Йохауг завидует Степановой. Звездная норвежка считает, что российским лыжницам проще заводить детей

Уход 23-летней Вероники в декретный отпуск активно обсуждается в Норвегии.

Российские лыжники и лыжницы вот уже два с лишним года не выступают на международных стартах, но их главные соперники норвежцы о своих главных соперниках отнюдь не забывают, постоянно следя за Александром Большуновым, Вероникой Степановой и другими. Так что декретный отпуск, в который ушла 23-летняя Степанова, нынче активно обсуждается в норвежских СМИ.

Наших лыжниц ставят в пример

Так, в популярном издании Dagbladet даже вышла статья, посвященная проблемам материнства у норвежских лыжниц, где Россия, можно сказать, приводится в пример. Солидарна с тем, что россиянкам проще заводить детей, и знаменитая Тереза Йохауг, которая после рождения дочери вернулась в гонки ради домашнего чемпионата мира 2025 года.

Вероника Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Напомним, что Вероника сообщила о своей беременности в августе 2024-го. Как утверждает Dagbladet, для норвежского спорта эта новость стала настоящей сенсацией, но в России ее восприняли совершенно спокойно. И вовсе не из-за отстранения сборной России от чемпионата и Кубка мира, просто в двух странах относятся к материнству чемпионок совершенно по-разному. В Норвегии, за редким исключением, лыжницы «выжимают из себя в спорте все соки» и только потом задумываются о пополнении в семействе, а в России сейчас практически все лидеры женской национальной команды обзавелись детьми.

В качестве примеров приводятся 29-летние Наталья Терентьева, Юлия Ступак и Анастасия Кулешова, а также 30-летняя Татьяна Сорина. Олимпийская чемпионка Терентьева (в девичестве — Непряева) 21 августа 2024 года родила дочку, которую назвали Василисой. Практически сразу Наталья заявила, что на 100 процентов намерена вернуться в гонки, а президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что надеется увидеть Непряеву в гонках уже по ходу сезона-2024/25.

Норвежки считают, что в России условия для материнства у ведущих лыжниц куда более тепличные, в то время как им самим ради карьеры приходится откладывать рождение детей на потом. В частности, приводится цитата Вяльбе от 2019 года: «В конце прошлого сезона я собрала состав и сказала всем девочкам, что впереди промежуточный сезон, а потому заводить детей в нем наиболее благоприятно».

Тереза Йохауг. Фото Global Look Press

Норвежки страдают без помощи бабушек и дедушек

На контрасте Dagbladet подает душевные метания четырехкратной олимпийской чемпионки и 14-кратной чемпионки мира Йохауг, которой, по ее словам, очень тяжело было заставить себя прервать карьеру в лыжных гонках. Тереза в 2022-м объявила о завершении карьеры в возрасте 33 лет, вышла замуж, а в мае 2023-го родила дочь Кристин. После чего решилась на возвращение к ЧМ-2025 в Тронхейме, пусть и уверяет, что до Олимпийских игр 2026 года в лыжах оставаться не собирается. «Когда я ушла из спорта, то еще не устала от лыжных гонок. Я сдалась, потому что у меня было желание стать матерью, и я не простила бы себе, если в 38-39 лет мне не удалось бы завести ребенка. Биологические часы тикают. Безусловно, ждать материнства так долго было жертвой, которую я принесла ради олимпийского золота», — рассказывает Йохауг.

Ее даже более знаменитая соотечественница восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген также признавалась, что ради лыж долго приносила семью в жертву. Первого ребенка она родила в 35 лет, затем вернулась на лыжню, выиграла еще два олимпийских золота, после чего завершила карьеру и в 39 родила второго ребенка.

Степанова, которая намерена вернуться в лыжи в сезоне-2025/26, согласилась с выводами норвежского СМИ, что в нашей стране спортсменки раньше становятся матерями. И объяснила Dagbladet, почему это происходит: «Российские спортсменки, конечно, склонны раньше становиться матерями. Ожидания общества не имеют к этому никакого отношения. Никто меня, так сказать, не подталкивал. Что имеет значение, так это поддержка, которую мы получаем здесь, в России, от государства и наших спортивных клубов. Мои работодатели уже позвонили мне, чтобы поздравить, и подчеркнули, что я могу им абсолютно доверять во всех отношениях. Есть еще такие вещи, как ипотека с минимальными процентами и прямая материальная поддержка со стороны государства. Так чувствуешь себя в большей безопасности».

Что ж, норвежкам, похоже, остается только завидовать. И не только материальной поддержке, которую получают российские лыжницы в декрете. «Это во многом касается культуры. В России бабушки и дедушки — это почти родители. Они много присматривают за детьми. В Норвегии это может быть не так. Если бы я оставила Кристин надолго моим маме и папе, то они это восприняли бы не слишком хорошо», — с улыбкой подтвердила различия в семейном менталитете Йохауг.