Лыжная федерация не пошла на поводу у экологов. И получила новые данные о русском допинге

Совет международной лыжной федерации принял ряд важных решений на онлайн-совещании перед конгрессом.

Как и ожидалось, лыжная федерация отказалась вводить запрет на фторсодержащие смазки в олимпийском сезоне. Это могло бы полностью смешать карты — по оценкам специалистов, отсутствие вредного для почвы вещества снизило бы скорость лыж на 10-15 процентов. Это было бы равноценно принятию нового технического регламента в «Формуле-1», и это за девять месяцев до Пекина. Конечно, и норвежцы, и россияне нашли бы другие сочетания — но встал вопрос с тем, как искать потенциальных жуликов. СМИ писали, что FIS проводила тесты и что ее технические средства пока далеки от идеала. Сама федерация предпочла иную формулировку — что фторовый трекер «невозможно было протестировать из-за пандемии».

В этом смысле лыжные власти разошлись с биатлонными — IBU вчера как раз объявил о введении запрета на фтор. Все мы, конечно, должны заботиться о планете и поменьше ее засорять. Но решение половинчатое и не до конца понятное. С одной стороны, страны обяжут подписать некую декларацию и отказаться от фторсодержащих смазок. С другой, сам IBU признает, что и их тестер не работает, поэтому его применение отложено на следующий сезон. Как тогда проверять соблюдение декларации и наказывать нарушителей? Хотя в принципе все в духе биатлонных властей: как раз можно проверять выборочно тех, кто самый подозрительный. А мы прекрасно знаем, какую сборную больше всего любят обыскивать на соревнованиях.

География не расширяется, но Россия получит финал Кубка мира

Среди важных изменений, которые остаются в силе: FIS близка к утверждению официального календаря, а это значит, что Тюмень после всех невзгод и бойкотов получит этап Кубка мира, да еще финальный, вместо Северной Америки. Решение абсолютно логичное и заслуженное — пусть американки в прошлом сезоне были сильнее наших в женских лыжах, но объемы рынка на данный момент несопоставимы. И в Тюмени на трибунах однозначно соберется гораздо больше народу.

Хотя в целом с проведением соревнований у FIS не все гладко. На чемпионат мира 2027 года претендовал один Фалун, а турнир по фристайлу и сноуборду вообще никто проводить не хочет — так что федерации пришлось продлить дедлайн до 1 октября. Одна заявка пришла на чемпионат мира по телемарку — малоизвестный, но довольно зрелищный и веселый вид, эдакая смесь горных лыж, фристайла и лыжных гонок.

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Все это, кстати, совершенно не коррелирует с горными лыжами — на организацию ЧМ-2027 подались четыре города из Швейцарии, Германии, Норвегии и Андорры. Горные лыжи — вообще главная золотая жила FIS, в этом виде спорта наиболее ярко бросается в глаза разброс между Россией и Европой. У нас их почти не показывают из-за отсутствия результатов, у них это чуть ли не главный зимний вид спорта с самым солидным призовым фондом. Из других экзотичных новостей — включение Кабо-Верде и Танзании в состав предварительных членов федерации. Они присоединятся к Панаме, Вануату и ОАЭ и в такой мощной компании будут ждать одобрения на полноправное вступление.

FIS следит за русским допингом

Возвращаясь к лыжным гонкам — FIS также утвердила долгосрочный календарь из пяти блоков, чтобы сократить переезды. Таким образом в лыжах стараются и сократить издержки, и, как утверждается, сократить выбросы газов из-за перелетов. Это, видимо, чтобы Greenpeace не так сильно обижался из-за фтора. Будущее лыжного календаря — это в принципе сокращение количества мест проведения этапов Кубка мира за счет продления каждого из них.

Выделены основные изменения в правилах, которые вступят в силу со следующего сезона. Так, в командных спринтах сделают упор на борьбу команд в полуфиналах, а не на время — теперь из 1/2 финала в решающий забег попадают по четыре команды, и лишь две добираются в статусе lucky loser.

Ну и еще одна, казалось бы, проходная фраза в заявлении организации — о допинге. Звучит она так: «Совет также получил обновленные сведения о текущем состоянии дел и действиях FIS по делам о допинге как на национальном, так и на международном уровне, в том числе по делу о допинге в России».

Что это за такие сведения и действия — остается догадываться. Видимо, речь идет о данных ВАДА из многострадальной базы, которые последний год рассылались по федерациям. Может ли это привести к последствиям — тоже неизвестно. В данном смысле, кстати, будут весьма важны выборы нового президента FIS, которые состоятся на конгрессе 4 июня. Кандидатов — четыре, двое представляют Швецию (среди них миллиардер, глава Head Йохан Элиаш), по одному от Швейцарии и Великобритании. Многолетний (с 1998 года) глава федерации Джанфранко Каспер наконец уходит на покой. Для России он был не самым худшим человеком и даже защищал наших в период поголовных дисквалификаций. В данном случае точно не хотелось бы повторения ситуации с биатлоном, где приход к руководству шведа Олле Далина не принес нам ничего хорошего.