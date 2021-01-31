Народ радуется победам — спринты не испортили общую картину.

На минувших выходных в Фалуне российская лыжная сборная полностью перевернула ситуацию по сравнению со стартами Кубка мира недельной давности в Лахти. Александр Большунов одержал две красивые победы, в обоих случаях опередив норвежцев на доли секунды, а Юлия Ступак в масс-старте убийственным финишем оставила позади великую Терезу Йохауг. Спринты оказались менее удачны, зато в обойму лидеров вернулся Сергей Устюгов.

Большунов — герой, Устюгов — вернулся

Главным событием уик-энда стали разборки Клебо и Большунова в 15-километровке с общего старта. Йоханнес проиграл россиянину, а до этого уступил Александру и в «разделке», но оправдался в СМИ тем, что получил приказ не обгонять соперника — чтобы не спровоцировать ускорение Саши в заочной борьбе с Крюгером.

Разборки прекрасной шуткой подытожил пользователь сайта «СЭ» Andre_Saratov: «Интервью Клебо. Мне вчера приказали не обгонять Большунова, а сегодня забыли отменить приказ».

Помимо радостных эмоций болельщики отмечают ценность победы и седьмое место Сергея Устюгова.

Инок: «Эта победа Большунова намного ценнее, чем вчерашняя — обыграть всех норгов в формате масс-старта, включая Клэбо — это дорогого стоит! Еще и после падения, браво Саша, так и дальше действуй!»

PvsZ: «За Устюгова очень радостно, форма весьма неплохая, может, и с ЧМ что-то получится. Все-таки слишком велика пропасть между Большуновым и остальными нашими, еще один топовый гонщик был бы очень кстати».

А вот так болеет страна:

shturm2: «Не хотел сегодня бухать, но появился повод! Саня, за тебя!!!»

А Клебо — мерзкий типок

Многим не понравилось, что Клебо на последних метрах вырвал на фотофинише серебро у Пола Голберга, который не ждал атаки сзади. Но виноват в этом почему-то Клебо.

Кузя23: «А Клебо у своего же сокомандника украл серебро разножкой. И как его еще в сборной терпят? На ровном месте, в ничего ни значащей гонке, взял и отстегнул призовые у товарища. Мерзкий типок».

«Скоро Клебо и от своих получит, и не совсем в плечо )))» — ответил Aleksey Ermolov.

Extrotre: «Все, Клебо теперь расстроится, Александр его расстроил в его фирменной дисциплине, финишерстве))»

gulnara.g.t: «Все-таки Денис Спицов настоящий друг Александра Большунова, в очередной раз попытался ему помочь, отличный парень, успехов!»

Болельщики ответили заодно и Эмилю Иверсену, который еще недавно, по его собственным словам, «мочился на всех», а теперь остался без медалей.

svidunovich_konstantin: «Иверсен Емелька, походу сегодня кто-то мокренький!»

Клебо вернулся на Кубок мира — и вернулись к нему на страницу в комментарии русские болельщики. «Большунов красавчик», «хватит бояться коронавирус» и тому подобное. Не все поверили в его слова о том, что в «разделке» норвежцу приказали не обгонять Александра. Хотя некоторые все-таки благодарили за возвращение.

Комментарии к посту Клебо. Фото Instagram

Ступак объехала Йохауг как стоячую!

В женских лыжах успехи россиянок скромнее, но произошло историческое событие — Юлия Ступак в масс-старте на финише опередила великую Терезу Йохауг.

_kate_margo_: «Браво Юля!!! Отлично уделала Йохауг на финише!!! Молодец!!!»

Olegs788: «Вот это врезала!!! Торпеда!!»

Makoveeva6455: «Юля красотка! Терезе сегодня помада не помогла!»

Shadirka: «Юля просто потрясающая! Оказывается неугомонную Терезу можно угомонить».

Vikapozharskaya: «ОНА ПРОСТО КАК СТОЯЧИХ ОБЪЕХАЛА»

Пользователи нашего сайта даже осмелились сделать вывод, что норвежский лидер, как говорилось в меме, «уже не торт».

Деметрио: «Только что посмотрел финиш и ох... как удивился! Терезу можно обыгрывать! Медали на ЧМ должны быть и у девушек. Ждем!»

Rusfed 2.0: «Нет ничего удивительного в том, что Йохауг проиграла финишный створ. Она всегда была сильна не финишем, а тем, что уходила в отрыв уже на втором километре и привозила всем в итоге минуту минимум. А вот сейчас уже не может убегать. На ЧМ, возможно, она еще сможет нокаутировать всех на тридцатке, но ее эра в целом, наверное, подходит к концу».

А кто-то великий финиш пропустил:

muratshevlokov: «Какой я тупой!! Просмотрел, как Белорукова дернула Йохауг. Никогда себе этого не прощу!!!»

Падение Большунова — не трагедия

В воскресенье событий было поменьше, но не эмоций. Главные из них вызвал своим очередным падением Александр Большунов — на сей раз в квалификации спринта, и никто в этот раз помешать лидеру Кубка мира уже не мог. По нашей болельщицкой традиции это не могло не развернуть мнение многих на 180 градусов. Но, слава богу, Сан Саныча скорее подбадривали. Если откинуть политические разборки, которые вспыхнули в комментариях, то пишут, что нашему лыжнику надо развивать горнолыжные навыки и что невозможно выигрывать все гонки. Правда, падать в четырех из пяти последних — тоже не вариант.

Golfer: «Спринт — это вообще не совсем лыжные гонки, его придумали как маркетинговый инструмент. Можно и стометровку на лыжах бегать — тоже для части болельщиков будет привлекательно. Действительно, главное — что не потянул, не порвал, не поломал ничего».

Это главные взрывоопасные с эмоциональной точки зрения лыжные баталии февраля состоятся уже в конце месяца. 25 февраля стартует чемпионат мира в Оберстдорфе.