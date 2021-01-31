Спринты традиционно получились драматичными

Этап Кубка мира в Фалуне. Спринт (КК). Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 3.13,17

2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,33

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 0,33...

20. Христина Мацокина (Россия)...

40. Наталья Мекрюкова (Россия)...

42. Юлия Ступак (Россия)...

49. Яна Кирпиченко (Россия) ...

52. Анастасия Фалеева (Россия) ...

57. Алия Иксанова (Россия) ...

59. Лидия Васильева (Россия)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,22

2. Оскар Свенссон (Швеция) — 1,45

3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,80

4. Сергей Устюгов (Россия) — 2,97

5. Люка Шанава (Франция) — 11,18

6. Эрик Валнес (Норвегия) — 4,9

7. Глеб Ретивых (Россия) ...

12. Александр Терентьев (Россия)...

20. Денис Филимонов (Россия)...

46. Александр Большунов (Россия)

Уже квалификация спринта ошарашила сенсационными результатами.

— Герой Фалуна Александр Большунов, выигравший в пятницу разделку коньком, а в субботу масс-старт классикой, не прошел в тридцатку сильнейших из-за падения.

Падение Большунова, из-за которого он провалил квал спринта. Лидер российских лыж неожиданно не вошел в топ-30 из-за ошибки при прохождении спуска ??? pic.twitter.com/Y0G8kUNMRJ — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 31, 2021

— Не пробилась в финалы и Юлия Ступак, обыгравшая днем ранее в битве за серебро Терезу Йохауг.

— Второе время дня показал финн Йони Мяки, ставший знаменитым после бойни с Большуновым в эстафете в Лахти.

— Впервые за долгое время не выиграл квалификацию Йоханнес Клебо — у норвежца третье предварительное время.

— Это нельзя назвать сенсацией, но четвертый результат пропустившего полсезона Сергея Устюгова сильно порадовал.

Главное — без травм

Несмотря на то, что с общим зачетом Кубка мира уже все понятно и Большунов может на половину оставшихся в сезоне гонок вообще не выходить, Александр наверняка расстроился сильно. Он не из тех, кто вечерами подсчитывает свои очки и вычисляет расклады. Сан Саныч просто обожает соревноваться. И ненавидит проигрывать. Вне зависимости от дистанции, времени года и ранга турнира. И лишний раз зарубиться с Клебо в спринте — это один из любимых вызовов для Большунова.

Падение лидера лыжного сезона назвать внезапным нельзя. В Фалуне в этом году сверхскоростная, а местами даже экстремальная трасса. Так, сломала руку и пролетела мимо чемпионата мира Наталья Непряева, оказался в больнице Эндрю Янг, а количество завалов и единичных вылетов с трассы зашкаливало в каждой гонке. Так что хорошо еще, что Александр обошелся без травмы. А свой очередной шанс против Клебо в спринте он получит уже спустя неделю в Ульрисехамне.

Устюгов с фантастической скоростью набирает форму

А вот Сергей Устюгов сражался с норвежской суперзвездой здесь и сейчас. И был так хорош, что все вопросы Клебо от FIS после финиша касались Лосенка.

По среднему уровню результатов четвертьфинал с участием нашего двукратного чемпиона мира получился быстрейшим. И победил в нем именно российский спортсмен. Но настоящим откровением для всех стал полуфинал.

Устюгов сделал то, о чем даже подумать было смело: на этой сверхскоростной трассе он сделал себе отрыв к середине дистанции. И держал этот просвет вплоть до самого финиша. Даже такие мастера, как Люка Шанава, Эмиль Иверсен и Хавард Таугбель, обалдели от подобной наглости. И отчаянно рубились между собой за единственную из оставшихся железных путевок в финал.

В главном забеге дня Сергей попытался повторить свой сумасшедший тактический маневр. Но не учел, что, во-первых, соперники к такому уже готовы, во-вторых, среди них есть Клебо, которого сбросить в спринте просто невозможно, и, в-третьих, что у него самого сил к четвертому забегу за день осталось не настолько много.

В итоге Устюгов разорвал было группу, но, поняв, что молотит на полную, а на хвосте у него сразу трое, перед вторым большим подъемом резко сбавил обороты. В результате чего вся шестерка снова выравнялась. А на последней горе ему уже не хватило свежести, чтобы включить турборежим за взорвавшимися Клебо, Валнесом и Свенссоном.

Правда, второй норвежец упал прямо перед финишем и, казалось, открыл дорогу Сергею к бронзе. Но в борьбе за заветный подиум россиянин уступил другому викингу — Таугбелю. А убедительную победу (первую в спринте в этом сезоне!) одержал Клебо.

— Я недоволен собой, — сказал наш спортсмен после финиша в эфире «Матч ТВ». — Хотелось лучше. Я максималист. Сегодня планировал побороться за подиум, тем более он был очень близко. В полуфинале тактика с убеганием прокатила, хотел так же и в финале, но сил на повторение уже не хватило. Жду следующего этапа. Там мы побежим командный спринт с Глебом Ретивых.

Несмотря на обидное четвертое место, прогресс Устюгова впечатляет. Эстафетный этап в Лахти он провел ни шатко ни валко, потом был в 12-м в коньковой разделке, в субботу стал седьмым в масс-старте, а теперь вот — уже четвертый. И теперь практически нет сомнений, что в команду на чемпионат мира Сергей, в конце декабря рубившийся на чемпионате Свердловской области, попадет. И уж как минимум в классическом спринте он будет претендентом на медали.