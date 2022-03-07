Никита Крюков рассказал, как готовил к Олимпиаде в Пекине китайскую сборную по лыжным гонкам

Интервью олимпийского чемпиона, который готовил к Олимпиаде в Пекине китайскую сборную по лыжным гонкам, а теперь может оказаться в биатлоне.

В Ярославской области прошел Деминский марафон, который собрал небывалое количество звезд. В том числе — олимпийского чемпиона Никиту Крюкова. Который работал со сборной Китая и по условиям контракта по ходу Игр в Пекине не общался с прессой.

— Ехал — и кайфовал по полной, — делился Никита после финиша в Демино. — Смотрел по сторонам, наслаждался происходящим. В рюкзаке была колонка с музыкой — красота! Даже ребята, которые обгоняли меня, постоянно улыбались: «Никита, спасибо за музыку, спасибо за позитив». Могу себе позволить! Пусть лидеры и чемпионы бегут на время. Мы уже простой народ. Иной раз накатывала мысль побороться, отыграть пару мест, а потом сам себе говорил: «Да расслабься, кайфуй».

Ван Цян уже вошел в историю китайского спорта

— Позади Олимпиада. Как руководство оценило работу?

— А какое руководство?

— Китайское.

— А, это. Пока еще Кубок мира продолжается. Я здесь, они там. Не знаю, подводили они что-то или нет. Мне ничего не сообщали.

— Контракт у вас с Китаем когда заканчивается?

— Он был до конца февраля.

— То есть уже все?

— Да, но я продолжаю вести Ван Цяна. План ему пишу, на гонки настраиваю, мы созваниваемся. Но это все пока без контракта.

— Его второе место в Драммене — космос?

— Я безумно за него рад. Он вошел в историю! У китайских лыжников подобных успехов и близко не было. И не представляю, что в ближайшее время кто-то переплюнет это второе место.

— Ему 28 лет. Где он прятался?

— В Китае! Два года они же вообще не выезжали из страны.

— Как восприняли его дисквалификацию в четвертьфинале на Олимпиаде?

— Все безумно расстроились. Ощущения были примерно как после серебра в Сочи. Вроде все не так плохо, но мечтал о другом и изменить ничего уже не можешь. Хотя Ван был точно готов на попадание в финал.

— Оспорить решение судей было невозможно?

— Мы с китайскими руководителями пытались. Но судьи сразу сказали: «Вы можете спорить, но решение уже не изменится».

Китай или Каминский?

— С Китаем — точно все?

— Пока вопрос. У меня нет никакой информации. Что думают китайцы — тоже не знаю.

— А было бы интересно продолжить вести того же Цяна?

— Если они чуть-чуть изменят условия.

— Финансовые?

— Нет-нет. Семь месяцев безвылазно там работал, семью не видел — я так не могу. И четко сказал им об этом. Нужно либо меня отпускать домой, либо семью разрешать привозить. Иначе невозможно. Они сильно переживают из-за ковида. Не знаю, будет ли все и дальше так жестко.

— Есть ли у вас какие-то варианты в России?

— Говорили с Юрием Каминским. Если никуда и ничего — может быть, пойду к нему. Может, просто годик поваляюсь — отдохну. После Китая надо восстановить силы. Хотя биатлон тоже интересен. Там много общего с лыжами.

— В шоке от недопуска наших спортсменов на международную арену?

— Тяжелый вопрос. Я что могу сделать? Уже и раньше отстраняли, и флаг забирали — не знаю, чего ждать дальше.

— Какие-то совместные российско-китайские соревнования. Это возможно?

— А почему нет? У нас дружба между странами. Решат вопрос с визами — и все может быть.