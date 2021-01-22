Устюгов и норвежцы возвращаются на Кубок мира. В лыжах начинается настоящее веселье

Но есть и ощутимые потери. Простуда, «корона» и травмы выбили трех наших ведущих лыжниц.

В субботу в Лахти стартует первый после «Тур де Ски» этап Кубка мира. Мало того, что все и так уже соскучились по лыжам, так теперь нас ждет ряд ощутимых бонусов: эстафеты, долгожданное возвращение Сергея Устюгова и даже норвежской сборной. Правда, пока без Клебо. Йоханнес по-прежнему до смерти боится подхватить коронавирус и остался дома. При этом пообещал появиться на следующем этапе в Фалуне. Благо там и программа спринтерская, и от Осло на машине всего 400 км, то есть можно добраться самостоятельно и ни с кем не контактировать.

В любом случае в Лахти Клебо едва ли был бы хедлайнером. В программе финского этапа скиатлон и эстафета. На прошлой неделе прошел лыжный чемпионат Норвегии, и там Йоханнес в дуатлоне стал только 15-м. Хотя даже при этом тренеры говорят, что могут заявить его в этом виде программы на чемпионате мира. То ли они что-то знают, то ли хотят верить в чудо.

Армия, мечтающая о медалях

Фаворитом скиатлона в Финляндии, конечно же, будет Александр Большунов. Он настолько приучил всех к своим победам в дистанционных гонках, что даже второе место будет признано легкой сенсацией. Хотя те же норвежцы во главе с Эмилем Иверсеном и действующим чемпионом мира Шуром Рете явно горят желанием напомнить всему миру, где находится главная лыжная страна на этой планете. Безусловно, добавит конкуренции финн Ииво Нисканнен. Тем более, дома. Но и у нас есть целая армия, мечтающая о медалях. По сути, все, кто зажигал на недавнем «Тур де Ски».

Устюгов скиатлон не побежит. В декабре он бился на чемпионате Свердловской области, а недавно стал победителем Кубка России в Кирово-Чепецке, выполнив установленные к себе им же критерии отбора на Кубок мира (в команде его ждали и без этого), и, наконец, откроет международный лыжный сезон. Причем именно в Лахти, на том самом стадионе, на котором он провел самый громкий турнир в карьере — ЧМ-2017. Тогда Сергей завоевал сразу пять медалей, включая две золотые. Возвращать Лосенка на топ-скорости планируют постепенно, поэтому на предстоящем этапе он выступит только в эстафете. Причем, вполне возможно, в составе второй команды. Но и это — хорошо. Устюгова очень не хватало. И ужасно хочется увидеть его уже хотя бы где-то.

Вообще именно эстафета — перчинка финского этапа. Это суперзрелищный вид программы, но в календаре Кубка мира она всего лишь раз. Для России в Лахти будет важно не только победить норвежцев, но и проверить накануне чемпионата мира тактические наработки. Например, поставить Большунова на второй этап — с тем, что он попытался сделать на нем существенный задел. Надо также разобраться с финишером, если им будет не Сан Саныч. И будет ли место в команде Устюгову? Кто и где побежит — пока неясно. И благо, что все это вопросы не от безысходности, а из-за нынешней сверхконкуренции в сборной.

Невероятно любопытной представлялась и женская эстафета. Все-таки у нас подобралась очень интересная команда: Наталья Непряева и Татьяна Сорина, Юлия Ступак в роли финишера. Оставалось выбрать четвертую между Яной Кирпиченко и Алисой Жамбаловой. Но, к сожалению, перед лахтинским этапом наша команда понесла ощутимые потери. И как российская команда теперь будет набирать состав на эстафету в Лахти — не очень понятно. Ступак простыла, Жамбалова подхватила «коронавирус» и находится на изоляции, а Сорина вообще порвала связку на ноге. Елена Вяльбе уже сказала «Р-спорту», что Татьяна месяц точно будет без стартов. А чемпионат мира стартует уже 25 февраля. Сами понимаете, при таких раскладах есть немаленькая вероятность, что открытие нашей сборной в этом сезоне пропустит главный турнир года.

Если в мужских соревнованиях возвращение норвежцев может не сильно поменять расклады, то в женских все переворачивается. Побежит Тереза Йохауг, и этим все сказано. Она не только наверняка заберет скиатлон, но и в эстафете может привезти такой отрыв, что остальные этапы не будут иметь значения. Судя по чемпионату Норвегии, временная заморозка международного сезона вообще никак не сказалась на ее форме.

Расписание этапа Кубка мира в Лахти

23 января

12:30. Женщины. Скиатлон.

15:00. Мужчины. Скиатлон.

24 января

11:30. Женщины. Эстафета.

12:40. Мужчины. Эстафета.