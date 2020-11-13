Звезда сборной Норвегии снова взяла подозрительный больничный. На лыжню ее не пускают врачи

Норвежская лыжная ассоциация заявила, что двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Остберг пропустит сезон по решению медицинского штаба, но будет готовиться к Олимпиаде-2022

Одна из сильнейших лыжниц мира Ингвильд Остберг решила пропустить предстоящий сезон по состоянию здоровья. 30-летняя спортсменка разослала письмо своим спонсорам и товарищам по команде, в котором сообщила, что будущей зимой сделает перерыв в выступлениях, но продолжит тренировки, «для того чтобы вернуться еще сильнее». В пресс-релизе Норвежской лыжной ассоциации, посвященном этой новости, утверждается, что на годичном перерыве настояли врачи. И это при том, что в начале и концовке прошлого сезона Остберг тоже не выступала из-за проблем со здоровьем.

Кошмар из фигурного катания

Ингвильд — одна из немногих в женском лыжном пелотоне, кто может составить конкуренцию другой знаменитой норвежке — Терезе Йохауг. В 2019 году Остберг выиграла многодневку «Тур де Ски» и общий зачет Кубка мира, но после этого начали приходить странные новости. Перед началом прошлого сезона опытная спортсменка провела пресс-конференцию, на которой, запинаясь, сообщила, что не прошла медицинские тесты, и попросила журналистов не спекулировать на теме ее здоровья. Правда, позднее в СМИ все равно просочилась информация, что у Ингвильд недобор веса и, возможно, проблемы с обменом веществ. Обычно подобная тема характерна для видов спорта, в которых требуется легкость — например, в фигурном катании или художественной гимнастике или в прыжках на лыжах с трамплина. Но почему-то подобный кошмар добрался и до норвежских лыж.

Допуск до стартов Остберг получила только к началу «Тур де Ски» и с ходу заняла на этой тяжелейшей многодневке третье место, пропустив вперед только Йохауг и россиянку Наталью Непряеву. В феврале Ингвильд стала третьей на скандинавском «Ски туре», проиграв все той же Йохауг и еще одной норвежке — Хейди Венг. Однако в марте выяснилось, что проблемы со здоровьем не исчезли: у Остберг диагностировали стрессовый перелом пяточной кости, и за всеми волнениями, связанными со срывом последних этапов Кубка мира из-за пандемии, она наблюдала уже издалека. Но это был еще не конец неприятностям.

В июле, едва лыжники после всех карантинов начали подготовку к новому сезону, Ингвильд, уже восстановившая свою пятку, вновь предстала перед журналистами на костылях. У нее снова диагностировали стрессовый перелом ноги. Как туманно пояснил врач сборной Норвегии Ойстейн Андерсен, причиной новой травмы стала «сложность соблюдения баланса между подготовкой и такими факторами восстановления, как питание, отдых и сон». И в конце концов битва Остберг со своим организмом привела к решению пропустить будущий сезон. Конечно, не факт, что лыжница много потеряет: из-за пандемии перспективы проведения соревнований в декабре и далее остаются туманными. Но сам факт, что спортсменка, испытывающая такие проблемы со здоровьем, продолжает подготовку к Пекину-2022, вызывает смешанные чувства.

Неизбежные кривотолки

«К сожалению, я не буду принимать участие в соревнованиях в этом сезоне, что очень печально, — написала Остберг в своем письме. — Старты — это то, ради чего я работаю каждый день, и то, чем мне нравится заниматься. И я сделаю все возможное, чтобы вернуться сильной. Я планирую скорректировать нагрузки, процесс питания и восстановления. О мотивации и желании нечего и говорить, я использую их в работе, которая предстоит мне в будущем. Я уверена, что справлюсь. Последние несколько недель я много тренировалась на лыжероллерах, и это было здорово!»

«Наша общая цель — в том, чтобы Ингвильд вернулась на лыжню к олимпийскому сезону, — приводит слова врача Ойстейна Андерсена норвежское издание VG. — Работа, которую необходимо выполнить, представляется посильной, но состояние здоровья спортсменки сегодня оставляет желать лучшего. У нее были трудные шесть месяцев с двумя стрессовыми переломами, и важно, чтобы она не увеличивала нагрузки, пока ее организм не создаст новый прочный фундамент. Иначе она рискует получить новые травмы».

С одной стороны — с обменом веществ шутки плохи. В июне этого года Лара ванн Руйвен из сборной Голландии по шорт-треку из-за осложнений, вызванных аутоиммунным расстройством, во время сборов в горах впала в кому, а затем скончалась. С другой стороны — вызывает удивление, как Остберг на фоне своих непростых диагнозов и пропуска сборов умудряется держаться на уровне мировой элиты. Сотни здоровых профессиональных лыжниц не могут и мечтать о таких результатах, как у Ингвильд в прошлом году. Конечно, медицинские заключения — это строго конфиденциальная информация. Но, если норвежка хочет избежать допинговых кривотолков, ей сейчас лучше выражаться поконкретнее.

Что касается спортивной составляющей, то помимо Остберг норвежская сборная в межсезонье потеряла еще одну олимпийскую чемпионку — Астрид Якобсен, которая внезапно решила начать карьеру врача. На фоне возвращения из декрета сильных российских лыжниц это дает определенный гандикап нашей команде в битве с норвежками в эстафетах и командном спринте. Впрочем, в Норвегии помимо Остберг и Йохауг еще масса сильных лыжниц. Например, стремительно набирает обороты новая звезда — Хелена Мария Фоссесхольм. И Остберг в случае выздоровления место на Олимпиаде-2022 совсем не гарантировано.