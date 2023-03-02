Вяльбе звала даже иранцев, но пока не все умеют кататься на лыжах. Промежуточные итоги «Чемпионских высот» в Малиновке

Женская эстафета завершилась сенсацией.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»

Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4

2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина) — отставание 10,0

3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода) — 15,3

«Чемпионские высоты» выходят на финишную прямую. Остается всего три гонки — мужская эстафета и марафоны.

Подвиги Крупицкой

У женщин эстафета прошла в четверг, причем не без неожиданностей. Из 12 призеров женской эстафеты почти нет звезд. Разве что Анастасия Фалеева и Евгения Крупицкая были ими на юниорском уровне, Анастасия Прокофьева — на российских соревнованиях. Крупицкая и вовсе стала героиней гонки и своей сборной Петербурга. Уйдя на дистанцию с 19-секундным отставанием от лидера, она обогнала сразу трех соперниц впереди и привезла Татарстану 10 секунд.

Наталья Непряева из Архангельской области — шестая с полутораминутным отставанием, причем свой этап закончила пятой. Юлия Ступак, выступавшая за Коми, седьмая и свой этап завершила шестой. В общем, не день лидеров.

А Санкт-Петербург стал пятым регионом, который выиграл золото в Малиновке — после Архангельской области (у нее пять золотых), Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Камчатского края.

Евгения Крупицкая. Министерство спорта Архангельской области

Звали китайцев и иранцев

А в среду был день Вяльбе. Федерация собрала пресс-конференцию, на которой ее глава подводила промежуточный итог «Чемпионских высот» и намечала будущее. Как всегда, красиво и остроумно.

Про расширение международного представительства на российских стартах:

— Во фристайле выступали казахстанцы? Мы тоже их приглашали и многие другие страны, просто у них в лыжах, видимо, нет вторых-третьих составов, чтобы их присылать сюда. Были контакты с китайцами, монголами, иранцами. Но у иранцев, например, люди еще не катались на лыжах, только на лыжероллерах. В Китае нет сильных лыжников помимо той сборной, которая ездит на Кубок мира. К тому же у них жесткие ковидные ограничения. Так что контакты есть, просто пока вежливо отказываются.

Про то, как мы будем принимать международные соревнования:

— Малиновка у нас выпала в списке городов, проводивших чемпионат России, ковид сыграл свою роль, были переходы от одного хозяина к другому. Следующий чемпионат России пройдет здесь сто процентов. Летний чемпионат России здесь пройдет на 99%. И мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят. «Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате.

И про «прогулы» регионов:

— Соревнования хорошие. Их можно проводить, несмотря на то, будем мы на международных стартах или нет. Единственное что — безобразие, что на «Чемпионские высоты» приехало только 25 регионов, не приехали даже некоторые соседние, хотя других соревнований сейчас не проходит.

Елена Вяльбе, Александр Терентьев и Александр Цыбульский. Министерство спорта Архангельской области

В ресторанах лыжники соседствуют с болельщиками

Но еще интереснее атмосфера в местных поселках. Вечером в ресторанах соседствуют ужинающие лыжники, болельщики и местное население. Для лыжников внутрироссийский сезон — лепота, можно ездить семьями и проводить больше времени вместе.

Один из фанатов, представившийся Русланом, долго нам рассказывал, как с ним отказался записать видео Сергей Устюгов и как он его любил, а теперь разлюбил и готов послать на три буквы. «И кто такой Устюгов? Олимпийский чемпион, ну и что? А у меня 153 швеи в Ивановской области и бизнес, я налоги плачу!» Из повествования будто следовало, что Устюгов их не платит.

Примерно каждую вторую фразу Руслан запивал водочкой, а позже оказалось, что, во-первых, Устюгов во время просьбы болельщика ел, а во-вторых, за несколько минут до этого он уже записывал с ним видео, но поклоннику оно не понравилось.

За соседним столом молодой мужчина с клюкой — вернулся с Украины. Тоже рассказывал о боевых походах, как радушно встречают и премируют — и о том, как сидел до этого.

Но, пожалуй, ко второй неделе пребывания в Малиновке стоит признать, что это место заслужило проводить топовые соревнования, в том числе и международные, как говорит Елена Вяльбе. Да, вокруг нет кинотеатров, клубов, Дзюба не играет на стадионе. Но привольные пейзажи и семейная атмосфера это компенсируют. В семье разное бывает, не всегда благополучно, но ее не выбирают — можно только работать, чтобы пытаться делать отношения лучше.