кубка мира у меня в голове постоянно было «должен, должен, должен». Каждый раз хотел кому-то что-то доказать. А теперь я наоборот понимаю, что могу. И нужно отдавать себе отчет, когда я должен проявлять себя, а когда не стоит уделываться в кашу.

Вот в субботу вечером понял: а я же не попадаю в Давос на коньковые 15 км. У нас отсекают двух последних. При этом я на разделке не убивался. У меня оставался запас. И держи в голове про двух последних, мог бы добавить.

— Не боитесь, что привыкнете беречься, а когда надо будет включиться — просто не сможете?

— Вспомните Нортуга. Первые годы он бегал все. А потом стал то сходить, то догуливать. У нас совершенно другой менталитет. В субботу Денис отличился на финише. Выложился так, что его рвало. На мой взгляд, это не та гонка, где нужно было так выворачиваться. Вот эстафета — да. Там бежишь за команду. Совершенно другое. Здесь надо умирать каждый раз, вне зависимости от уровня соревнований.