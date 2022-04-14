Главная звезда российских лыж нулевых годов Евгений Дементьев на прошедшем чемпионате России официально объявил о завершении карьеры.

Дементьев не выступает за сборную России уже шесть лет, заключительный старт был в декабре 2016-го. За эти годы российские лыжи кардинально преобразились: зажглась мегазвезда Александра Большунова, выросло целое поколение талантливых спортсменов, а Елена Вяльбе окончательно закрепилась как бессменный президент федерации.

Дементьев — лидер из предыдущей эпохи, когда любой мужской подиум Кубка мира нам был за счастье, а олимпийская победа являлась абсолютно уникальным достижением. Тем более такая красивая, как у Евгения. Потом, к сожалению, карьера Дементьева складывалась не безоблачно: были и не совсем удачные сезоны, и допинговая дисквалификация.

После нее олимпийский чемпион вернулся, но уже не поднялся на былой уровень. Тем не менее на внутрироссийских стартах он выступал вплоть до самого последнего времени. Пока на недавнем чемпионате России в Сыктывкаре окончательно не объявил о завершении карьеры. И даже после этого 39-летний лыжник принял участие в марафоне в родном Ханты-Мансийске!

— Дома марафон понравился как никогда, — улыбнулся Дементьев. — В этот раз я его просто проехал, для себя. На первом круге 25 км мне сломали палку, и после этого я уже выключился из борьбы за высокие места. Хотя изначально было желание за них побороться.

Евгений Дементьев. Фото Getty Images

Мне нужно было выступать, чтобы продвигать свой бренд

— В чем смысл, если вы недавно объявили о завершении спортивной карьеры?

— Профессиональным спортсменам нельзя резко заканчивать. Да и удовольствие от марафонов я по-прежнему получаю. Хотя в плане тренировок, конечно, сейчас стал работать гораздо меньше. Последний месяц тренировался реально мало, в некоторые дни вообще не выходил. Сейчас уже четвертый день после марафона, а я не бегал и не катался. Раньше такого нельзя было себе представить.

— Для многих любителей лыж вообще стало открытием, что вы до сих пор соревнуетесь. Что вас мотивировало все эти годы, имея титул олимпийского чемпиона, выступать на уровне чемпионата России?

— Наверное, это связано с тем, что у меня не было конкретных вариантов, чем заняться и на что переключиться после спорта. К тому же мы уже шестой год придумываем вещи, которые напрямую связаны с лыжными гонками, — экипировку, лыжи, палки. Чтобы их тестировать и продвигать, мне нужно было самому выступать.

— Кстати, о выступлениях. Почему ваша сборная ХМАО, которая исторически была сильнейшей в стране, теперь с трудом попадает в эстафете в топ-10? Что случилось в регионе с лыжными гонками?

— Сложно ответить на этот вопрос. Проблем накопилось много, просто до поры их не было видно и они не решались. Работа над резервом велась, но, может быть, неправильно. Мне правда сложно объяснить, почему получился такой провал. Сейчас регион озабочен этой проблемой, подрастает неплохое молодое поколение. Перспективы есть.

— Почему вы сами никогда не пытались стать тренером? Для многих бывших спортсменов это логичное продолжение карьеры.

- Мне просто это неинтересно. Я прекрасно понимаю, как устроен мой собственный организм, но готовить кого-то еще... Наверное, это не мое.

Евгений Дементьев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сомневаюсь, стоит ли переходить с моим брендом на массовый рынок

— Вы уже несколько лет развиваете собственный бренд спортивной экипировки. Как это выглядит?

— Я принимаю непосредственное участие во всех этапах работы — от разработки до тестирования. Дизайнеры у нас на аутсорсе, то есть мы даем задание, а они его выполняют. Материалы сами выбираем на фабрике, все сами щупаем, трогаем...

— В ваших комбинезонах бегали и многие члены сборной России. Они довольны?

— Да, всем нравится. На самом деле я очень ценю такой фидбек. Потому что топовый спортсмен, как никто, имеет возможность сравнить и подсказать, где и что стоит исправить.

— Почему вы не выходите на массовый рынок, так чтобы каждый любитель мог приобрести эту экипировку?

— Это сложный выбор, потому что при увеличении объема может пострадать качество продукта. Пока мы взвешиваем и сомневаемся, стоит ли делать этот шаг. Уходить от качества в массовый рынок? Наверное, мы просто еще не выросли, чтобы выполнять такие гигантские объемы производства.

— Вы теперь производите не только одежду, но и лыжи и палки?

— В этом году у нас появились тестовые лыжи, сделанные конкретно под меня. Я выступал на них процентах в 90 соревнований этого сезона. По качеству они несильно уступают самым топовым лыжам, на которых я раньше соревновался. Палки мы производим уже второй год. Тоже все отзывы положительные.

— Теперь, когда поставки иностранного инвентаря затруднены, ваши лыжи могут стать реальной альтернативой?

— Хотелось бы, но дело в том, что если палки мы делаем в России, то лыжи — в Италии. И пока у нас абсолютно те же проблемы, что и у иностранных производителей. Топовые модели одежды раньше тоже шили в Италии, но сейчас предприняли несколько шагов, чтобы теперь делать их в России. В новых условиях необходимо меняться.

- Вы несколько лет выступали исключительно на российских стартах. Эти турниры готовы, чтобы на будущий год к ним приехали Большунов и другие звезды сборной? Смогут ли они организовать все на соответствующем уровне?

— Думаю, да. В Тюмени, Ханты-Мансийске к этому однозначно готовы. Чемпионат России в Сыктывкаре показал, что, хотя там центр не совсем адаптирован, все равно организаторы справились с трансляциями, проживанием, приемом зрителей... Уверен, что они сделают нужные выводы и в следующий раз все будет совсем круто. Плюс у нас есть прекрасная база в Сочи, которая абсолютно ничем не уступает европейским.

— Будут ли интересны соревнования, где Большунов выигрывает все гонки, в которых принимает участие?

— На Кубке мира было примерно то же самое, за победу во всех гонках боролись Большунов и Клебо. Тем более впереди целый подготовительный период, может многое поменяться. У нас подрастают отличные юниоры, им вообще на руку, если получится весь сезон соревноваться с лучшими сборниками.

— У вас самого не появится мысли тряхнуть стариной, чтобы выйти на одну лыжню с нынешними звездами?

— Ха-ха! Точно нет. Я уже давно перегорел, поэтому уход из спорта получился вообще не болезненным. Даже Кубки мира смотрел именно как зритель, без всякой задней мысли.

Евгений Дементьев

Родился 17 января 1983 года в поселке Таежном (ХМАО).

Олимпийский чемпион (2006), серебряный призер Олимпийских игр (2006).

Серебряный (2007) и бронзовый (2005) призер чемпионата мира. Многократный победитель и призер этапов Кубка мира.