Устюгов на равных рубился на финише эстафеты с Клебо. Сергей убежден, что норвежец ему поддавался

Спортсменов разделили всего 0,2 секунды.

Кубок мира. Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) — 1:14.58,7

2. Россия (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов) — отставание 0,2 секунды

3. Норвегия (Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Холунн, Харальд Амундсен) — 1,2

4. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1,4

5. Италия (Паоло Вентура, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Федерико Пеллегрино) — 55,3

6. Швеция (Фредрик Юнссон, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон, Вильям Поромо) — 58,4

С самого начала было понятно, что противостоять норвежцам на этой трассе в эстафете невозможно. Дело в том, что круг тут легкий. Убегать практически негде. Один подъемчик на круг. А замыкающий у хозяев трассы — Йоханнес Клебо. Лучший финишер мира. Понятно, что скинуть его нереально. А на заключительной прямой он разделается с кем угодно. Так оно и получилось. За исключением того, что Сергей Устюгов дал трехкратному олимпийскому чемпиону красивый бой.

Крамер убежден, что Устюгов может обыгрывать Клебо

Первые три четверти эстафеты прошли так же предсказуемо, как выборы в Северной Корее. Из запоминающихся моментов:

— Терентьев снова дал всем прикурить на классике в гору;

— Червоткин дотерпел с лидерами, хотя лыжи на спуске у него работали откровенно хуже;

— Большунов на втором этапе сумел убежать на 10 секунд от Иверсена и Нюэнгета;

— в принципе, никто из наших команд не проседал — обе российские сборные были в топе всю гонку.

К четвертому этапу было понятно, что Россия и Норвегия недосягаемы для всех. В лидирующей четверке: Якимушкин, Устюгов, Амундсен и Клебо. Иван, понимая, что финиш не его конек, всю дорогу пытался натягивать. Но попробуй сбрось таких монстров с хвоста. В итоге избежать неминуемого не удалось: на последней прямой Сергей и Йоханнес, 7 км державшиеся позади, выскочили вперед.

По всем прогнозам, норвежец должен был ракетой улетать на финиш, однако Устюгов закусился с ним так, что немногочисленные (еще бы, организаторы поставили мужскую эстафету на 9.20 утра воскресенья!) болельщики застыли. И вовсе не от мороза. В итоге Клебо вырвал 0,2 секунды, но Сергей сумел подарить всем интригу, а нам — надежду. Он признавался недавно, что порой сам не понимает, чего от себя ожидать. Оказывается, в спектре его возможностей есть и финишное ускорение на уровне Клебо. И это приятные новости в преддверии Олимпиады.

Светился после такого и Маркус Крамер, тренер Сергея.

— Может быть, для вас это и сюрприз, но я убежден, что, когда Устюгов в топ-форме, ему по силам биться на финише с кем угодно, — заявил специалист. — Включая Клебо. Он может его обыгрывать.

Кто из них блефует?

Самое интересное во всей этой истории — реакция самого Устюгова. Безусловно, он выглядел довольным после финиша. Как ни крути, его четверка обыграла первую российскую команду. Вот только относительно зарубы с Клебо у него своя правда.

— Он мне поддался, — усмехнулся двукратный чемпион мира. — Ну а как? Это лучший финишер мира. Ну, не считая классического спринта, — тут Сергей кивнул на проходящего мимо Терентьева. — Клебо сегодня все контролировал. Это же Клебо! Всех на финише разматывает. Может быть, он просто хотел немного пустить пыль в глаза и показать острую борьбу.

Я спросил об этом Йоханнеса.

— Было тяжело сегодня, — признался норвежец. — Но на финише мои кондиции были хорошими. Может быть, со стороны не выглядело, что я выкладываюсь на сто процентов. А знаете, так ему и передайте — я не выкладывался на сто процентов

После этого Клебо хитро подмигнул.

Возможно, Йоханнес действительно шел с запасом. Но, несмотря на все сказанное им и Сергеем, есть ощущение, что началась какая-то тактическая битва. Оба говорят одно, а внутри себя могут думать совсем по-другому. Кто знает, может, Клебо говоря о своем запасе, просто блефует? А Устюгов это чувствует, но боится раскрывать карты раньше времени?