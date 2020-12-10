Победы Большунова неинтересны России? После бойкота норвежцев наше ТВ не хочет показывать лыжи

На выходных пройдет этап Кубка мира в Давосе, в сетке «Матч ТВ» — всего одна гонка

Предстоящий этап в Швейцарии, по сути, будет открытым чемпионатом России. В Давос не приедут ни норвежцы, ни шведы, ни финны. Это делает шансы нашей и без того очень сильной команды на призовые места совсем внушительными. Подопечные Елены Вяльбе лопатой будут грести очки в зачет Кубка мира и Кубка наций, а действующий обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов имеет отличные шансы подтянуться к Петтеру Нортугу по количеству побед в личных гонках Кубка мира. Прямо сейчас у Сан Саныча их 17, и это девятый результат в истории. У Нортуга, который на третьем месте, — 38, у Клебо — уже 39, а в лидерах Бьорн Дэли — у него 46 викторий.

Что будет интересного помимо рекордов Большунова?

Также мы можем увидеть:

— вторую в карьере победу Глеба Ретивых в спринте,

— первые в карьере «призы» Татьяны Алешиной в спринте,

— Алешина и Наталья Непряева имеют отличные шансы возглавить общий зачет Кубка мира,

— на мужской «пятнашке» реален чисто российский подиум.

И это только самые очевидные «плюшки». Разумеется, в спорте никаких гарантий быть не может, и не факт, что все из этого сложится. Однако шансы на медальный российский дождь крайне велики.

И на фоне этого очень странно выглядит спортивная телепрограмма на предстоящие выходные. «Матч ТВ», который вел долгие и тяжелые переговоры, чтобы заполучить Кубок мира, покажет одну лишь гонку — женскую разделку. Это касается не только федерального, но и специализированных каналов. Вместо воскресной мужской гонки в сетке вещания стоит биатлон, и это понять можно: рейтинги второго заметно выше. Но вот программа «Все на матч» вместо спринта смотрится крайне спорно.

У «Евроспортов» на время лыжных баталий запланированы горные лыжи и снукер.

Почему так? Выходит, после отказа скандинавов соревноваться интерес к Кубку мира угас не только в Европе, но и у нас? Хотя обозреватель норвежского VG Уле Кристиан Стрем в недавнем интервью «СЭ» говорил, что даже без «викингов» норвежцы будут с удовольствием смотреть лыжные соревнования.

Как за два дня заработать 1,5 миллиона призовых

По-настоящему мощных команд, кроме России, в Швейцарии действительно не будет. Зато есть отдельные яркие иностранные лыжники, которые вполне могут зажечь. Первым в голову приходит Дарио Колонья. Да, ему уже 34 года, но Давос — его родная территория. И на 15 км он точно может собраться. Вряд ли стоит ожидать прорыва от его партнера по сборной Ильи Черноусова, но посмотреть за дебютом призера Сочи-2014 под швейцарским флагом будет любопытно.

Остальным на «пятнашке» с россиянами будет тяжело, зато в спринте есть Федерико Пеллегрино, Люка Шанава и Ричард Жюв. Каждый из них может выиграть в субботу. Плюс пока непонятно, выступит ли британец Эндрю Масгрейв, который тренируется с норвежцами. У женщин в претендентах на медали словенка Анамария Лампич, швейцарка Надин Фейндрих, австрийка Тереза Штадлопер и сразу три американки: Сади Бьорнсен, Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс.

Понятно, что без Швеции и особенно Норвегии все это не то. Но мы на эту ситуацию никак повлиять не можем. Поэтому нужно делать свое дело и кайфовать от процесса. Тем более что спортсменам всегда есть что доказывать. У нас вот уже сейчас идет битва за место на чемпионате мира. Да и заработать никому лишним не будет. Напомним, что на Кубке мира призовые положены всей первой двадцатке. И победа в гонке оценивается в 10 тысяч швейцарских франков. По сегодняшнему курсу — это в районе 827 тысяч рублей. Не хило, не правда ли? Так что не уверен, что лыжники, которые приехали в Давос, будут сильно горевать по оставшимся дома скандинавам.

Давос, Швейцария. Второй этап Кубка мира

12 декабря

15.45 Мужчины и женщины. Спринт (С)

13 декабря

12.45 Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км (С)

15.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км (С)