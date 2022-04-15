Лидер мужской лыжной сборной России стал великим буквально за три месяца.

Середина апреля. 25-летний Александр Большунов продолжает выигрывать. На этот раз он взял «Хибинскую весну» — гонку в Мурманской области на 15 км. Это его десятая победа в грандиозном сезоне. Сезоне, который Сан Саныч начал на больничной койке...

Жуткое начало

Межсезонье превратилось для Большунова в испытание. Были крайне болезненное падение на велосипеде, серьезные проблемы с икрами и, наконец, огромные неприятности с зубами. Он не мог толком тренироваться. А в октябре, когда соперники уже готовились на снегу, вообще перенес операцию на челюсти из-за проблем с кистой, возникшей из-за неправильно сделанной пломбы нервного канала зуба.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что в тот момент Большунову даже пришлось брать терапевтическое исключение — необходимы были лекарства для поддержания нормального состояния.

— Переживал — не то слово, — вспоминал сам спортсмен в Пекине. — Видишь, что до старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне. Мне один знакомый в тот момент сказал: «Да все нормально, у тебя теперь только один путь — наверх. Все должно получиться».

Начало сезона для Александра действительно было необычайно сложным. После неплохого выступления в Руке наступила непривычная для него безвыигрышная серия:

— в Лиллехаммере — непопадание в финал в спринте, 14-е место в коньковой разделке и четвертое в составе эстафеты;

— в Давосе — пропуск спринта и 12-е место в разделке;

— в Дрездене — непопадание в топ-30 в спринте и третье место в командном спринте.

Ни одной победы у Сан Саныча не было и на «Тур де Ски». Призовые места — да. Но в тотале — больше 2 минут проигрыша Йоханнесу Клебо.

А все старты после многодневки из-за коронавируса просто отменили.

Преображение

С таким психологическим бэкграундом он в феврале прилетел в Пекин. На контрольной скиатлонной тренировке Денис Спицов спокойно выдерживал его темп. На заключительных перед первым стартом тренировках чемпион мира вообще не блистал.

— За три дня до скиатлона у меня по плану была проработка, — вспоминал Большунов в интервью «СЭ». — Самочувствие было такое, что я катаюсь быстрее, чем делаю работу. Когда ускорялся, это было почти до слез. Я понимал, что просто «мертвый», мои движения вообще никакие. Леха Червоткин пролетает меня, а я ничего сделать не могу. Вроде стараюсь за кем-то идти, но понимаю, что отстаю. Ту тренировку я даже не доделал. Вернулся в деревню отдыхать.

Казалось бы, безысходность. Но именно с этого момента начинается ренессанс Александра. Кто-то объясняет это чудом, кто-то — железным характером спортсмена. Но первую гонку на Олимпийских играх — скиатлон — он выигрывает с огромным преимуществом. Успевает и поплакать от счастья на последнем круге, и взять флаг.

После этого Большунова не остановить. Он на невероятном подъеме:

— 15 км — серебро;

— эстафета — золото;

— командный спринт — бронза;

— марафон — золото.

Из Китая 25-летний спортсмен уезжал в статусе короля лыж.

Финиш

Можно только догадываться, как бы Александр выжигал на Кубке мира. Вряд ли кто-то сомневается, что трехкратный олимпийский чемпион в очередной раз забрал бы Королевский марафон в Осло. Увы, российских лыжников попросили с международных стартов. Однако, несмотря на драматичный поворот, запаса сил Большунову хватило, чтобы жечь и на внутренних стартах.

Начал свой победный поход по России Александр в Демино. Сначала выиграл любимые 50 км, а на следующий день вышел на 25 км и, несмотря на отсутствие какого-либо отдыха, выиграл и их. Турнир «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке в расчет брать не будем — нормально выступить там он смог только в спринте.

Потом был чемпионат страны в Сыктывкаре. Большунов бежал всю программу. Итог: четыре победы, серебро (в спринте) и бронза (в эстафете).

На этом можно было бы остановиться, однако неутомимый чемпион отправился на ультрамарафон в Мончегорск. ЧР на 70 км классикой! И снова — золото.

В четверг прошла «Хибинская весна», где в упорной борьбе на финише опередил Андрея Ларькова.

Таким образом, Александр пробежал за сезон 33 гонки. Выиграл из них — 12. Причем 11 — за два последних месяца. Убойный финиш олимпийского сезона!