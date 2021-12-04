«Я в бешенстве, она стучала мне по палкам». Йохауг проиграла 0,3 секунды и винит в этом русскую лыжницу

Татьяна Сорина уже извинилась перед норвежкой.

Кубок мира. Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 26.58,4

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,3

3. Рози Бреннан (США) — 11,3...

5. Наталья Непряева (Россия) — 28,5...

8. Татьяна Сорина (Россия) — 35,8...

17. Вероника Степанова (Россия) — 1.01,6...

19. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.09,8...

22. Юлия Ступак (Россия) — 1.19,7...

28. Лилия Васильева (Россия) — 1.30,7...

40. Мария Истомина (Россия) — 1.49,3

Норвежские болельщики покидали стадион с понурыми лицами. Их любимица Тереза Йохауг проиграла. На домашней трассе. Принципиальной сопернице — молодой и озорной шведке Фриде Карлссон. Да еще такой мизер — обиднейшие 0,3. Негодовала и сама 14-кратная чемпионка мира. Вот только в первых комментариях после финиша всю злость она обрушила не на себя, а на российскую спортсменку — Татьяну Сорину.

— Я в бешенстве, — не подбирала Тереза выражений в эфире NRK. — Она реально все время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражало, я теряла ритм. Вполне нормально посидеть у кого-то за спиной, но ты должна давать немного места и не цеплять палки той, за кем бежишь. Я знаю, что она не делала это специально, но в то же время нельзя бежать по палкам бегущего впереди. Так не делается. Высказала ей во время гонки.

Рабочие моменты

Дело тут в том, что трасса в Лиллехаммере очень маленькая. Вероника Степанова, например, сетовала, что никак не могла обойти образовавшуюся перед ней группу — тупо не было места. Совершенно естественно, что в таких условиях каждый спортсмен пытался найти более быстрого — и пристроиться за ним. Порюкзачить. Наша Татьяна Сорина зацепилась за самую крупную рыбу — Йохауг. И два круга сидела за ней. Вплоть до тех пор, пока норвежка не финишировала.

Несколько раз наша спортсменка действительно была неаккуратна. Не со зла. Просто так бывает, когда сидишь за кем-то. У Червоткина после финиша была точно такая же претензия: один и тот же спортсмен несколько раз долбил его по палкам и наезжал на лыжи. Алексею пришлось предъявить неосторожному спортсмену. Тот все понял. Сколько еще было подобных эпизодов по ходу разделок — не счесть. Рабочие моменты.

Тереза приняла извинения

При этом легко можно понять и Йохауг. Да, Сорина не нарушала правила. По крайней мере настолько, чтобы речь шла о каких-то санкциях. Но эти мизерные 0,3 секунды Тереза вполне могла потерять из-за тех самых мелких стычек с россиянкой. И цена этого оказалась велика — победа.

Прекрасно понимает это и сама Татьяна. Поэтому, узнав о претензиях со стороны Йохауг, она тут же извинилась. Тереза так же быстро приняла извинения, поэтому потенциальный конфликт улажен до тех пор, пока из него можно было бы что-то раздуть. Победителем же во всей этой истории вышла Фрида. 22-летняя шведка одержала вторую победу в сезоне и теперь довольно неожиданно лидирует в общем зачете Кубка мира.