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Сегодня, 12:30

«Поступать как норвежцы — неправильно. Можно сказать, они нас просто выгнали». Большунов — о новой мотивации

Александр Большунов рассказал о мотивации после Деминского марафона
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов на Деминском марафоне.
Фото Instagram
Александр стал рок-звездой Деминского марафона.

Деминский марафон, 50 км (С)
Мужчины
1. Александр Большунов — 1:44.04,0
2. Глеб Ретивых — 3.52,0
3. Рауль Шакирзянов — 3.53,0
4. Карим Халили — 3.53,0
5. Александр Гребенько — 3.54,0
6. Алексей Червоткин — 3.55,0
Женщины
1. Наталья Непряева — 1:55.03,0
2. Екатерина Смирнова — 1.34,0
3. Мария Истомина — 1.35,0
4. Ольга Царева — 1.35,0
5. Алия Иксанова — 1.35,0
6. Светлана Заборская — 2.24,0

В Ярославской области прошел традиционный Деминский марафон, который на этот раз собрал небывалое количество топ-атлетов. Гонку на 50 км в воскресенье, 6 марта, предсказуемо выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. С рекордом трассы — что тоже неудивительно.

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А вот что поразило — так это большуновомания, которая охватила Демино. Полные трибуны, которые собрались, чтобы увидеть победный финиш Александра, еще можно было ожидать. Но последующее стало шоком для многих.

Перед пресс-конференцией у Сан Саныча было больше часа — и все это время он не мог выйти из гостиницы. Огромное количество болельщиков и любителей спорта выстроились, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Только посмотрите.

Потом была фантастическая церемония награждения. Атмосфера на которой также стала приятным сюрпризом.

Оттуда Большунов возвращался до гостиницы несколько часов. Сфоткался с каждым желающим. В гостиницу заходил, еле стоя на ногах. Мы заранее договаривались записать с ним небольшое интервью в холле отеля, но Александр просто не смог выйти из номера. Позвонил по видеосвязи.

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Демино

— Должно быть, странные это ощущения. Фотографировались и раздавали автографы дольше, чем бежали марафон...

— Если смотреть по времени, то я реально делал это намного дольше, чем бежал. Раза в два, а может, и в три. Очень много болельщиков и спортсменов подходили. Причем началось все за два дня до марафона — как только я приехал в Демино. Стараюсь каждому уделить хотя бы немного внимания. И в воскресенье сделал это по полной. Уходил со стадиона, когда уже не осталось желающих подойти ко мне. Сейчас сил нет совсем. Устал гораздо сильнее, чем после гонки.

— Сколько восстанавливаться после такого будете?

— Не знаю. Но сами видите: мы записываем интервью по видеосвязи, хотя находимся в 20 метрах друг от друга. Я реально оставил все силы.

— Сразу по возвращении из Пекина у вас супернасыщенная программа: празднования на «ВТБ Арене», Ургант, потом практически сразу же — вылет в Европу на Кубок мира. Насколько комфортно в таком режиме?

— Да лучше так, чем постоянно жить в режиме «тренировка — сон».

Норвежцы

— Концовка сезона подпортила впечатления? Все-таки марафон вы выиграли в Демино, а не в Холменколлене. Тут по атмосфере было круто, но конкуренция совсем другая.

— Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холменколленском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Деминский. И, в общем, это сопоставимо. Потому что прошел он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Все по-доброму. А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно.

— Зато есть ощущение, что у вас теперь будет дополнительная мотивация.

— На самом деле — да. Когда к тебе так начинают относиться, особенно стараешься доказать, кто и на что способен.

— Как бы то ни было, вы провели выдающийся сезон. Заканчиваете его с пятью медалями Пекина, три из которых — золотые. Чего теперь хочется больше всего?

— (После паузы.) Еще несколько гоночек пробежать...

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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