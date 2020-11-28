Интервальные классические гонки на этапе Кубка мира в Руке принесли сборной Норвегии две победы.

Этап Кубка мира в Руке (Финляндия)

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25,01

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 21,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 26,0

4. Татьяна Сорина (Россия) — 26,1

5. Наталья Непряева (Россия) — 30,3...

26. Юлия Ступак (Россия) — 1.33,8...

28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.35,7...

32. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.43,6...

41. Кристина Мацокина (Россия) — 2.05,1...

46. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.20,4

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34.04,6

2. Алексей Червоткин (Россия) — отставание 15,2

3. Александр Большунов (Россия) — 18,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,8

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 21,7

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 32,8

7. Илья Семиков (Россия) — 33,2

8. Евгений Белов (Россия) — 37,7

9. Илья Порошкин (Россия) — 42,3...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 56,2...

18. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.11,6...

21. Эмиль Вокуев (Россия) — 1.14,6...

50. Глеб Ретивых (Россия) — 2.14,2

Победитель Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов совершил маленький подвиг в классической гонке на 15 км с раздельным стартом, но грандиозное финишное ускорение принесло лидеру нашей команды только бронзу. Второе место на этапе в финской Руке занял еще один россиянин — Алексей Червоткин, лидировавший большую часть забега. А победил с солидным преимуществом норвежец Йоханнес Клебо, который явно настроен отобрать в этом году у Большунова «Большой хрустальный глобус».

Тереза снова безупречна

Начинали программу субботних стартов в заснеженном финском лесу под Куусамо лыжницы. Главный итог женской гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом — первая в сезоне победа Терезы Йохауг. Никто не сомневается, что лидер сборной Норвегии в этом году снова выиграет общий зачет Кубка мира. Помешать этому может только форс-мажор. Но пока форс-мажора нет, и Тереза уверенно записала на свой счет стартовую дистанционную гонку, привезя ближайшим соперницам более чем 20 секунд. Второе и третье места — у шведок Фриды Карлссон и Эббы Андерссон. Скорее всего, именно они будут главными конкурентками Йохауг на лыжне, пока от своей непонятной болезни не вылечится Ингвильд Остберг. Впрочем, в воскресной гонке преследования на хвосте у 10-кратной чемпионки мира также будут висеть россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Сорина показала в Руке лучший результат в карьере, став четвертой. Татьяна долгое время претендовала на подиум, но на последнем отрезке дистанции ее опередила Андерссон. Как бы то ни было, финишировав выше Натальи Непряевой, Сорина сделала серьезную заявку на лидерство в сборной России в нынешнем Кубке мира. Для лыжницы, которая весь прошлый сезон пропустила из-за декрета и раньше на взрослом уровне особо не блистала, нынешние результаты — настоящая фантастика. Непряева с учетом спринта сейчас третья в общем зачете трехдневного тура. И у Натальи отличный шанс открыть счет медалям в воскресенье.

Первой завтра в гонке на 10 км «коньком» стартует Йохауг, за ней с 16-секундным отставанием уйдут на дистанцию Фрида Карлссон и Наталья Непряева. Сорина будет начинать гонку четвертой, уступая второму и третьему месту всего 3 секунды. Вероятно, именно тройка Карлссон — Непряева — Сорина возглавит погоню за лидером. Шансов на золото у них, конечно, не слишком много — слишком безупречной пока выглядит Тереза. Но медали кого-то из двух россиянок кажутся очень реальными.

Первый подиум Червоткина

Мужская классика развивалась по более драматичному сценарию, хотя очевидно, что в плане зрелищности интервальные гонки все больше уходят в прошлое. Что бы ни говорили поклонники лыжного олдскула, неискушенному зрителю наблюдать за подобного рода мероприятиями весьма непросто. На сей раз интрига раскручивалась достаточно медленно, и долгое время в центре внимания был Алексей Червоткин. Этот российский лыжник до появления на трассе Йоханнеса Клебо прочно держался на первой строчке. К отметке в 10 км Алексей немного сбавил обороты, но на последнем круге ускорился и очень долго ждал главных соперников на покрытом шкурами «лидерском троне».

Клебо пролетел дистанцию словно на крыльях, уже к пятому километру оформив преимущество над Червоткиным в 10 секунд и потом только увеличивая отрыв. А вот для Большунова гонка складывалась тяжело. Вплоть до последнего круга он шел пятым, и казалось, что Александр вторую гонку подряд в Руке останется без медалей. Но потом произошло чудо: на последних километрах лидер нашей сборной так мощно раскатился, что сумел обойти и Иверсена, и Нисканена. Но для того чтобы настичь Червоткина и Клебо, дистанции уже не хватило. Хотя до Алексея оставалось всего три секунды. Как бы то ни было, у Большунова — первая медаль в сезоне, а у Червоткина — первый личный подиум в Кубке мира.

Men's 15 km Classic

Final result



1?? KLAEBO J. ?? 34.04.6

2?? CHERVOTKIN A. ?? +15.2

3?? BOLSHUNOV A. ?? +18.0



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5?? NISKANEN I. ?? +21.7

1??1?? HAKOLA R. ?? +49.3

1??7?? M?KI J. ?? +1:09.3

1??9?? HYV?RINEN P. ?? +1:14.1 — Ruka Nordic (@RukaNordic) November 28, 2020

Должны ли мы расстраиваться по поводу поражений наших лидеров от норвежцев в двух первых гонках сезона? Конечно, чтобы поймать кураж, Большунову неплохо было бы выиграть на первом же этапе — и у него будет такой шанс в завтрашней гонке преследования. Хотя в короткой гонке свободным стилем против лидирующего Клебо будет сложно. Что касается итогов субботнего старта, то в первой десятке на «классике» отметились еще трое россиян — Илья Семиков, Евгений Белов и Илья Порошкин. По этому показателю мы опередили даже норвежцев. Хотя, конечно, всегда хочется большего. Сейчас — побед.